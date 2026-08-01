AFP
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Liverpool ve Arsenal tetikte: Premier League devlerine Mika Godts için PSG hamlesine çalım atma fırsatı sunuldu
Premier Lig devleri alarma geçti
TEAMtalk'a göre Premier League dörtlüsü Arsenal, Liverpool, Man Utd ve Tottenham, Godts transferine araya girme fırsatı için aracıların temasa geçtiği kulüpler oldu. 21 yaşındaki Ajax kanat oyuncusu, geçen sezon 32 gole katkı yaparak olağanüstü bir çıkış dönemi geçirdi. Paris Saint-Germain ise RB Leipzig hücum oyuncusu Yan Diomande transferini kaçırmasının ardından rotasını Belçikalı oyuncuya çevirdikten sonra şu anda yarışta önde gidiyor.
- AFP
Jordi Cruyff'un net tavrı
PSG futbol danışmanı Luis Campos’un, teknik direktör Luis Enrique’nin uzun vadeli projesine uyum sağlaması için Godts’u kadroya katmak adına yoğun çaba harcadığı bildirildi. Oyuncunun kendisinin de, hücum hattında forma rekabetinin son derece sert olmasına rağmen, Paris’e transfer olmaya açık olduğu belirtiliyor.
Ancak Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, De Telegraaf’a verdiği röportajda Hollanda kulübünün tavrını kamuoyu önünde bir kez daha vurguladı. Şöyle dedi: "Sonuçta Godts gibi oyuncular ayrılacak, ancak yalnızca doğru zamanda ve doğru bedelle."
Cruyff, Amsterdam ekibinin genç yeteneğini elinde tutma konusundaki kararlılığını da yineleyerek şunları ekledi: "Onu en az bir yıl daha Amsterdam’da tutmak istiyoruz. Satılık değil ve başka türlü de satın alınması çok zor."
Amsterdam kulübü fiyat belirledi
TEAMtalk'tan gelen diğer haberlere göre Ajax, kanat oyuncusuna yaklaşık 60 milyon euro (£51 milyon) değer biçiyor; bu rakam PSG'nin görüşmeleri sürdürmesini engellemedi. Bu arada İngiliz talipler de durumu yakından takip ediyor. Özellikle Arsenal ve Liverpool, transfer penceresi kapanmadan önce hücum hattındaki derinliklerini artırmak için kaliteli kanat seçenekleri arayışında aktif kalmayı sürdürüyor.
- AFP
Transfer döneminin sonlarında transfer kapışması
PSG, Ajax ile görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapıcı şekilde ilerlemesi hâlinde bir anlaşmaya varma konusunda iyimserliğini koruyor. Godts'un Johan Cruyff Arena'daki sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ettiği için, Hollanda ekibi müzakerelerde güçlü bir konuma sahip. Belçikalı milli oyuncunun imzası için verilen mücadele, transfer döneminin son bölümündeki dikkat çekici sagalardan biri olmaya aday görünüyor.
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