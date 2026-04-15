Liverpool'un yıldız oyuncusunun ağır sakatlık haberinin ardından Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın "büyük hayal kırıklığını" dile getirmesinin ardından Hugo Ekitike, Deschamps'tan cesaret verici sözler aldı
Ekitike için ağır bir darbe
Bu haber, hem Fransız milli takımı hem de Liverpool taraftarları için yıkıcı bir darbe oldu. Liverpool’un Anfield’da 2-0 mağlup olduğu maçta sedyeyle sahadan çıkarılan Ekitike’nin Aşil tendonu koptuğu doğrulandı. Bu ağır sakatlık, 23 yaşındaki oyuncuyu tahmini olarak dokuz ay sahalardan uzak tutacak; bu durum, kulüp sezonunu sona erdirecek ve yaklaşan Dünya Kupası’nda yer almasını imkansız hale getirecek.
Bu talihsiz durum karşısında Deschamps, Fransız Futbol Federasyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirerek şunları söyledi: "Salı gecesi PSG maçında ciddi bir sakatlık geçirdi. Sakatlığının ciddiyeti nedeniyle maalesef Liverpool ile sezonu tamamlayamayacak ve Dünya Kupası'na katılamayacak. Hugo, son aylarda milli takımda ilk kez forma giyen bir düzine genç oyuncudan biri. Hem saha içinde hem de saha dışında takıma mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Bu sakatlık elbette kendisi için büyük bir darbe, ama aynı zamanda Fransa milli takımı için de öyle. Hayal kırıklığı çok büyük."
Les Bleus ekibinin sarsılmaz desteği
Oyuncunun 2027 yılına kadar resmi maçlara dönmesi beklenmese de, teknik direktör eski PSG oyuncusunun taktik düzeninde kazandığı önemi vurguladı. Sekiz milli maç ve iki golle Ekitike, Fransa’nın hücum hattında ciddi bir seçenek olarak kendini kanıtlıyordu. Deschamps, genç yeteneğin bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor:
"Hugo en iyi seviyesine geri dönecek, bundan eminim. Ancak ona tüm ekibin desteğinin yanı sıra benim de desteğimi göstermek istedim. Fransız milli takımının arkasında olacağını biliyoruz ve hepimiz onu çok düşünüyoruz," diye ekledi Deschamps.
Liverpool üzerinde büyük etki
Bu şok, Merseyside’da da aynı derecede hissediliyor. Takımı çeyrek final aşamasında PSG’ye yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden elenen Arne Slot, artık Premier Lig’in geri kalanında en önemli hücum silahından yoksun bir şekilde yoluna devam etmek zorunda. Kulüp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele ederken, Ekitike'nin yokluğu özellikle büyük bir darbe oldu. 2025 yazında Eintracht Frankfurt'tan yaklaşık 69 milyon sterlinlik bir transfer ücretiyle Reds'e katılan forvet, tüm turnuvalarda 45 maçta 17 gol atıp 6 asist yaparak kendini kilit bir figür olarak kanıtladı.
Dünya Kupası kadrosu sorunu
Deschamps için bu gelişme, Dünya Kupası kadrosunu açıklamaya sadece birkaç hafta kala planlarını önemli ölçüde değiştirecek. Ekitike bir zamanlar potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak görülse de, teknik direktör artık Fransa’nın zengin yetenek havuzundan başka isimleri değerlendirmek zorunda kalacak; bu da tecrübeli isimlere yeniden şans tanınması ya da son dakikada bir sürpriz yaşanması olasılığını gündeme getiriyor.
Forvetin milli takımda yer almaması, Liverpool'un bu Pazar günü Everton ile oynayacağı ve çok şeyin söz konusu olduğu Merseyside Derbisi'ne hazırlandığı Anfield'da yaşanan acil krize de yansımaktadır.