adidas/GOAL
Çeviri:
Liverpool ve adidas, ikonik yeşil-beyaz deplasman forması serisini yeniden piyasaya sürerek 1995-96 sezonuna geri dönüyor
90'ların ortalarına bir yolculuk
Bu merakla beklenen koleksiyonun en dikkat çeken parçası, yeşil, beyaz ve siyah renklerin dörtlü bölümlere ayrıldığı formanın yeniden piyasaya sürülmesidir. O sezon boyunca kullanılan orijinal kulüp arması, klasik adidas logosu ve gövde kısmında yer alan, bir bakışta tanınan Carlsberg sponsor logosu dahil olmak üzere, tüm otantik detaylar korunmuştur.
Arşivlerden ilham alan eksiksiz bir antrenman giyim serisi de bu nostalji dolu koleksiyonun bir parçasını oluşturuyor; bu seride antrenman üstleri, sweatshirtler ve eşofman altları yer alıyor. Daha modern bir tarz arayanlar için, formadan sınırlı sayıda üretilen siyah versiyonu da piyasaya sürüldü; bu versiyon, geleneksel canlı renklere tonlu ve şık bir alternatif sunuyor.
- adidas
Efsaneler ve günümüzün yıldızları bir araya geliyor
Lansmanı kutlamak amacıyla kulüp, kulüp efsanesi Robbie Fowler’ın işlettiği “Fowler’s Sports” adlı kurgusal bir retro mağazayı konu alan bir kampanya filmi hazırladı. Yapımda, kulübün görkemli geçmişini başarılı bugünüyle birleştiren ve tasarımın zamansız doğasını vurgulayan yıldızlarla dolu bir kadro yer alıyor.
O dönemin simgeleri olan Fowler ve Steve McManaman, mevcut erkek takım kaptanı Virgil van Dijk ve Jeremie Frimpong, Florian Wirtz gibi yıldızlarla birlikte ön plana çıkıyor. Kadın takımı da filmde önemli bir yer tutuyor; Mia Enderby ve Grace Fisk, koleksiyonun saha dışındaki kültürel bir ikon olarak sahip olduğu çapraz çekiciliğini sergiliyor.
Sadece bir futbol forması değil
"Bringback" serisi, genç taraftarlar arasında hâlâ yankı uyandıran futbol modasının altın çağına bir övgü niteliğinde. adidas, vintage estetiği yüksek kaliteli modern üretimle harmanlayarak, retro tribün stillerine yönelik artan talebi karşıladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu koleksiyon, futbol formaları saha ötesinde kültürel ikonlar haline geldiği bir döneme nostaljik bir saygı duruşu olarak kulübün farklı dönemlerini bir araya getiriyor. Bringback serisinin merkezinde, kulübün ikonik 1995-96 deplasman forması yer alıyor ve taraftarları kulüp tarihinin en tanınmış tasarımlarından biriyle yeniden buluşturuyor" denildi.
Taraftarlar, koleksiyonu kulübün resmi kanalları ve adidas.co.uk üzerinden satın alabilirler. Anfield ve Liverpool ONE'daki mağazalarda ise 90'lar temalı lansman etkinlikleri düzenlenecek.
- adidas
Geçmişi bugüne bağlamak
Bu son transferin, takımın sahadaki performansını artıracağı öngörülüyor. Liverpool şu anda Premier Lig'de altıncı sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi potasından üç puan geride. Arne Slot'un takımı, bir sonraki maçında küme düşmemek için mücadele eden Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Ardından, ilk maçta sürpriz bir şekilde 1-0 yenilen Kırmızılar, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına çıkacak.
Reklam