Liverpool ve Newcastle, 80 milyon avroluk Kolombiyalı forvet için rekabete hazır
Spekülasyonların giderek artan uğultusu
Correio da Manha’nın haberlerine göre, Sporting CP’nin yıldız forveti Luis Suarez için Liverpool ve Newcastle United arasında büyük bir transfer savaşı başlıyor. 28 yaşındaki oyuncu, 2025 yılında Almeria’dan 25 milyon avroya transfer olduğundan bu yana Avrupa futbolunun en golcü forvetlerinden biri haline geldi ve Viktor Gyokeres’in bıraktığı boşluğu başarıyla doldurdu. Suarez'in değeri, Ocak ayında Paris Saint-Germain'e karşı attığı sembolik iki golün ardından hızla yükseldi ve oyuncu, Dünya Kupası öncesinde Kolombiya milli takımında tartışmasız ilk 11'in bir parçası haline geldi. Formunun zirvesinde olmasına rağmen, forvetin Estadio Jose Alvalade'de Haziran 2030'a kadar uzun vadeli bir sözleşmesi olduğu için Sporting, pazarlıkta üstün konumda bulunuyor.
Premier League forması
Sporting satış konusunda aceleci davranmasa da, İngiltere'nin en üst liginde oynama ihtimali forvetin kararını etkiliyor gibi görünüyor. Suarez, transfer bedeli kabul edilirse mevcut sezonun bitiminden sonra Premier Lig'e geçişin gündeme gelebileceğini özel olarak ima etti.
Kolombiyalı oyuncunun bu sezonki istatistikleri, tüm turnuvalarda 42 maçta 33 gol ve 7 asist kaydetmesiyle gelişimini kanıtlıyor. Bu rakamlara, sadece 25 lig maçında attığı 24 gol ve 10 Şampiyonlar Ligi maçında attığı 5 gol de dahil. Bu rakamlar, Anfield ve St. James' Park'taki transfer ekiplerini, dünyanın en zorlu liginde başarılı olmak için gereken azmi sahip olduğuna ikna etti.
Fiyat ve kanıtlanmış seviye
Mevcut heyecana rağmen, 80 milyon avroluk potansiyel bir harcama — ya da müzakere sonucu 60 milyon avroya indirgenmiş bir transfer ücreti — Premier Lig'deki scoutların yakından takip ettiği bazı riskler barındırıyor. Suarez'in Lizbon'a gelmeden önceki performansı oldukça mütevazıydı; La Liga'daki önceki dönemlerinde 100 maçta sadece 23 gol atabilmişti. Bu tarihsel bağlam, hikayenin merkezinde bir gerilim yaratıyor, çünkü kulüpler, oyuncunun şu anki golcü formunun kalıcı bir yükseliş mi yoksa Portekiz sisteminin bir ürünü mü olduğuna karar vermek zorundalar. Bu arada Sporting yönetimi, forvetin değerinin küresel sahnede daha da artacağına bahis oynayarak, resmi görüşmeleri Dünya Kupası sonrasına ertelemekten memnun.
Avrupa testinin tanımlanması
Sporting CP’nin Avrupa sahnesindeki başarısı, 7 Nisan’da Lizbon’da oynanacak ilk maçıyla başlayacak olan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde, Premier Lig’in güçlü takımlarından Arsenal ile karşılaşacakları bu mücadelede sınırlarına kadar zorlanacak. Bu büyük ilgi gören karşılaşma, Suarez için en büyük sınav niteliğinde olup, Avrupa’nın en disiplinli savunmalarından birine karşı da golcü kimliğini sürdürebileceğini kanıtlaması için bir fırsat sunuyor. Yaz transfer dönemi yaklaşırken ve Dünya Kupası ufukta görünürken, İngiliz elit takımlarına karşı sergileyeceği bu olağanüstü performanslar, Liverpool veya Newcastle'ı 80 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye ikna edecek son faktör olabilir.