Liverpool ve Fransa milli takımının forveti Hugo Ekitike, Dünya Kupası öncesinde Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé ile birlikte oynamayı anlatırken, “dönüm noktası niteliğinde bir yıl” yaşadığını belirtiyor
Foxborough'da hak iddia etmek
Ekitike, Gillette Stadyumu'nda Brezilya'ya karşı zorlu bir galibiyet elde eden Fransa'nın kalesini havalandırarak, Dünya Kupası'nda Fransa'nın ilk 11'inde yer alma şansını önemli ölçüde artırdı. Eski Paris Saint-Germain genç oyuncusu, Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé ile birlikte dinamik bir üçlü forvet hattında ilk 11'de yer alarak yedinci A milli takım maçına çıktı. 55. dakikada Dayot Upamecano'nun kırmızı kart görmesiyle Fransa 10 kişi kalmasına rağmen, Ekitike 65. dakikada büyük bir soğukkanlılıkla takımının üstünlüğünü ikiye katladı. Bu gol, Liverpool'un bu forvete büyük bir yatırım yapma kararını haklı çıkaran etkileyici bir performansın doruk noktası oldu. Ekitike, Merseyside'daki ilk sezonunda şimdiden 11 Premier Lig golü kaydetmişti.
- Getty Images Sport
Özgürlüğü kucaklamak
Yıldızlarla dolu hücum hattındaki rolünü değerlendiren Ekitike, üst düzey oyun kurucularla birlikte oynamanın taktiksel avantajlarından bahsetti. Bu sezon tüm turnuvalarda toplam 17 gol atarak golcü kimliğini ortaya koyan forvet, bu başarısına rağmen ayakları yere basıyor.
TF1'e verdiği demeçte Ekitike, "Kylian ve Ousmane gibi oyuncularla birlikte, istediğim yere gitme fırsatım oluyor. Özgür olabilmeyi seviyorum ve puan kazanırsam daha da iyi oluyor. Keyif alıyorum ve Fransız takımının kazanmasına yardımcı oluyorum. Hala gelişmem gereken çok şey var, bu benim için çok önemli bir yıl. Bu benim için gerçek bir gurur kaynağı, elimden gelen her şeyi yapıyorum. Umarım [Dünya Kupası'nda] orada olurum, yaptığım şeyi yapmaya devam ediyorum."
Anfield uyarlaması
Ekitike'nin uluslararası sahnedeki hızlı yükselişi, Premier Lig'deki hayata sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasının doğrudan bir yansımasıdır. Frankfurt'tan büyük yankı uyandıran transferinden bu yana, forvet 42 maçta 23 gol katkısı sağlayarak Liverpool'a hareketli ve golcü bir hücum ekseni kazandırdı. Fransa için ise, onun ortaya çıkışı Deschamps'a Mbappe'nin hızını ve Dembele'nin dripling yeteneğini tamamlayan çok yönlü bir hücum profili sunuyor. Massachusetts'te sergilenen uyum, Les Bleus'un Senegal, Norveç ve play-off galibinin yer aldığı Dünya Kupası grubuna hazırlanırken hücum yapbozunun son parçasını bulmuş olabileceğini gösteriyor.
Amerika'da yapılacak bir seçme
Fransa, bu Pazar günü Maryland'da Kolombiya ile oynayacağı maçla Amerika turnesine devam edecek; bu maç, Ekitike'ye Dünya Kupası başlamadan önce ilk 11'deki yerini sağlamlaştırması için son bir büyük fırsat sunacak. Sezonun sonuna doğru Liverpool'a döndüğünde, bu yaz milli takımının hücum hattını sürüklemeyi hedefleyen oyuncu için bu verimli formunu sürdürmek en büyük sınav olacak.