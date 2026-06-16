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Liverpool ve Manchester City, Marcus Rashford’u 40 milyon sterline transfer edemez – ancak Manchester United sözleşmesindeki transfer maddesi ortaya çıktığı için başka herhangi bir kulüp bunu yapabilir
Barcelona, Rashford’un kalıcı transfer teklifini reddetti
Barcelona, Pazartesi günkü son tarihten önce Rashford’u sezonluk kiralık sözleşmesindeki 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu devreye sokmaktan vazgeçerek, oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katma fırsatını resmen kaçırdı. Katalan devi, sınırlı mali kaynaklarını başka hedefler için kullanmaya karar verirken, forvet oyuncusu bir sonraki adımını planlarken belirsizlik içinde kaldı.
Mevcut durumda Rashford, önümüzdeki ay Manchester United'a geri dönecek gibi görünüyor, ancak Old Trafford'daki uzun vadeli geleceği belirsizlikle kaplı.
Barça'nın tekrar hamle yapması tamamen göz ardı edilemese de ve Avrupa'nın dört bir yanından ilgi devam etse de, United'ın kararlı bir tutum sergilemesi bekleniyor: Kulüp, 28 yaşındaki oyuncu için bir başka geçici transfer yerine yalnızca kalıcı teklifleri değerlendirecek.
- Getty Images Sport
Serbest kalma maddesi, başlıca rakipleri kapsamıyor
Dalgalı bir transfer piyasasında 40 milyon sterlinlik (54 milyon dolar) bir serbest kalma maddesi tam bir fırsat; ve bir sürü Premier Lig kulübü Rashford’un peşindeyken, Manchester United sözleşmenin ince ayrıntılarında akıllıca davranmış.
The Athletic’e göre, Old Trafford yönetimi bir nevi “rakip vergisi” ekleyerek, özellikle yerel rakipler Liverpool ve Manchester City’nin bu indirimli bedeli devreye sokmasını engelledi.
Ancak sözleşmedeki bu bürokratik engellerin amacı, kuzeybatı derbisi kapsamında bir transferi önlemek olsa da, eski Liverpool kalecisi David James, kulübü bu engelleri göz ardı etmeye ve 28 yaşındaki oyuncu için sürpriz bir hamle yapmaya çağırdı. James, United yönetiminin manevraları Anfield’a doğrudan bir transferi imkansız bir görev gibi gösterse de, saf teknik kalite ve üst düzey futbol zekasının kulüpler arası rekabeti aşması gerektiğini savunuyor.
Carrick, Old Trafford’da kapıyı açık tutuyor
Rashford’un Old Trafford’a geri dönmesi halinde, bir İngiliz takımına katılmak yerine sözleşmesindeki kalan 24 ayı orada tamamlamayı tercih edeceği düşünülüyor. Bu tutum, özellikle teknik direktör Michael Carrick’in, forvetin kulüpten uzak kaldığı sürenin ardından onu tekrar kadroya dahil etmeye açık olduğu bildirildiğinden, Rashford’un “Hayaller Tiyatrosu”ndaki kariyeri için bir can simidi olabilir.
Böyle bir senaryo, büyük olasılıkla, United'ın teknik direktör Carrick'in kadrosunun o bölümünü güçlendirme şansını azaltacaktır.
Carrick, oyuncuyla iletişimini sürdürmekte ve mevcut transfer döneminde kalıcı bir ayrılık gerçekleşmezse onu tekrar kadroya dahil etmeye hazırdır.
- AFP
Manchester United’ın odağı orta saha takviyelerine kayıyor
Rashford’un durumu hâlâ belirsizliğini korurken, United dikkatini şimdilik sahanın diğer bölgelerine çevirdi. Bu bölge, Atalanta’dan transfer edilecek Ederson’un yer alacağı orta saha pozisyonuna kıyasla zaten daha düşük öncelikli ve kadroyu daha da güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Kulüp, Carrick’in taktiksel tercihleri doğrultusunda daha dengeli bir kadro oluşturmayı hedefliyor.
United şu anda West Ham'dan Mateus Fernandes'e odaklanmış durumda; 21 yaşındaki oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile görüşmeler ilerliyor ve kişisel şartların sorun teşkil etmeyeceği öngörülüyor.