Szoboszlai, formuna yönelik son eleştirilere Carabao Cup'ta maç kazandıran bir performans sergileyerek yanıt verdi. Macar milli oyuncu, Liverpool'un salı gecesi Tottenham'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sahanın en dikkat çeken ismiydi ve Anfield taraftarına sahip olduğu büyük kaliteyi hatırlatan müthiş bir uzak mesafe golüyle performansını taçlandırdı. Buna rağmen, eski RB Leipzig oyuncusu son dönemde bazı gözlemcilerin vasat olarak nitelediği bir dizi performansın ardından mercek altına alınmıştı. Özellikle de geçen hafta sonu Fulham karşısında zorlu bir maç çıkarmasının ardından.

"Eleştiri mi vardı? Bilmiyorum, görmedim ama söylediğiniz için teşekkürler. Bu golün [Spurs'e karşı] her zaman yanımda olan insanlar için olduğunu biliyorsunuz çünkü biz de insanız, bu yüzden kötü maçlar oynayabiliriz" dedi Szoboszlai.