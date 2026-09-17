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Liverpool'un yıldızı Dominik Szoboszlai eleştirmenlere yanıt verdi ve Andoni Iraola yönetiminde çok yönlü rolü benimsedi
Szoboszlai şüphe duyanları susturdu
Szoboszlai, formuna yönelik son eleştirilere Carabao Cup'ta maç kazandıran bir performans sergileyerek yanıt verdi. Macar milli oyuncu, Liverpool'un salı gecesi Tottenham'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sahanın en dikkat çeken ismiydi ve Anfield taraftarına sahip olduğu büyük kaliteyi hatırlatan müthiş bir uzak mesafe golüyle performansını taçlandırdı. Buna rağmen, eski RB Leipzig oyuncusu son dönemde bazı gözlemcilerin vasat olarak nitelediği bir dizi performansın ardından mercek altına alınmıştı. Özellikle de geçen hafta sonu Fulham karşısında zorlu bir maç çıkarmasının ardından.
"Eleştiri mi vardı? Bilmiyorum, görmedim ama söylediğiniz için teşekkürler. Bu golün [Spurs'e karşı] her zaman yanımda olan insanlar için olduğunu biliyorsunuz çünkü biz de insanız, bu yüzden kötü maçlar oynayabiliriz" dedi Szoboszlai.
- Getty Images Sport
Andoni Iraola'nın taktik taleplerine uyum sağlamak
Iraola'nın gelişi, Anfield'daki taktik anlayışta bir değişimi beraberinde getirdi ve Szoboszlai bu geçişin merkezinde yer aldı. Macar oyuncuya, yüksek tempo ve pozisyon farkındalığı gerektiren akışkan orta saha sisteminde çeşitli rollerde görev verildi. Fulham ile yakın zamanda oynanan 0-0'lık beraberlikte Szoboszlai ciddi şekilde zorlandı ve girdiği 10 bire bir mücadelenin sadece birini kazandı. Bu da yorumcular ve taraftarlar arasında onun en iyi pozisyonunun ne olduğu konusunda bir tartışma başlattı.
"Bence siz olaya biraz farklı bakıyorsunuz çünkü biz bir 6, bir 8 ve bir 10 ile oynuyoruz. Bu yüzden 6 ile 8 yan yana değil, 8 biraz daha ileride, 6 biraz daha geride ve 10 da biraz daha yukarıda oluyor, yani iki oyuncu yan yana değil" diye açıkladı. Bu rollerin karmaşıklığı, yüksek düzeyde futbol zekâsı gerektiriyor; teknik direktör de 23 yaşındaki oyuncunun gelişinden bu yana tam olarak bu özelliğini övüyor. "Geçen hafta Fulham'a karşı 8 numaraydım, 2 numara da oldum, 6 numara da oynadım, 8 numara, 10 numara, 7 numara da" diye ekledi.
En iyi pozisyon üzerine tartışma
Taraftarlar Szoboszlai'nin hücum rolüne mi yoksa daha geride yaratıcı bir pozisyona mı daha uygun olduğunu tartışmayı sürdürürken, oyuncu taktik etiketlerden etkilenmiyor. Çok yönlülüğü, görevdeki ilk döneminde çeşitli sakatlık sorunları ve taktiksel değişikliklerle uğraşmak zorunda kalan Iraola için büyük bir avantaj oldu. Szoboszlai için öncelik ise sadece sahada olmak ve sahanın neresinde oynadığından bağımsız olarak takımın ortak çabasına katkı vermek.
"Hayır, ben sadece sahada olmak istiyorum. Belki 6 numara pozisyonunda en iyi halimde değilimdir çünkü 10 ikili mücadelenin birini kazanıyorumdur, belki sonraki maçta 10'da sekizini kazanacağım, o zaman iyi bir 6 numara mı oluyorum? Yani mesele her zaman denge," dedi Szoboszlai.
- Getty Images Sport
Bournemouth ve sonrasına bakış
Liverpool'un Tottenham'ı mağlup etmesi, dördüncü turda Chelsea ile ağızları sulandıran bir eşleşmeyi hazırladı, ancak şu anki odak noktası Premier League olmaya devam ediyor. Liverpool, bu pazar Bournemouth ile karşı karşıya gelecek; Szoboszlai'den de kupada ortaya koyduğu yüksek standardı sürdürmesi beklenecek gibi görünüyor. Orta saha oyuncusu, Liverpool büyüklüğündeki bir kulüpte başarının anahtarının, bir oyuncunun zorluklara nasıl tepki verdiği konusunda son derece net.
"Takım olarak en iyi oyunumuzu oynamadığımız maçlar olacak, kişisel olarak benim ya da başka birinin iyi olmadığı anlar olacak ama bana güvenin, mesele her zaman geçmişi geride bırakmak ve sonra bir sonrakine, bir sonrakine bakmak; önemli olan reaksiyondur," diyerek sözlerini noktaladı.
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