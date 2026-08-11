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Çeviri:
Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetimindeki 2026-27 sezonu ilk 11'ini tahmin etmek
Yeni bir taktik yönelim
Iraola'nın Liverpool menajeri olarak atanması, selefinin görev döneminden önemli bir kopuş anlamına geliyor. İspanyol teknik adam, daha önce kulübün Anfield'daki altın dönemini tanımlayan aynı yüksek tempolu ve önde baskılı oyunu önceliklendiren, sık sık "rock and roll" futbol olarak tanımlanan bir felsefeyle geliyor.
Bu yüksek tempolu yaklaşıma geri dönüş, son yıllarda geçirdikleri önemli değişimlere rağmen mevcut kadronun büyük bölümüne uygun olmalı. Planet Football'a göre, Iraola'nın 4-2-3-1 dizilişini tercih etmesi bekleniyor, ancak onun özel taktik uygulaması geçen sezon görülen düzenden farklı olacak.
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Savunmadaki sertliği entegre etmek
Savunma hattı yenilenmeye hazırlanırken, Rennes'den gelişi sonrası Jeremy Jacquet'nin takıma hızla monte edilmesi bekleniyor. Atletizmi, Iraola'nın talep ettiği önde kurulu savunma hattı için onu ideal bir profil haline getirirken, Ronald Araujo'nun kısa süre önce kiralık olarak kadroya katılması da hayati deneyim sağlıyor.
Öte yandan, Milos Kerkez'in Anfield'daki ikinci sezonunda uyum sürecini tamamlaması bekleniyor. Daha önce Bournemouth'ta ondan en iyi verimi alan teknik adamın yönetiminde, bek oyuncusu menajerin sistemine alıştıkça çıkış yapacağı bir sezona hazırlanıyor olabilir.
Hücum yoğunluğu ve yaratıcılık
Orta saha ve hücum hattı, Iraola’nın sisteminin motor gücü olacak ve Dominik Szoboszlai’nin de bunun kilit parçalarından biri olması bekleniyor. Macar oyuncunun üst düzey pres yeteneği, onu yeni teknik direktörün yüksek tempolu talepleri için mükemmel bir uyum hâline getirirken, tercih ettiği rolde öne çıkmasına da imkan tanıyor.
Florian Wirtz de önemli bir sezona hazırlanıyor; topsuz oyundaki yoğun çalışma temposu Iraola’nın tarzına kusursuz şekilde uyuyor. Daha ileride ise hücumun ucunda Alexander Isak yer alacak ve teknik direktörün akıllı prese olan bağlılığından yararlanarak gol önündeki bitiriciliğini yeniden bulmaya çalışacak.
- Getty
Geleceğe bakış
Takımın ana iskeleti şekillenmiş olsa da kulüp, özellikle kanat bölgeleri için takviye arayışında olmaya devam ediyor. PSG'den Bradley Barcola, öncelikli hedeflerden biri olmayı sürdürüyor ve Liverpool onun imzasını alabilirse, kanatta dinamik bir seviye atlatabilir.
Kadro hâlâ gelişimini sürdürürken Iraola, genç Rio Ngumoha gibi yetenekleri geliştirmeye odaklanacak. Yerleşik yıldızları iddialı taktiksel dokunuşlar ve potansiyel yeni transferlerle dengelemeyi hedefleyen teknik direktör, bu sezon her kulvarda yarışmaya hazır rekabetçi bir takım kurmayı amaçlıyor. Bu takımın 4-2-3-1 dizilişinde Alisson, Guela Doue, Jeremy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha, Alexander Isak ve Bradley Barcola'nın yer alması öngörülüyor.
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