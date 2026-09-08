Old Trafford yönetimi açıkça genç oyuncu alımına öncelik vermiş olsa da, kulübün genel yaz transfer stratejisi bazı soru işaretleri yarattı. Tecrübeli orta saha önemli ölçüde yenilenirken, Andrey Santos, Youri Tielemans ve Carlos Baleba'nın dikkat çeken transferleri bu bölgeyi güçlendirdi.

Ancak orta sahaya yapılan bu yatırım, savunmaya takviye yapılmaması pahasına gerçekleşmiş gibi görünüyor. Sol bek hâlâ ciddi bir endişe kaynağı ve şu anda düzenli ilk 11'de bu pozisyon için tek doğal seçenek Luke Shaw olarak öne çıkıyor.

Bunun sonucunda United, A takımındaki boşlukları doldurmak için gelişim amaçlı transferlerine güvenmek zorunda kalabilir. Başlangıçta geleceğe yönelik bir yatırım olarak kadroya katılan Paraguaylı genç milli Diego Leon, savunmanın kırılgan hattında sakatlıklar yaşanması hâlinde üst düzey takımda beklenenden daha erken süre alabilir.



