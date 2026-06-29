Liverpool, Yan Diomande’nin alternatifi olarak Bradley Barcola’ya yöneliyor; RB Leipzig’in kanat oyuncusu, Premier Lig’e transfer olmak yerine PSG’yi tercih edecek gibi görünüyor

PSG, Barcola’yı aktif olarak takımdan uzaklaştırmaya çalışmıyor, ancak bu yaz onu satmak zorunda kalabilir. Mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece iki yıl kaldığı için, kanat oyuncusu sözleşme uzatmasını reddederse bu, Paris ekibi için yüksek bir transfer ücreti elde etmenin son şansı olacak. Kulüp, onu ucuza bırakmayacak, ancak uygun bir teklif gelirse yoluna çıkması pek olası görünmüyor.

Arsenal de eski Lyon oyuncusuyla ilgilendiği yönünde haberler çıkmış olsa da, kulübün şu anda odak noktası başka bir yerde gibi görünüyor. Transfer dönemi kızıştıkça, özellikle de Barcola milli takım görevinden döndüğünde kadrodaki rolü konusunda hâlâ tedirgin hissederse, PSG’nin kararlılığını sınamaya en istekli kulüp Liverpool gibi görünüyor.