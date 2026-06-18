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Liverpool, Victor Munoz’u 34 milyon sterline transfer etti; Newcastle ise İspanya’nın Dünya Kupası yıldızı için transfer yarışını kaybetti
Reds, kanat oyuncusu için transfer savaşını kazandı
Liverpool, Osasuna’nın kanat oyuncusu Munoz’un serbest kalma maddesini devreye sokarak transferini resmen duyurdu. Merseyside devi, başka hiçbir rakibin anlaşmaya müdahale edememesi için hızlı hareket etti; Newcastle ise Premier Lig’deki rakibine karşı bu yarışta geride kaldı.
Şu anda İspanya milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden sol kanat oyuncusu, ABD'nin Tennessee eyaletindeki milli takım kampında sağlık kontrolünden geçti ve uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma, çalışma izni başvurusu ve uluslararası transfer onayı alınmasına bağlı olsa da, Kırmızılar oyuncunun taahhüdünü şimdiden garantilemiş durumda; bu da transfer ekibinin önemli bir niyet beyanı olarak değerlendiriliyor.
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Newcastle transfer konusunda bir darbe aldı
Bu gelişme, Munoz’u birincil hedefi olarak belirlemiş olan Newcastle için büyük bir hayal kırıklığı anlamına geliyor. Magpies, transfer döneminin başlarında Anthony Gordon’un Barcelona’ya satılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek amacıyla bu forvet oyuncusu için görüşmelerin oldukça ileri aşamalarına gelmişti. Ancak, Reds’in serbest kalma bedelinin tamamını peşin olarak ödeme kararı, Tyneside kulübüne pazarlık yapma imkânı bırakmadı.
Liverpool, Osasuna’nın belirlediği bedeli karşılayınca transfer süreci hızla ilerledi. Bu proaktif yaklaşım, Reds’in kulüpler arası karmaşık görüşmeleri atlayıp doğrudan oyuncuyla kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varmasını sağladı. Sonuç olarak, Newcastle artık yaz transfer bütçesini başka bir yere harcamak üzere alternatif hedeflere yönelmek zorunda kaldı.
Iraola döneminin ilk transferi
Munoz, teknik direktör Andoni Iraola’nın göreve gelmesinden bu yana takıma katılan ilk yeni isimdir ve Dünya Kupası’nın ardından bu yazın ilerleyen günlerinde yeni takım arkadaşlarıyla bir araya gelecektir. Teknik direktörün, genç İspanyol oyuncuyu büyük bir hayranlıkla takip ettiği ve onun taktiksel esnekliği ile çalışma temposunun, Anfield’da uygulamak istediği yüksek tempolu oyun tarzıyla mükemmel bir uyum içinde olduğuna inandığı belirtiliyor.
22 yaşındaki oyuncu, İspanya milli takımında iki kez forma giydi ve Mart ayında Sırbistan karşısında oynadığı ilk maçında bir gol attı. Osasuna'da geçirdiği çıkış yılı, 34 maçta yedi gol ve beş asist kaydetmesiyle Liverpool yönetimini, oyuncunun Premier Lig'e adım atmaya hazır olduğuna ikna etti. Daha önce hem Barcelona hem de Real Madrid'in altyapılarında yetişen Munoz, üst düzey bir teknik donanıma sahip olarak takıma katılıyor.
- Getty Images Sport
Munoz, Suudi Arabistan maçı için hazırlanıyor
Munoz, bu yılın başlarında savunma oyuncusu Jeremy Jacquet’in transferi için varılan ön anlaşmanın ardından, teknik olarak yeni sezon öncesinde Liverpool’un A takım kadrosuna katılması kesinleşen ikinci isim oldu. Forvet oyuncusu şu anda, İspanya’nın Pazar günü Atlanta’da Suudi Arabistan ile oynayacağı Dünya Kupası grup aşamasındaki ikinci maçı için hazırlıklarını sürdürüyor; İspanya, açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile sürpriz bir şekilde golsüz berabere kalmıştı.