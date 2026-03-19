Liverpool'un yıldızı Galatasaray'a karşı alınan ağır yenilgide oyundan çıkmak istediği için Arne Slot, Mohamed Salah'ın sakatlığıyla ilgili son durumu açıkladı

Slot, galibiyetin ardından Salah hakkında konuştu ve gazetecilere şunları söyledi: "Oyun dışı kalmak istedi, çünkü yeterince gol attığını düşündüğü için değil, bir rahatsızlık hissettiği için. Bakalım hafta sonu ve sonrasında durumu nasıl olacak."

Liverpool teknik direktörü ayrıca Salah'ın golünü överek şunları ekledi: "İlk yarı bitmeden hemen önce bir penaltı kaçırdıktan sonra [o golü atması] onun hakkında çok şey söylüyor. Bu bazen bir oyuncu ya da takım için zor olabilir, bu yüzden ikinci yarıdaki performansımızdan dolayı takımı tebrik ediyorum çünkü bu sezon birçok aksilik yaşadık, performansımıza yakışır şekilde gol atamadan, birbiri ardına fırsatlar yarattığımız birçok ilk ya da ikinci yarı geçirdik.

"Sonra Mo ve takım ikinci yarıya bu şekilde çıktı. Önce Hugo'ya harika bir asist yaptı, ardından bu stadyumda ve bu kulüp için pek çok kez attığı, içe girip üst köşeye gönderdiği o karakteristik golü attı. Bu, onun zihinsel gücünü gösteriyor, ama kesinlikle takımın da zihinsel gücünü gösteriyor çünkü bu sezon söz konusu olduğunda zorluklardan bahsedebiliriz."