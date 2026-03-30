Liverpool'un yıldızı Alexis Mac Allister, Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri arasında Zinedine Zidane'ın formasını giyerek poz verdi
Bernabeu'da modaya uygun bir ipucu mu?
27 yaşındaki Dünya Kupası şampiyonu, Mart ayı boyunca gerçekleştirdiği etkinlikleri yansıtan bir dizi fotoğrafı Instagram'da paylaştı; bu fotoğraflar arasında Zidane'ın Madrid'de giydiği 5 numaralı formayı giydiği dikkat çekici bir kare de yer alıyordu. Gönderide Galatasaray'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçından kareler de bulunsa da, manşetlere taşınan şey Fransız efsaneye yapılan bu saygı duruşu oldu. Mac Allister, 2022 Dünya Kupası'ndaki olağanüstü performansları ve ardından Brighton'dan ayrılmasından bu yana Los Blancos'un ısrarlı transfer hedefi olmuştur. Arne Slot'un takımında üst üste iki Şampiyonlar Ligi sezonunda Madrid'e gol atmasına rağmen, İspanya'nın başkentinin cazibesi Güney Amerikalı yıldız için hala gündemden düşmeyen bir konu olmaya devam ediyor.
Sözleşme görüşmeleri askıya alındı
Liverpool'un Galatasaray ile oynadığı son Avrupa kupası eleme maçı öncesinde geleceği hakkında konuşan Mac Allister, sözleşme uzatmasıyla ilgili resmi görüşmelerin henüz başlamadığını doğruladı. Arjantinli orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Öncelikle Ryan'ı [Gravenberch, yeni sözleşmesi için] tebrik etmek istiyorum çünkü bu onun için gerçekten çok iyi ve bunu hak ediyor. Premier League'i kazandığımız sezonda bizim için çok önemli bir oyuncu oldu, ki bu hiç de kolay bir şey değil. Bu yüzden onu tebrik ediyorum. Bana gelince, sözleşme görüşmeleri yapmıyoruz ama acelem yok ve bu sadece bir gerçek."
Bir babanın inkârı
Bu haberlerin ortaya çıkma zamanı, kadrosunda Mohamed Salah ve Ibrahima Konate gibi kilit isimlerin sözleşmelerinin sona ermesine yaklaşmasıyla birlikte büyük bir dönüşüm sürecine giren Liverpool için önemli bir döneme denk geliyor.
Madrid'in ilgisiyle ilgili olarak WinWinAllSports'a konuşan oyuncunun babası Carlos Mac Allister, daha önce şunları söylemişti: "Şu anda söyleyebileceğim tek şey, Alexis'in Liverpool'a ve bu sezona odaklandığı. Alexis, Liverpool'da çok mutlu ve çok rahat."
Kıtasal bir dönüm noktası
Liverpool’un öncelikli odağı, ilk maçı 8 Nisan’da Fransa’nın başkentinde oynanacak olan Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki üst düzey karşılaşmaya kayıyor. Bu yüksek riskli eleme turu, istikrarsız performanslar ve ufak fiziksel sorunlarla geçen bir sezonun ardından Mac Allister’ın en iyi formuna kavuşması için hayati bir fırsat sunuyor. Saha dışında ise Anfield yönetimi, sözleşme görüşmelerini hızlandırmaya mı yoksa oyuncunun son iki yılına girme riskini mi göze alacağına karar vermek zorunda. İkinci senaryo, Madrid'in ilgisi karşısında pazarlık gücünü önemli ölçüde zayıflatacaktır.