Liverpool'un yıldızı duygusal bir açıklama yayınlarken, Wataru Endo sakatlığı nedeniyle Japonya'nın Dünya Kupası kadrosundan çekildi ve milli takımdan EMEKLİ OLDU

Liverpool'un orta saha oyuncusu, Şubat ayında Stadium of Light'ta oynanan Sunderland maçında ciddi bir ayak sakatlığı geçirdiğinden beri zamanla yarışıyor. Bu sakatlık, sezonun geri kalanını yoğun bir rehabilitasyon sürecinden geçerken kenardan izleyerek geçirdiği için, onun ligdeki sezonunu fiilen sona erdirdi.

Endo'nun turnuva için Japonya'nın ilk kadrosuna seçilmesi umut ışığı yaktı ve hatta sezonun son gününde Brentford ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, Liverpool'un maç kadrosuna yedek olarak geri döndü. Ancak, Tennessee'nin Nashville kentinde milli takım arkadaşlarına katıldıktan sonra, 33 yaşındaki oyuncunun en üst düzeyde mücadele edecek kadar formda olmadığı anlaşıldı ve bu da talihsiz bir şekilde kadrodan çekilmesine yol açtı.