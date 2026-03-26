Liverpool'un yıldızı Alexis Mac Allister, Arjantin milli takımına katılırken radikal bir yeni saç stilini sergiledi
Mac Allister, kısa saç kesimiyle herkesi şaşırttı
Eski Brighton oyuncusu, alışılmış görünümünü keskin bir kısa saç kesimiyle değiştirdi. Bu dönüşümü Instagram'da "Baba neyse oğul da öyle" yazan bir notla paylaşan oyuncu, babası ve eski profesyonel futbolcu Carlos Mac Allister'ı etiketledi.
Bu haber, şu anda milli takım arası nedeniyle Liverpool'dan uzak olan 13 oyuncudan biri olan orta saha oyuncusu için yoğun bir dönemde geldi. Arjantin ile İspanya arasında oynanması beklenen Finalissima maçı, Orta Doğu'daki jeopolitik endişeler nedeniyle iptal edildi, ancak Mac Allister, ülkesinin yaklaşan maçlarına odaklanmaya devam ediyor. Son dünya şampiyonu, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına devam ederken, şimdi dostluk maçlarında Moritanya ve Zambiya ile karşılaşacak.
Takım arkadaşları bu değişime tepki gösteriyor
Mac Allister’ın Liverpool’daki takım arkadaşlarının yorum bölümüne akın etmesi çok uzun sürmedi. Ryan Gravenberch bir dizi gülen emoji ile yanıt verirken, Curtis Jones ise “İyi çocuk” diye ekledi. Kendisi de kazıtılmış saç stiline yabancı olmayan Ibrahima Konate, bir kalp emojisi paylaşarak onayını gösterdi.
Anfield'ın geleceğine dair belirsizlik
Arne Slot'un Liverpool orta sahasının kilit isimlerinden biri olmasına rağmen, Mac Allister'ın uzun vadeli geleceğine dair söylentiler dolaşmaya devam ediyor. Haberlere göre Real Madrid, özellikle de Kırmızılar'ın bir geçiş dönemi yaşadığı bu dönemde, Liverpool'un 10 numaralı oyuncusunu yakından takip ediyor. Babası Carlos, geçtiğimiz günlerde hâlâ "sözleşmesini yenilemek için bir teklif beklediklerini" ve kulübün gelecek planlarını merakla beklediklerini belirtti.
Kariyer yoluna değinen orta saha oyuncusu, La Agusneta adlı yayıncıya şunları söyledi: "Baba oldum ve birçok şeye öncelik vermeye başlıyorsunuz. Belki de sadece istediğim şeyi yapmak o kadar da bencilce değildir." Ayrıca, sonunda köklerine dönme konusundaki duygusal arzusunu da dile getirerek şunları söyledi: "Argentinos Juniors'a dönmeyi çok isterim çünkü babam ve kardeşlerim orada büyüdü ve minnettarız. Ve tabii ki, bir noktada Boca'ya da."
Şimdi ne olacak?
Şu an için Mac Allister’ın önceliği, Merseyside’a dönmeden önce uluslararası alanda başarıya ulaşmak. 2023'te Anfield'a gelip Sadio Mane'den 10 numaralı formayı devraldığından beri, Arjantinli oyuncu takımın gelişiminde odak noktası oldu. Yeni saç kesiminin performansında yeni bir başlangıç olup olmayacağı henüz belli değil, ancak Arjantinli oyuncu, hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunda eleştirilere maruz kalan birkaç Liverpool yıldızından biri.
Bununla birlikte, Arjantin'in ABD, Kanada ve Meksika'da şampiyonluğunu korumaya hazırlandığı Dünya Kupası kadrosuna girmesi bekleniyor.