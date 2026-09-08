Getty Images Sport
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Liverpool yağmalandı! Manchester United, gençlik devrimi sürerken ezeli rakibinden heyecan verici genç kanat oyuncusunu transfer etmek için anlaşmayı tamamladı
Ayrılığı aşmak
Manchester United, büyük gelecek vaat eden Liverpool akademi oyuncusu Isaac Konde'yi kadrosuna katarak ezeli rakiplerine büyük bir darbe vurmaya hazırlanıyor. Fabrizio Romano'ya göre, 16 yaşındaki oyuncunun Merseyside'dan Manchester'a geçiş yapmasını sağlayacak anlaşma tamamlandı.
Ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan çok yönlü kanat oyuncusu, mevcut kulübünde şimdiden basamakları hızla çıktı. Konde, 17. yaş gününü ancak gelecek ay kutlayacak olmasına rağmen Liverpool'un 18 yaş altı kadrosunda zaten yer alıyordu.
Genç oyuncu artık United'ın altyapı sistemine katılacak. Genç futbolcu, hızlı bir başlangıç yaparak 18 yaş altı takımının patronu Darren Fletcher'ı hemen etkilemek isteyecek.
- Getty Images Sport
A takım kadrosundaki dengesizlikler
Old Trafford yönetimi açıkça genç oyuncu alımına öncelik vermiş olsa da, kulübün genel yaz transfer stratejisi bazı soru işaretleri yarattı. Tecrübeli orta saha önemli ölçüde yenilenirken, Andrey Santos, Youri Tielemans ve Carlos Baleba'nın dikkat çeken transferleri bu bölgeyi güçlendirdi.
Ancak orta sahaya yapılan bu yatırım, savunmaya takviye yapılmaması pahasına gerçekleşmiş gibi görünüyor. Sol bek hâlâ ciddi bir endişe kaynağı ve şu anda düzenli ilk 11'de bu pozisyon için tek doğal seçenek Luke Shaw olarak öne çıkıyor.
Bunun sonucunda United, A takımındaki boşlukları doldurmak için gelişim amaçlı transferlerine güvenmek zorunda kalabilir. Başlangıçta geleceğe yönelik bir yatırım olarak kadroya katılan Paraguaylı genç milli Diego Leon, savunmanın kırılgan hattında sakatlıklar yaşanması hâlinde üst düzey takımda beklenenden daha erken süre alabilir.
Daha geniş kapsamlı bir transfer stratejisi
Konde'nin gelmesi bekleniyor ve bu hamle, yurt içindeki rakiplerin akademilerinden üst düzey yetenekleri kapmaya yönelik koordineli bir çabanın parçası. Manchester United daha önce Ayden Heaven ve Chido Obi için Arsenal'ın altyapısından oyuncu alarak başarı yakalamıştı.
Heaven'ın transferi özellikle oldukça verimli oldu. Geçen şubat ayında kuzey Londra'dan geldikten sonra 19 yaşındaki savunmacı, sorunsuz şekilde A takım futboluna geçiş yaptı. Şimdiden 22'si Premier League'de olmak üzere 25 resmi maçta forma giydi.
Ancak Obi'nin kariyer yolu, genç oyuncu gelişiminin öngörülemez doğasını ortaya koyuyor. Danimarkalı forvet, 2024-25 sezonunda A takımda sekiz maça çıktıktan sonra geçen sezon durakladı. Ardından, yeniden ivme kazanması için bu sezon kiralık olarak Hollanda ekibi Willem II'ye gönderildi.
- ZUMA Press Wire
Çığır açacak bir adım için bastırıyor
Konde için şu anki öncelik, yeni ortamına uyum sağlamak ve Fletcher'ın akademi yapılanmasında değerini kanıtlamak olacak. Hızlı bir uyum süreci, önümüzdeki aylarda gençlik kademelerinde hızla yükselmesini sağlayabilir.
Bu arada United, dünya genelindeki genç oyuncu yatırımlarının gelişimini izlemeyi sürdürecek. Obi'nin Eredivisie'deki döneminin yanı sıra, 20 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Sekou Kone de değerli A takım tecrübesi kazanması için İsviçre ekibi Lausanne-Sport'a bir sezonluk kiralık olarak gönderildi.
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