Liverpool'un yıldızı eski takımıyla karşılaşmaya hazırlanırken Luis Enrique, Hugo Ekitike'nin PSG'deki zorluklarını açıklıyor
PSG'nin zor günlerinin ardından Ekitike parlıyor
Ekitike, 2022 yılında Reims'ten PSG'ye büyük umutlar vaat eden genç bir forvet olarak katıldı, ancak Fransa'nın başkentinde bir türlü ritmini bulamadı. Kulüp formasıyla 33 maçta sadece 4 gol atabildi ve transferinden bir yıl sonra Reims'e, ardından da Eintracht Frankfurt'a kiralandı; sonunda bu Alman kulübüyle kalıcı bir sözleşme imzaladı. Bundesliga'da gösterdiği başarılı performansın ardından, geçen yaz Liverpool onu kadrosuna kattı. Premier League'de takımının yaşadığı zorluklara rağmen verimli bir ilk sezon geçiren Ekitike, Arne Slot'un takımında 43 maçta 17 gol attı.
Luis Enrique, PSG ve Ekitike'nin neden yürümediğini açıklıyor
23 yaşındaki oyuncu, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Liverpool'un eski takımıyla karşılaşacağı maçta Parc des Princes'e geri dönecek. Maç öncesinde PSG teknik direktörü Enrique'ye, bu Fransız milli oyuncunun kendi yönetiminde yaşadığı zorluklar hakkında soru soruldu.
"Normalde PSG'de olmayan oyuncular hakkında konuşmam," dedi Enrique gazetecilere. "Buradaki günlerini hatırlıyorum. Almanya'da ve şu anda Liverpool'da çok iyi oynadı. Artık milli bir oyuncu ve bence çok ilerleme kaydetti. Bu normal. Buradayken çok gençti ve o zamandan beri çok gelişti. Ama şu anda Liverpool oyuncuları hakkında konuşmanın sırası değil."
Paris'teki zorluklardan Anfield'daki başarıya
Forvetin zirveye dönüş yolunda, geçen yaz Liverpool'un 95 milyon avroluk dev transferi onaylamasından önce Eintracht Frankfurt'a başarılı bir kiralık ve ardından kalıcı transferi yer aldı. Şimdi ise oyuncunun istatistikleri, PSG'nin temkinli davranmakta haklı olduğunu gösteriyor.
İngiltere'nin en üst liginde 11 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Eintracht Frankfurt'a attığı gol de dahil olmak üzere 3 gol kaydetti. Fransız oyuncu, bu hafta ülkesinin başkentine geldiğinde benzer bir etki yaratmayı umuyor.
Liverpool, Paris'te zorlu bir sınavla karşı karşıya
Ekitike ve Liverpool, son dönemdeki kötü formlarıyla Avrupa şampiyonu ile karşılaşacak. Takım, Mart ayı sonlarında Brighton'a yenildikten sonra uluslararası maç arası tatilinden döndüklerinde FA Cup'ta Manchester City'ye 4-0'lık bir hezimet yaşayarak üst üste iki maç kaybetti.
PSG ise bu maça dört maçlık galibiyet serisiyle geliyor ve Fransız futbol yetkilileri tarafından hafta sonu izinli sayıldıkları için Şampiyonlar Ligi'nin iki ayağı arasında Ligue 1 maçı oynamak zorunda kalmama avantajına sahip.