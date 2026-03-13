Getty Images Sport
Liverpool ve adidas, ikonik 1995-96 forması ile retro bir dönüş yapıyor
Doksanların ortalarına doğru nostaljik bir yolculuk
Bu merakla beklenen koleksiyonun en önemli parçası, yeşil, beyaz ve siyah renklerin dörtlü bölmeli forması. O sezon kullanılan orijinal kulüp arması, klasik adidas logosu ve göğüs kısmındaki unutulmaz sponsor logosu dahil olmak üzere tüm otantik detaylar korunmuştur.
Koleksiyon, antrenman üstleri, sweatshirtler ve eşofman altları dahil olmak üzere arşivlerden ilham alan eksiksiz bir antrenman giyim yelpazesini de içeriyor. Çağdaş bir dokunuş arayanlar için, geleneksel canlı renklerin yerine tonlu ve şık bir alternatif sunan, sınırlı sayıda üretilen "blackout" versiyonu da piyasaya sürüldü.
Efsaneler ve günümüzün yıldızları bir araya geliyor
Lansmanı kutlamak amacıyla kulüp, 'Fowler's Sports' adlı kurgusal bir retro mağazayı konu alan bir kampanya filmi hazırladı. Yapımda, kulübün görkemli geçmişini başarılı bugünüyle birleştiren yıldızlar geçidi bir kadro yer alıyor ve tasarımın zamansız niteliği vurgulanıyor.
O dönemin simaları Robbie Fowler ve Steve McManaman, mevcut erkek takım kaptanı Virgil van Dijk ile Jeremie Frimpong ve Florian Wirtz gibi yıldızların yanında ön plana çıkıyor. Kadın takımı da filmde önemli bir yer tutuyor; Mia Enderby ve Grace Fisk, koleksiyonun saha dışındaki kültürel bir ikon olarak sahip olduğu çapraz çekiciliğini sergiliyor.
Sadece bir futbol forması değil
"Bringback" serisi, genç taraftarlar arasında hâlâ yankı uyandıran futbol modasının altın çağına bir övgü niteliğinde. adidas, vintage estetiği yüksek kaliteli modern üretimle harmanlayarak, retro tribün stillerine yönelik artan talebi karşıladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu koleksiyon, futbol formaları saha ötesinde kültürel ikonlar haline geldiği bir döneme nostaljik bir saygı duruşu olarak kulübün farklı dönemlerini bir araya getiriyor. Bringback serisinin merkezinde, kulübün ikonik 1995-96 deplasman forması yer alıyor ve taraftarları kulüp tarihinin en tanınmış tasarımlarından biriyle yeniden buluşturuyor" denildi.
Taraftarlar, koleksiyonu kulübün resmi kanalları üzerinden satın alabilirler. Anfield ve Liverpool ONE'daki mağazalarda ise 90'lar temalı lansman etkinlikleri düzenlenecek.
Tarihin ruhunu bugünün performansına yansıtmak
Bu son transferin, takımın sahadaki performansını artıracağı öngörülüyor. Liverpool şu anda Premier Lig'de altıncı sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi potasından üç puan geride. Arne Slot'un takımı, bir sonraki maçında küme düşmemek için mücadele eden Tottenham ile karşılaşacak. Ardından Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile oynayacakları rövanş maçına çıkacak; Liverpool, ilk maçta sürpriz birşekilde 1-0 mağlup olmuştu.
