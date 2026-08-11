Iraola'nın Liverpool menajeri olarak atanması, selefinin görev döneminden önemli bir kopuş anlamına geliyor. İspanyol teknik adam, daha önce kulübün Anfield'daki altın dönemini tanımlayan aynı yüksek tempolu ve önde baskılı oyunu önceliklendiren, sık sık "rock and roll" futbol olarak tanımlanan bir felsefeyle geliyor.

Bu yüksek tempolu yaklaşıma geri dönüş, son yıllarda geçirdikleri önemli değişimlere rağmen mevcut kadronun büyük bölümüne uygun olmalı. Planet Football'a göre, Iraola'nın 4-2-3-1 dizilişini tercih etmesi bekleniyor, ancak onun özel taktik uygulaması geçen sezon görülen düzenden farklı olacak.



