Liverpool ve Newcastle, 80 milyon avroluk Kolombiyalı forvet için rekabete hazır

Mevcut heyecana rağmen, 80 milyon avroluk potansiyel bir harcama — ya da müzakere sonucu 60 milyon avroya indirgenmiş bir transfer ücreti — Premier Lig'deki scoutların yakından takip ettiği bazı riskler barındırıyor. Suarez'in Lizbon'a gelmeden önceki performansı oldukça mütevazıydı; La Liga'daki önceki dönemlerinde 100 maçta sadece 23 gol atabilmişti. Bu tarihsel bağlam, hikayenin merkezinde bir gerilim yaratıyor, çünkü kulüpler, oyuncunun şu anki golcü formunun kalıcı bir yükseliş mi yoksa Portekiz sisteminin bir ürünü mü olduğuna karar vermek zorundalar. Bu arada Sporting yönetimi, forvetin değerinin küresel sahnede daha da artacağına bahis oynayarak, resmi görüşmeleri Dünya Kupası sonrasına ertelemekten memnun.