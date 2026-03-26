Liverpool'un yıldızı Alexis Mac Allister, Arjantin milli takımına katılırken radikal bir yeni saç stilini sergiledi

Eski Brighton oyuncusu, alışılmış görünümünü keskin bir kısa saç kesimiyle değiştirdi. Bu dönüşümü Instagram'da "Baba neyse oğul da öyle" yazan bir notla paylaşan oyuncu, babası ve eski profesyonel futbolcu Carlos Mac Allister'ı etiketledi.

Bu haber, şu anda milli takım arası nedeniyle Liverpool'dan uzak olan 13 oyuncudan biri olan orta saha oyuncusu için yoğun bir dönemde geldi. Arjantin ile İspanya arasında oynanması beklenen Finalissima maçı, Orta Doğu'daki jeopolitik endişeler nedeniyle iptal edildi, ancak Mac Allister, ülkesinin yaklaşan maçlarına odaklanmaya devam ediyor. Son dünya şampiyonu, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına devam ederken, şimdi dostluk maçlarında Moritanya ve Zambiya ile karşılaşacak.







