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Liverpool, Yan Diomande’nin alternatifi olarak Bradley Barcola’ya yöneliyor; RB Leipzig’in kanat oyuncusu, Premier Lig’e transfer olmak yerine PSG’yi tercih edecek gibi görünüyor
Diomande, Parc des Princes’e yöneliyor
Liverpool’un RB Leipzig’in yıldızı Diomande’yi transfer etme çabaları önemli bir engelle karşılaştı; 19 yaşındaki kanat oyuncusunun artık Ligue 1 şampiyonuna katılması bekleniyor. Kırmızılar’ın Fildişi Sahili milli oyuncusuna büyük ilgi göstermesine rağmen, Dünya Kupası’nda parladığı bu yaz döneminde genç oyuncunun kalbini Fransa’nın başkentinin cazibesi kazanmış görünüyor.
Footmercato’ya göre PSG, önümüzdeki günlerde Leipzig ile bir anlaşma sağlanabileceğinden oldukça emin. Bundesliga ekibi daha önce çok yüksek bir transfer ücreti talep etmişti; ancak Premier Lig ekibi, yetenekli genç oyuncu için kendi iç değerleme sınırını aşmayı reddedince, bu durum Liverpool’un ilgisini soğutmuştu.
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Reds, Barcola’yı en iyi alternatif olarak görüyor
Sky Sports’a göre, Diomande’nin Ligue 1’e transfer olacağı görünürken, Liverpool dikkatini Barcola’ya çevirdi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Anfield’daki transfer ekibi tarafından hazırlanan aday listesinde üst sıralarda yer alıyor. Barcola’nın profili, özellikle kulübün transfer döneminin başlarında Osasuna’dan Victor Munoz’u başarıyla kadrosuna katmasının ardından, Salah’ın uzun vadeli halefi için aranan kriterlere uyuyor.
Fransız milli oyuncunun PSG'deki durumu karmaşık. Hâlâ çok değerli bir oyuncu olsa da, en önemli maçlarda kadroda yer almaması nedeniyle duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle geleceği belirsiz. Özellikle Barcola, PSG'nin Arsenal'i mağlup ederek kazandığı son Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de yer almaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı ve bu durum, Luis Enrique yönetimindeki uzun vadeli geleceği hakkında soru işaretlerine yol açtı.
Barcola için olası bir çıkış
PSG, Barcola’yı aktif olarak takımdan uzaklaştırmaya çalışmıyor, ancak bu yaz onu satmak zorunda kalabilir. Mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece iki yıl kaldığı için, kanat oyuncusu sözleşme uzatmasını reddederse bu, Paris ekibi için yüksek bir transfer ücreti elde etmenin son şansı olacak. Kulüp, onu ucuza bırakmayacak, ancak uygun bir teklif gelirse yoluna çıkması pek olası görünmüyor.
Arsenal de eski Lyon oyuncusuyla ilgilendiği yönünde haberler çıkmış olsa da, kulübün şu anda odak noktası başka bir yerde gibi görünüyor. Transfer dönemi kızıştıkça, özellikle de Barcola milli takım görevinden döndüğünde kadrodaki rolü konusunda hâlâ tedirgin hissederse, PSG’nin kararlılığını sınamaya en istekli kulüp Liverpool gibi görünüyor.
- Getty Images Sport
Barcola’nın kupalarla dolu PSG serüveni
Barcola, 2023 yazında 45 milyon avroya Paris Saint-Germain’e katıldı. O zamandan bu yana, tüm turnuvalarda kulüp adına 152 maça çıktı, 39 gol attı ve 37 asist yaptı. PSG’de geçirdiği süre boyunca Barcola, iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve üç Ligue 1 şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplam 12 kupa kazandı."
Dünya Kupası grup aşamasında Barcola, Fransa milli takımı adına Senegal karşısında gol attı ve Norveç maçında ise bir asist yaparak golün hazırlayıcısı oldu.