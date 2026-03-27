Liverpool ve Fransa milli takımının forveti Hugo Ekitike, Dünya Kupası öncesinde Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé ile birlikte oynamayı anlatırken, “dönüm noktası niteliğinde bir yıl” yaşadığını belirtiyor

Yıldızlarla dolu hücum hattındaki rolünü değerlendiren Ekitike, üst düzey oyun kurucularla birlikte oynamanın taktiksel avantajlarından bahsetti. Bu sezon tüm turnuvalarda toplam 17 gol atarak golcü kimliğini ortaya koyan forvet, bu başarısına rağmen ayakları yere basıyor.

TF1'e verdiği demeçte Ekitike, "Kylian ve Ousmane gibi oyuncularla birlikte, istediğim yere gitme fırsatım oluyor. Özgür olabilmeyi seviyorum ve puan kazanırsam daha da iyi oluyor. Keyif alıyorum ve Fransız takımının kazanmasına yardımcı oluyorum. Hala gelişmem gereken çok şey var, bu benim için çok önemli bir yıl. Bu benim için gerçek bir gurur kaynağı, elimden gelen her şeyi yapıyorum. Umarım [Dünya Kupası'nda] orada olurum, yaptığım şeyi yapmaya devam ediyorum."