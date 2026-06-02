Liverpool ve Bayern Münih için transfer fırsatı mı? 100 milyonluk Yan Diomande, başka bir dünya kulübüne dev transfer için yeşil ışık yaktı

Diomande, PSG’ye yaz aylarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuna katılmak istediği konusunda şimdiden yeşil ışık yakmış. Bu, Fransızlar için geçen Bundesliga sezonunun yıldız oyuncusunu kadrolarına katma çabalarını daha da yoğunlaştırmaları açısından önemli bir sinyal. Foot Mercato’ya göre, transferi görüşmek üzere Parisli yetkililer ile RB Leipzig yöneticileri arasında halihazırda birkaç görüşme gerçekleştirilmiş.

Ancak bu yolda bir engel olabilir. Rapora göre PSG, yeni oyuncular için astronomik meblağlar harcamak istemiyor, ancak Diomande'nin sözleşmesinin süresi (2030'a kadar) hala uzun olduğu için RB, müzakerelerde güçlü bir konumda bulunuyor. Söylentilere göre Leipzig, kulüpte sadece bir yıl geçirdikten sonra Fildişi Sahili milli oyuncusunun satışını ancak 100 milyon euro civarında bir teklif geldiğinde düşünmeye başlayacak.

"Yaza doğru bakmalıyız. Elbette bir yıl sonra onu satamayız," diye vurguladı RB Genel Müdürü Oliver Mintzlaff, Ocak ayında Sky'da. "Denetim Kurulu Başkanı olarak şunu söyleyebilirim: 80 veya 90 milyon avronun üzerinde teklifler gelse bile, gelecek sezon kesinlikle bizimle olacak," diye ekledi.