Liverpool'un yaşadığı zorluklar Florian Wirtz için 'kolay bir dönem değil' ancak Alman yıldız, Julian Nagelsmann'ın Anfield'daki duruma bakış açısını nasıl değiştirdiğini anlatıyor

Sonuçlar ve bireysel performanslar yetersiz kaldığında, milli takımın teknik direktörü her zaman sadık bir destekçi olarak kaldı. Nagelsmann, kariyerinde büyük bir dönüşüm sürecinden geçen genç bir oyuncu için kamuoyundaki tepkilerin haksız olduğunu savunarak desteğini açıkça dile getirdi.

Orta saha oyuncusu, en karanlık anlarda bakış açısını korumasına yardımcı olduğu için menajerine teşekkür ederek şöyle dedi: "Kolay bir dönem değildi. Julian Nagelsmann bana, işlerin her zaman iyi gitmemesinin de iyi bir şey olduğunu söyledi. Ara sıra bir darbe almanın ve bu sayede daha güçlü olmanın da iyi olduğunu söyledi. Şimdi ben de öyle görüyorum, bu beni biraz daha güçlü yaptı."