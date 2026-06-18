Bu gelişme, Munoz’u birincil hedefi olarak belirlemiş olan Newcastle için büyük bir hayal kırıklığı anlamına geliyor. Magpies, transfer döneminin başlarında Anthony Gordon’un Barcelona’ya satılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek amacıyla bu forvet oyuncusu için görüşmelerin oldukça ileri aşamalarına gelmişti. Ancak, Reds’in serbest kalma bedelinin tamamını peşin olarak ödeme kararı, Tyneside kulübüne pazarlık yapma imkânı bırakmadı.

Liverpool, Osasuna’nın belirlediği bedeli karşılayınca transfer süreci hızla ilerledi. Bu proaktif yaklaşım, Reds’in kulüpler arası karmaşık görüşmeleri atlayıp doğrudan oyuncuyla kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varmasını sağladı. Sonuç olarak, Newcastle artık yaz transfer bütçesini başka bir yere harcamak üzere alternatif hedeflere yönelmek zorunda kaldı.