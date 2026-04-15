Liverpool'un yıldız oyuncusunun ağır sakatlık haberinin ardından Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın "büyük hayal kırıklığını" dile getirmesinin ardından Hugo Ekitike, Deschamps'tan cesaret verici sözler aldı

Bu haber, hem Fransız milli takımı hem de Liverpool taraftarları için yıkıcı bir darbe oldu. Liverpool’un Anfield’da 2-0 mağlup olduğu maçta sedyeyle sahadan çıkarılan Ekitike’nin Aşil tendonu koptuğu doğrulandı. Bu ağır sakatlık, 23 yaşındaki oyuncuyu tahmini olarak dokuz ay sahalardan uzak tutacak; bu durum, kulüp sezonunu sona erdirecek ve yaklaşan Dünya Kupası’nda yer almasını imkansız hale getirecek.

Bu talihsiz durum karşısında Deschamps, Fransız Futbol Federasyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirerek şunları söyledi: "Salı gecesi PSG maçında ciddi bir sakatlık geçirdi. Sakatlığının ciddiyeti nedeniyle maalesef Liverpool ile sezonu tamamlayamayacak ve Dünya Kupası'na katılamayacak. Hugo, son aylarda milli takımda ilk kez forma giyen bir düzine genç oyuncudan biri. Hem saha içinde hem de saha dışında takıma mükemmel bir şekilde uyum sağladı. Bu sakatlık elbette kendisi için büyük bir darbe, ama aynı zamanda Fransa milli takımı için de öyle. Hayal kırıklığı çok büyük."



