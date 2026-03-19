Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a karşı alınan ağır yenilgide oyundan çıkmak istediği için Arne Slot, Mohamed Salah'ın sakatlığıyla ilgili son durumu açıkladı
Salah, Liverpool'un galibiyetinde parladı
Liverpool, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederken Salah, Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. golünü attı. Liverpool'un Mısırlı Kralı, kendine özgü bir vuruşla skoru belirleyen golü attı ve takımını son şampiyon Paris Saint-Germain ile çeyrek finalde karşılaşacak hale getirdi. Ancak Salah, golünü attıktan kısa bir süre sonra bir darbe aldığı anlaşıldığı için oyundan çıkmak istedi ve maçı tamamlayamadı.
Slot, Salah'ın sakatlığıyla ilgili son gelişmeleri aktarıyor
Slot, galibiyetin ardından Salah hakkında konuştu ve gazetecilere şunları söyledi: "Oyun dışı kalmak istedi, çünkü yeterince gol attığını düşündüğü için değil, bir rahatsızlık hissettiği için. Bakalım hafta sonu ve sonrasında durumu nasıl olacak."
Liverpool teknik direktörü ayrıca Salah'ın golünü överek şunları ekledi: "İlk yarı bitmeden hemen önce bir penaltı kaçırdıktan sonra [o golü atması] onun hakkında çok şey söylüyor. Bu bazen bir oyuncu ya da takım için zor olabilir, bu yüzden ikinci yarıdaki performansımızdan dolayı takımı tebrik ediyorum çünkü bu sezon birçok aksilik yaşadık, performansımıza yakışır şekilde gol atamadan, birbiri ardına fırsatlar yarattığımız birçok ilk ya da ikinci yarı geçirdik.
"Sonra Mo ve takım ikinci yarıya bu şekilde çıktı. Önce Hugo'ya harika bir asist yaptı, ardından bu stadyumda ve bu kulüp için pek çok kez attığı, içe girip üst köşeye gönderdiği o karakteristik golü attı. Bu, onun zihinsel gücünü gösteriyor, ama kesinlikle takımın da zihinsel gücünü gösteriyor çünkü bu sezon söz konusu olduğunda zorluklardan bahsedebiliriz."
Salah için yeni bir rol mü?
Slot’a, Galatasaray karşısında Salah’ı daha çok “iç saha” rolünde oynatma kararı hakkında da soru soruldu ve o da düşüncelerini şöyle paylaştı: “Bu karar sadece Mo ile ilgili değildi, pek çok faktörü göz önünde bulundurduk. Takımınızı her zaman maç sırasında kendilerine yardımcı olacak şekilde hazırlamaya çalışırsınız. Ama bence bu gece mesele taktik değil; esas olarak oyuncuların gösterdiği çaba ve taraftarlardan aldıkları destekle ilgili. Tabii ki taktikler de yardımcı olabilir. Ancak bu çalışma temposu, bu yoğunluk, bu oyun kombinasyonu her zaman taktiklerden daha önemlidir. Ne yazık ki bu taktiği daha önce de kullandık – Frankfurt deplasmanında, Inter Milan deplasmanında ve bazı diğer maçlarda – ancak bu sezon genellikle bir oyuncumuz sakatlandı ve bunu tekrar yapamadık çünkü o zaman belirli bir pozisyonda belirli bir tipte oyuncuyu kaybettik.
"Yani, bu taktiği daha önce kullandık ama maalesef bu gece de Joe Gomez oynayamadı, Jeremie Frimpong'u oyundan çıkarmak zorunda kaldığımda bu pek yardımcı olmadı tabii ki, ama Curtis [Jones] yine harika bir iş çıkardı. Bu sezon, ne zaman bir sistem bulduğumuzu ya da doğru oyun stilini bulduğumuzu düşünsek, birileri sakatlanıyor ve o pozisyona uygun bir oyuncu kalmıyor, bu yüzden yeniden uyum sağlamak ve değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Ama bu, teknik direktör olmanın bir parçası, bu yüzden bundan şikayet edemezsiniz."
Şimdi ne olacak?
Liverpool, Nisan ayında çeyrek finalde PSG ile karşılaşacak; bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Real Madrid ya da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Bundan önce ise Liverpool, Premier Lig’de Brighton’la ve FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile karşılaşacak.
