Foot Mercato'nun haberine göre, RB Leipzig'in çok rağbet gören hücum oyuncusu şu anda Paris Saint-Germain'e transfer olmak için baskı yapıyor.
Liverpool ve Bayern Münih için transfer fırsatı mı? 100 milyonluk Yan Diomande, başka bir dünya kulübüne dev transfer için yeşil ışık yaktı
Diomande, PSG’ye yaz aylarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuna katılmak istediği konusunda şimdiden yeşil ışık yakmış. Bu, Fransızlar için geçen Bundesliga sezonunun yıldız oyuncusunu kadrolarına katma çabalarını daha da yoğunlaştırmaları açısından önemli bir sinyal. Foot Mercato’ya göre, transferi görüşmek üzere Parisli yetkililer ile RB Leipzig yöneticileri arasında halihazırda birkaç görüşme gerçekleştirilmiş.
Ancak bu yolda bir engel olabilir. Rapora göre PSG, yeni oyuncular için astronomik meblağlar harcamak istemiyor, ancak Diomande'nin sözleşmesinin süresi (2030'a kadar) hala uzun olduğu için RB, müzakerelerde güçlü bir konumda bulunuyor. Söylentilere göre Leipzig, kulüpte sadece bir yıl geçirdikten sonra Fildişi Sahili milli oyuncusunun satışını ancak 100 milyon euro civarında bir teklif geldiğinde düşünmeye başlayacak.
"Yaza doğru bakmalıyız. Elbette bir yıl sonra onu satamayız," diye vurguladı RB Genel Müdürü Oliver Mintzlaff, Ocak ayında Sky'da. "Denetim Kurulu Başkanı olarak şunu söyleyebilirim: 80 veya 90 milyon avronun üzerinde teklifler gelse bile, gelecek sezon kesinlikle bizimle olacak," diye ekledi.
Yan Diomande: Leipzig'de kalacak mı, yoksa şimdiden kariyerinde bir sonraki adıma mı geçecek?
Ayrıca Diomande, Mayıs ortasında kicker dergisine verdiği röportajda, gelecek sezon da Leipzig'de oynamaya devam edip etmeyeceği sorusuna net bir "evet" cevabı vermişti. Şu anda diğer kulüplerin ilgisiyle ilgilenmediğini belirten oyuncu, "Leipzig'deyim ve burada oynamaktan memnunum" dedi.
Geçtiğimiz Bundesliga sezonunu üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarması, RB için bir artı puan. Saksonya ekibi Şampiyonlar Ligi'ne katılamamış olsaydı, Diomande için transfer, sadece sportif açıdan bile daha cazip hale gelirdi. Ayrıca, Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelir olmadan, yaz aylarında oyuncu satışlarından elde edeceği gelire daha fazla bağımlı hale gelirdi.
PSG'nin kadrosunda Diomande'yi transfer etmeye daha fazla ihtiyaç duyup duymayacağı, Bradley Barcola'nın durumuna da bağlı. Yüksek seviyeli rekabet nedeniyle kadroda kesin bir yeri olmayan kanat oyuncusu, Paris'ten ayrılacağı yönündeki söylentilerle sürekli gündemde. FC Bayern'in de Barcola'yı radarında tuttuğu söyleniyor.
Barcola'nın satılması durumunda Diomande, PSG kadrosunda onun yerini dolduracak uygun bir yedek olurdu. Ancak 19 yaşındaki oyuncu, öncelikle şu anda en önemli maçlarda ilk 11'de yer alan Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue ve Ousmane Dembele'den oluşan hücum üçlüsünün arkasında beklemek zorunda kalacaktır.
PSG mi? Yan Diomande aslında Liverpool FC'ye gitmeyi hayal ediyor
Bayern'in Diomande'ye ilgi duyduğu iddiaları hakkında aylardır spekülasyonlar yapılıyor. Ancak Fildişili oyuncu, FCB'nin öncelikli olarak aradığı hücum oyuncusu profiline pek uymuyor; zira Alman şampiyonu, hem kanatlarda oynayabilecek hem de forvet merkezinde Harry Kane'in yedeği olabilecek bir oyuncu arıyor gibi görünüyor. Sonunda Newcastle United'dan FC Barcelona'ya transfer olmaya karar veren Anthony Gordon, bu profile uyardı. Diomande ise klasik bir kanat oyuncusu ve en üst seviyede forvet pozisyonunda da katkı sağlayabileceğini henüz kanıtlamadı.
Son aylarda Bayern'den daha somut bir şekilde FC Liverpool, Diomande ile anılmıştı. Genç oyuncu, Ocak ayında bir TikTok videosunda "Liverpool'da oynamak istiyorum. Liverpool'un büyük bir hayranıyım. Babam bir gün beni Anfield'da oynarken görmeyi hayal ediyor. Bu benim de hayalim - ve bunu gerçekleştirmek istiyorum" diyerek bu söylentileri körüklemişti.
Reds'te Diomande, sezon sonunda Anfield Road'dan ayrıldığı bilinen Mohamed Salah'ın yerini alacak en çok istenen oyuncu gibi görünüyor. Nisan ayında Sky Sport, Liverpool ile Diomande'nin menajerlik ajansı arasında somut görüşmeler yapıldığını bildirmişti. Son zamanlarda Real Madrid'in de Leipzig'li süper dripler ile ilgilendiği söyleniyor, ayrıca Chelsea FC'nin de kapıyı çaldığı iddia ediliyor.
Yan Diomande, Dünya Kupası'nda ortalığı kasıp kavuracak mı?
Diomande, 2025 yılının başında ABD’deki bir akademiden CD Leganes’e transfer olmuştu ve sezon sonunda LaLiga’dan küme düşen o dönemki İspanya birinci lig takımında sadece on maça çıktıktan sonra, Leipzig geçen yaz Diomande için 20 milyon euro transfer ücreti ödedi.
Bu yatırımın karşılığını tam olarak alması bekleniyordu. Birkaç hafta sonra Diomande, teknik direktör Ole Werner'in takımında ilk on birde yerini aldı ve vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi; geçen Bundesliga sezonunun en iyi hücum oyuncularından biri oldu. 33 lig maçında 12 gol ve 9 asistle, Leipzig'in uluslararası futbolun olmadığı bir yılın ardından tekrar Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesinde büyük payı oldu.
Diomande şu anda Fildişi Sahili ile ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve Afrikalıların en büyük umutlarından biri. Fildişi Sahili, 20 Haziran'da ikinci grup maçında Almanya ile karşılaşacak; bir hafta önce ise Diomande ve arkadaşları için Dünya Kupası, Ekvador ile oynanacak son derece önemli açılış maçıyla başlayacak. Grup aşamasındaki üçüncü rakip ise Curacao.
Yan Diomande: RB Leipzig'deki istatistikleri
Oyunlar
36
Gol
13
Asist
10