Liverpool ve Almanya milli takımıyla Premier Lig’de ve Dünya Kupası’nda üst üste iki başarısızlık yaşadıktan sonra, 116 milyon sterlin değerindeki Florian Wirtz için ‘asgari’ hedef belirlendi

Wirtz’in gelecek sezon her iki gol katkı kategorisinde de çift haneli rakamlara ulaşması gerekip gerekmediği sorulduğunda, eski Liverpool orta saha oyuncusu Murphy – BetWright futbol bahisleri ile işbirliği içinde GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Kesinlikle. Özgüven önemli bir faktördür. Elbette, o bir geçiş sürecinde olan bir takıma katıldı. Bazı yeni oyuncular aldık ve bazı oyuncular da takımdan ayrılmıştı. Takım zorlanmaya başladığında, onun maçlara etki etmesi daha zor hale geldi.

“Yeni bir lige ve yaşam tarzına uyum sağlamak, teknik açıdan çok iyi oyuncular için bile zordur. Ama adil olmak gerekirse, sezon ortasında oldukça iyi bir dönem geçirdi ve yeteneklerinin ipuçlarını gösterdi, ancak bu yeterli olmadı. Artık bir adım atması gerekiyor. Sadece transfer ücretinin büyüklüğü nedeniyle değil, çünkü Liverpool’un en iyi oyuncularının en iyi performanslarını sergilemesi gerekiyor.

“Her zaman şunu düşünürüm: Eğer hücum rolünde oynuyorsanız – ister sol kanatta, ister 10 numara olarak, ister sağ kanatta olsun; çoğu takımın 4-2-3-1 ya da başka bir dizilişte oynadığı günümüzde – çift haneli rakamlara, asistlere ve gollere ulaşmanız gerekir.

“Bu en azından olması gereken. Çünkü dünyada ve Avrupa’da bu pozisyonlarda oynayan en iyi oyuncular bu rakamlara rahatlıkla ulaşıyor. Dolayısıyla bunu hedeflemelisin. Çünkü sonuç üretmeden iyi görünmek, futbol maçlarını kazanmanı sağlamaz. Onun maça etki ettiği yeterince önemli maç olmadı.

“Fiziksel olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Geri döndüğünde fiziksel olarak daha iyi durumda olmazsa çok şaşırırım; bu da elbette yardımcı olacaktır. Yaşadığı yer, çevresi, takım arkadaşları gibi tüm bu konularda ortama daha iyi uyum sağlayacaktır. Ancak kendisi için çok önemli bir sezonda bir adım daha ileri atması gerekecek.

“Daha fazlasını yapabileceğini hissediyorum. Ama ne yazık ki, transfer bedeli tek başına başarıyı garanti etmez. Bu yüzden daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım daha iyi olur. Bence olacak. Ve bence şunu göz önünde bulundurmaya başlarsa, tabii ki çift haneli rakamlara ulaşırsa, hem gol hem de asist yaparsa, o zaman takıma gerçekten etki ediyor demektir. Bu, en azından olması gereken minimum seviye olmalı.”