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Liverpool ve Almanya milli takımıyla Premier Lig’de ve Dünya Kupası’nda üst üste iki başarısızlık yaşadıktan sonra, 116 milyon sterlin değerindeki Florian Wirtz için ‘asgari’ hedef belirlendi
Wirtz ve Isak, devasa transfer ücretlerinin karşılığını vermeli
Wirtz, Bayer Leverkusen’den Merseyside’a transfer olduğunda kısa bir süreliğine İngiliz futbolunun en pahalı oyuncusu olmuştu. Tarih kitaplarındaki bu rekor, artık kulüp arkadaşı Alexander Isak’a ait.
Arne Slot'un yaptığı iki büyük transfer, 2025-26 sezonunda kendilerini kanıtlamakta ve kendilerine gösterilen güveni haklı çıkarmakta zorlandı. Her ikisi de artık Premier Lig'in dev kulüplerinde geçirecekleri ikinci sezonlarında başarı gösterme baskısı altında.
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Liverpool’da Wirtz: Kırmızılar için attığı goller ve yaptığı asistler
Wirtz, memleketinden ayrıldığında Avrupa’nın en gözde genç yeteneklerinden biri olarak görülüyordu; Bundesliga şampiyonluğunun tadını çıkarırken, dünyanın en iyi golcü orta saha oyuncularından biri olarak ün kazanmıştı.
Liverpool formasıyla sadece yedi gol ve aynı sayıda asist kaydetmiş olan Wirtz hakkında, İngiliz birinci liginde yıldız olabilmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığına dair pek çok rahatsız edici soru sorulmaya başlandı. 2026 Dünya Kupası’nda ülkesini temsil ederken de Wirtz için işler ne daha iyi ne de daha kolay hale geldi.
Paraguay’a karşı son 32 turunda utanç verici bir şekilde elenirken hiçbir kıvılcım yeniden alevlenemedi ve dikkatler şimdi yeniden kulüp meselelerine yöneldi. İspanyol teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde yeni bir döneme giren Liverpool’un, 23 yaşındaki oyun kurucusunun lig maçlarına geri döndüğünde hemen form tutması gerekiyor.
Gol katkıları: Will Wirtz, 2026-27 sezonunda çift haneli rakamlara ulaşabilecek mi?
Wirtz’in gelecek sezon her iki gol katkı kategorisinde de çift haneli rakamlara ulaşması gerekip gerekmediği sorulduğunda, eski Liverpool orta saha oyuncusu Murphy – BetWright futbol bahisleri ile işbirliği içinde GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Kesinlikle. Özgüven önemli bir faktördür. Elbette, o bir geçiş sürecinde olan bir takıma katıldı. Bazı yeni oyuncular aldık ve bazı oyuncular da takımdan ayrılmıştı. Takım zorlanmaya başladığında, onun maçlara etki etmesi daha zor hale geldi.
“Yeni bir lige ve yaşam tarzına uyum sağlamak, teknik açıdan çok iyi oyuncular için bile zordur. Ama adil olmak gerekirse, sezon ortasında oldukça iyi bir dönem geçirdi ve yeteneklerinin ipuçlarını gösterdi, ancak bu yeterli olmadı. Artık bir adım atması gerekiyor. Sadece transfer ücretinin büyüklüğü nedeniyle değil, çünkü Liverpool’un en iyi oyuncularının en iyi performanslarını sergilemesi gerekiyor.
“Her zaman şunu düşünürüm: Eğer hücum rolünde oynuyorsanız – ister sol kanatta, ister 10 numara olarak, ister sağ kanatta olsun; çoğu takımın 4-2-3-1 ya da başka bir dizilişte oynadığı günümüzde – çift haneli rakamlara, asistlere ve gollere ulaşmanız gerekir.
“Bu en azından olması gereken. Çünkü dünyada ve Avrupa’da bu pozisyonlarda oynayan en iyi oyuncular bu rakamlara rahatlıkla ulaşıyor. Dolayısıyla bunu hedeflemelisin. Çünkü sonuç üretmeden iyi görünmek, futbol maçlarını kazanmanı sağlamaz. Onun maça etki ettiği yeterince önemli maç olmadı.
“Fiziksel olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Geri döndüğünde fiziksel olarak daha iyi durumda olmazsa çok şaşırırım; bu da elbette yardımcı olacaktır. Yaşadığı yer, çevresi, takım arkadaşları gibi tüm bu konularda ortama daha iyi uyum sağlayacaktır. Ancak kendisi için çok önemli bir sezonda bir adım daha ileri atması gerekecek.
“Daha fazlasını yapabileceğini hissediyorum. Ama ne yazık ki, transfer bedeli tek başına başarıyı garanti etmez. Bu yüzden daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım daha iyi olur. Bence olacak. Ve bence şunu göz önünde bulundurmaya başlarsa, tabii ki çift haneli rakamlara ulaşırsa, hem gol hem de asist yaparsa, o zaman takıma gerçekten etki ediyor demektir. Bu, en azından olması gereken minimum seviye olmalı.”
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Liverpool maç takvimi: Sezon öncesi ve yeni Premier Lig sezonu
Wirtz, 2030 yılına kadar sürecek olan beş yıllık bir sözleşmeyle Anfield’a bağlıdır. Bu sözleşmeyi yerine getirme ve gelecekte bir uzatma hakkı kazanma konusunda hâlâ kendini kanıtlaması gereken çok şey var.
Liverpool, Alman yıldızın yeteneğinden hiç şüphe duymadığı için bu pahalı yatırımın karşılığını vereceğinden emin ve 23 Ağustos'ta Reds'in Newcastle deplasmanına çıkacağı 2026-27 sezonunun açılışını onun muhteşem bir performansla yapmasını sabırsızlıkla bekliyor. Wrexham ve Leeds ile oynanacak dostluk maçları da dahil olmak üzere bir dizi hazırlık maçı, Wirtz'in formunu ve özgüvenini kazanması için fırsatlar sunacak.
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