Getty Images Sport
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Liverpool ve Dominik Szoboszlai, orta saha oyuncusu için uzun vadeli sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya yakın
Liverpool, Szoboszlai'nin geleceğini güvence altına almak için harekete geçti
Szoboszlai, yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalayarak geleceğini Liverpool’a bağlamaya hazırlanıyor. The Athletic’in haberine göre, spor direktörü Richard Hughes ile oyuncunun temsilcileri arasında aylar süren görüşmelerin ardından Macar milli oyuncuyla genel hatlarıyla bir anlaşma sağlandı.
Oyun kurucunun mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl var, ancak Premier Lig’deki istikrarlı performanslarının ardından kulüp için onun kalmasını sağlamak bir öncelik haline geldi. Bu anlaşma, oyuncunun geleceğine dair spekülasyonları da sona erdirirken, yeni teknik direktör Andoni Iraola’ya erken bir moral desteği sağlıyor.
2023 yılında RB Leipzig'den 60 milyon sterlinlik bir transferle takıma katılan 25 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un kilit oyuncularından biri haline geldi. 2024-25 sezonunda "Kırmızılar"ın Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulunan oyuncu, zorlu geçen 2025-26 sezonunda da bireysel olarak öne çıktı.
- Getty Images Sport
Szoboszlai, Liverpool’a olan bağlılığını bir kez daha vurguladı
Szoboszlai, Nisan ayında Liverpool’un Everton’a karşı kazandığı Merseyside derbisinin ardından, yeni sözleşme görüşmeleri hâlâ devam ederken geleceği hakkında kısaca konuştu. O dönemde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini doğrulasa da, Anfield’da kalma isteğini yineledi.
"Gerçek anlamda bir ilerleme olmadı, bu yüzden sözleşme durumumla ilgili yeni bir şey söyleyemem," dedi gazetecilere. "Bildiğiniz gibi sözleşmem 2028'de sona eriyor, bu yüzden her gün, her hafta sahaya çıkmaya hazırım, sonra ne olacağını göreceğiz. Elbette kendimi uzun vadede burada görüyorum, ama bu artık tamamen benim elimde değil. Burada olmayı seviyorum. Taraftarları seviyorum. Ailem mutlu."
Liverpool’un yeni döneminin mihenk taşı
Szoboszlai’nin uzun vadeli geleceğini güvence altına almak, kulübün Iraola yönetiminde yeni bir sayfa açarken Liverpool’a önemli bir temel sağlıyor. En etkili oyuncularından birini kadroda tutmak, geçiş döneminin yaşandığı bu yaz aylarında belirsizliği ortadan kaldırıyor.
Macaristan milli takım oyuncusu, 10 numara, kanat, derin orta saha ve hatta gerektiğinde sağ bek pozisyonlarında da görev alarak çok yönlülüğüyle de değerini kanıtladı. Geçen sezon, tüm turnuvalarda 53 maçta 13 gol ve 12 asistle katkı sağlayan Szoboszlai, 2013-14 sezonundaki Steven Gerrard'dan bu yana hem gol hem de asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşan ilk Liverpool orta saha oyuncusu oldu.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Anlaşma resmen yürürlüğe girdiğinden, Szoboszlai’nin Liverpool’un ABD’deki sezon öncesi turuna katılması bekleniyor. Szoboszlai’nin sezon başından itibaren kadroda yer alması, Iraola’ya en önemli oyuncularından birini sistemine entegre etmek için değerli bir zaman kazandıracak. Liverpool yeni sezona hazırlanırken, Szoboszlai’nin sözleşme sorununun çözülmesi, hem oyuncunun hem de kulübün tüm dikkatlerini İngiliz ve Avrupa futbolunun zirvesine geri dönmeye vermesine olanak tanıyacak.
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