Szoboszlai, yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalayarak geleceğini Liverpool’a bağlamaya hazırlanıyor. The Athletic’in haberine göre, spor direktörü Richard Hughes ile oyuncunun temsilcileri arasında aylar süren görüşmelerin ardından Macar milli oyuncuyla genel hatlarıyla bir anlaşma sağlandı.

Oyun kurucunun mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl var, ancak Premier Lig’deki istikrarlı performanslarının ardından kulüp için onun kalmasını sağlamak bir öncelik haline geldi. Bu anlaşma, oyuncunun geleceğine dair spekülasyonları da sona erdirirken, yeni teknik direktör Andoni Iraola’ya erken bir moral desteği sağlıyor.

2023 yılında RB Leipzig'den 60 milyon sterlinlik bir transferle takıma katılan 25 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un kilit oyuncularından biri haline geldi. 2024-25 sezonunda "Kırmızılar"ın Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulunan oyuncu, zorlu geçen 2025-26 sezonunda da bireysel olarak öne çıktı.