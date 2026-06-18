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Liverpool, Victor Munoz’un 34 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini devreye soktu; Kırmızılar, Newcastle’ın Osasuna’lı kanat oyuncusu için yaptığı transfer girişimini engelledi
Liverpool, Munoz’u kadrosuna katmak için hızlı hareket etti
BBC’nin haberine göre, Liverpool, Munoz’un sözleşmesindeki 40 milyon avro (34,6 milyon sterlin) tutarındaki serbest kalma maddesini devreye sokarak transfer piyasasında önemli bir adım attı. Osasuna’nın kanat oyuncusu, La Liga’nın en göze çarpan isimlerinden biri haline geldi ve şimdi Premier Lig’in dev kulüplerinden birine katılmaya hazırlanıyor.
Liverpool, uzun süren bir transfer savaşından kaçınmak istediği için anlaşma hızla ilerledi. Kulübün, transferin son aşamalarını hızlandırmak için Munoz'un şu anda İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuyla birlikte bulunduğu ABD'ye sağlık ekibi gönderdiği öğrenildi. Bu transferle Liverpool, Newcastle'ın hücum hattına öncelikli olarak katmak istediği oyuncuyu da kaptı.
- Getty Images Sport
Newcastle, alternatif arayışına girdi
Newcastle, Anthony Gordon’un Barcelona’ya satılmasının ardından Munoz’u en öncelikli transfer hedefi olarak belirlemişti. Kulüp, Liverpool devreye girmeden önce potansiyel bir transfer konusunda zaten ileri aşamadaki görüşmelere başlamıştı.
Liverpool'un serbest kalma bedelini tam olarak ödeme kararı, durumu anında değiştirdi. Liverpool, Osasuna ile şartlar üzerinde pazarlık yapmak yerine, doğrudan harekete geçerek oyuncuyu kadrosuna katmayı garantiledi ve transfer yarışında belirleyici bir avantaj elde etti. Sonuç olarak, Newcastle artık kadrosunu güçlendirmek ve Gordon'un ayrılışıyla elde edilen geliri yeniden yatırmak için alternatif seçenekleri değerlendirmek zorunda kaldı.
Iraola’nın yeni projesi için önemli bir transfer
Transfer süreci sorunsuz ilerlerse, Munoz, bu ayın başlarında baş antrenör olarak göreve başlayan İspanyol teknik adamın ardından, Liverpool’da Iraola döneminin ilk transferi olacak.
22 yaşındaki oyuncunun profili, Iraola'nın tercih ettiği oyun tarzına oldukça uygun görünüyor. Hızı, top sürme yeteneği ve forvet pozisyonundaki çok yönlülüğü, yeni teknik direktörün kendi vizyonuna göre kadroyu şekillendirmeye başladığı bu dönemde Liverpool'a hücumda ek bir esneklik kazandıracağı düşünülüyor. Munoz, İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna da seçilmiş olmasıyla uluslararası deneyiminde de giderek artan bir ivme yakaladı.
- AFP
Yakında resmi bir onay bekleniyor
Transfer süreci artık tamamlanmak üzere; Munoz’un ABD’de İspanya milli takımıyla birlikte kalacağı bu dönemde sağlık muayenelerinin sonuçlandırılması bekleniyor. Bu formaliteler tamamlandığında, Liverpool’un transferi resmi olarak duyurması bekleniyor. Ardından dikkatler, Munoz’un İngiliz futboluna ne kadar çabuk uyum sağlayacağına ve yeni Premier Lig sezonu öncesinde Iraola’nın planlarında nasıl bir rol üstleneceğine yönelecek.