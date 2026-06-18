Liverpool, Victor Munoz’un 34 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini devreye soktu; Kırmızılar, Newcastle’ın Osasuna’lı kanat oyuncusu için yaptığı transfer girişimini engelledi

BBC’nin haberine göre, Liverpool, Munoz’un sözleşmesindeki 40 milyon avro (34,6 milyon sterlin) tutarındaki serbest kalma maddesini devreye sokarak transfer piyasasında önemli bir adım attı. Osasuna’nın kanat oyuncusu, La Liga’nın en göze çarpan isimlerinden biri haline geldi ve şimdi Premier Lig’in dev kulüplerinden birine katılmaya hazırlanıyor.

Liverpool, uzun süren bir transfer savaşından kaçınmak istediği için anlaşma hızla ilerledi. Kulübün, transferin son aşamalarını hızlandırmak için Munoz'un şu anda İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuyla birlikte bulunduğu ABD'ye sağlık ekibi gönderdiği öğrenildi. Bu transferle Liverpool, Newcastle'ın hücum hattına öncelikli olarak katmak istediği oyuncuyu da kaptı.







