Getty Images Sport
Çeviri:
Liverpool'un yıldızı duygusal bir açıklama yayınlarken, Wataru Endo sakatlığı nedeniyle Japonya'nın Dünya Kupası kadrosundan çekildi ve milli takımdan EMEKLİ OLDU
Sakatlık kabusu, Endo'nun turnuva umutlarını sona erdirdi
Liverpool'un orta saha oyuncusu, Şubat ayında Stadium of Light'ta oynanan Sunderland maçında ciddi bir ayak sakatlığı geçirdiğinden beri zamanla yarışıyor. Bu sakatlık, sezonun geri kalanını yoğun bir rehabilitasyon sürecinden geçerken kenardan izleyerek geçirdiği için, onun ligdeki sezonunu fiilen sona erdirdi.
Endo'nun turnuva için Japonya'nın ilk kadrosuna seçilmesi umut ışığı yaktı ve hatta sezonun son gününde Brentford ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, Liverpool'un maç kadrosuna yedek olarak geri döndü. Ancak, Tennessee'nin Nashville kentinde milli takım arkadaşlarına katıldıktan sonra, 33 yaşındaki oyuncunun en üst düzeyde mücadele edecek kadar formda olmadığı anlaşıldı ve bu da talihsiz bir şekilde kadrodan çekilmesine yol açtı.
- Getty Images Sport
Milli takımdan emekliliği doğrulandı
Birçok taraftarı şaşkına çeviren bir hamle ile Endo, sakatlığı nedeniyle kadrodan çekildiğini duyururken, aynı zamanda uluslararası futboldan tamamen ayrılacağını da açıkladı. Orta sahada hayati bir dayanak ve soyunma odasında bir lider olarak görev yapan eski Stuttgart oyuncusu, milli takımdaki kariyerinin erken bir şekilde sona erdiğini doğruladı.
Endo, haberin ardından duygusal bir açıklama yaptı: "Duyurulduğu gibi, Dünya Kupası kadrosundan ayrılacağım. Sakatlandığımdan bu yana, bu noktaya kadar elimden gelen her şeyi yaptım, bu yüzden hiçbir pişmanlığım yok. Elbette bu Dünya Kupası'na katılamamanın hayal kırıklığı var, ancak bundan daha çok, Katar Dünya Kupası'ndan bu yana birlikte nasıl büyüdüğümüzden gurur duyuyorum. Kaptan olarak bu takımı yönettim ve 'Dünya Kupası'nı kazanmak' hedefimizi, artık doğal bir şey olarak söyleyebileceğimiz bir şeye dönüştürdük."
Bir kaptanın Japonya'ya son mesajı
Futbolun en büyük sahnesini kaçırmanın kişisel hayal kırıklığına rağmen Endo, Japon milli takımının ortak geleceğine odaklanmaya devam etti. Geri kalan oyunculara büyük bir güven duyduğunu ifade eden Endo, takımın Kuzey ve Orta Amerika’daki mücadeleye hazırlanırken tüm ulusun takımın arkasında birleşmesi çağrısında bulundu.
Orta saha oyuncusu şunları ekledi: "Mevcut takım gerçekten harika bir takım. Her türlü zorluğun üstesinden geleceğine ve bize daha önce hiç görmediğimiz manzaralar sunacağına inanıyorum. Bu turnuva ile milli takımdan emekli olacağım. Bu yüzden bundan sonra Japonya milli takımını bir taraftar olarak destekleyeceğim. Japonya milli takımının Dünya Kupası'nı kazandığı an bir gün mutlaka gelecek. Buna inanalım ve birlikte onları destekleyelim. Ve o anın bu turnuvada gerçekleşmesi için Japonya'nın gücünü birleştirelim - millet, Kuzey ve Orta Amerika Dünya Kupası'na birlikte gidelim!! Millet, elinizden gelenin en iyisini yapın."
- Getty Images Sport
Mavi Samuray'ın yerine geçecek isim belirlendi
Endo'nun kadrodan resmen çıkarılmasının ardından Japonya teknik ekibi, orta sahadaki boşluğu doldurmak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Borussia Mönchengladbach'ın orta saha oyuncusu Shuto Machino, 26 kişilik kadroda Endo'nun yerini almak üzere resmi olarak kadroya çağrıldı. Machino takıma farklı nitelikler katacak olsa da, Endo'nun deneyimi ve liderliğinin yitirilmesi Japonya'nın taktiksel yapısı için önemli bir darbe oluşturuyor.
Japonya, Dünya Kupası'nda Hollanda, İsveç ve Tunus ile birlikte F Grubu'nda yer alıyor. Samurai Blue formasıyla 73 kez milli olan Endo, takıma çok önemli bir turnuva deneyimi katacaktı. Endo, daha önce Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda dört maçta forma giymişti. Japonya'nın etkileyici performansı, Hırvatistan'a karşı penaltı atışlarında yaşanan üzücü yenilginin ardından son 16 turunda sona ermişti.