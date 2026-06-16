Liverpool ve Manchester City, Marcus Rashford’u 40 milyon sterline transfer edemez – ancak Manchester United sözleşmesindeki transfer maddesi ortaya çıktığı için başka herhangi bir kulüp bunu yapabilir

Dalgalı bir transfer piyasasında 40 milyon sterlinlik (54 milyon dolar) bir serbest kalma maddesi tam bir fırsat; ve bir sürü Premier Lig kulübü Rashford’un peşindeyken, Manchester United sözleşmenin ince ayrıntılarında akıllıca davranmış.

The Athletic’e göre, Old Trafford yönetimi bir nevi “rakip vergisi” ekleyerek, özellikle yerel rakipler Liverpool ve Manchester City’nin bu indirimli bedeli devreye sokmasını engelledi.

Ancak sözleşmedeki bu bürokratik engellerin amacı, kuzeybatı derbisi kapsamında bir transferi önlemek olsa da, eski Liverpool kalecisi David James, kulübü bu engelleri göz ardı etmeye ve 28 yaşındaki oyuncu için sürpriz bir hamle yapmaya çağırdı. James, United yönetiminin manevraları Anfield’a doğrudan bir transferi imkansız bir görev gibi gösterse de, saf teknik kalite ve üst düzey futbol zekasının kulüpler arası rekabeti aşması gerektiğini savunuyor.



