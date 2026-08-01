PSG futbol danışmanı Luis Campos’un, teknik direktör Luis Enrique’nin uzun vadeli projesine uyum sağlaması için Godts’u kadroya katmak adına yoğun çaba harcadığı bildirildi. Oyuncunun kendisinin de, hücum hattında forma rekabetinin son derece sert olmasına rağmen, Paris’e transfer olmaya açık olduğu belirtiliyor.

Ancak Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, De Telegraaf’a verdiği röportajda Hollanda kulübünün tavrını kamuoyu önünde bir kez daha vurguladı. Şöyle dedi: "Sonuçta Godts gibi oyuncular ayrılacak, ancak yalnızca doğru zamanda ve doğru bedelle."

Cruyff, Amsterdam ekibinin genç yeteneğini elinde tutma konusundaki kararlılığını da yineleyerek şunları ekledi: "Onu en az bir yıl daha Amsterdam’da tutmak istiyoruz. Satılık değil ve başka türlü de satın alınması çok zor."