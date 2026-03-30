Liverpool'un yaşadığı zorluklar Florian Wirtz için 'kolay bir dönem değil' ancak Alman yıldız, Julian Nagelsmann'ın Anfield'daki duruma bakış açısını nasıl değiştirdiğini anlatıyor
Liverpool'la yaşanan ilk zorluklar
Alman yayıncı Sportschau'ya konuşan Wirtz, büyük bir heyecanla beklenen 125 milyon avroluk transferin ardından İngiltere'ye geldikten sonra yaşadığı ilk zorlukları değerlendirdi. Liverpool, 22 yaşındaki oyuncudan büyük beklentiler içindeydi, ancak ilk dönemdeki hayal kırıklığı yaratan performansları yoğun eleştirilere yol açtı.
Oyuncu, bu tempoya uyum sağlamak için sağlam savunmacılarla rekabet edebilmek amacıyla sahne arkasında ekstra çaba sarf etmesi gerektiğini açıkladı. Transfer bedelini haklı çıkarmak ve önceki başarılarını tekrarlamak için büyük baskı altında olmasına rağmen, forvet oyuncusu Merseyside'da geçirdiği zorlu ayların, gelecekte karakterini ve gücünü geliştirmek için gerekli bir sınav olduğunu kabul etti.
Milli takım teknik direktöründen çok önemli bir tavsiye
Sonuçlar ve bireysel performanslar yetersiz kaldığında, milli takımın teknik direktörü her zaman sadık bir destekçi olarak kaldı. Nagelsmann, kariyerinde büyük bir dönüşüm sürecinden geçen genç bir oyuncu için kamuoyundaki tepkilerin haksız olduğunu savunarak desteğini açıkça dile getirdi.
Orta saha oyuncusu, en karanlık anlarda bakış açısını korumasına yardımcı olduğu için menajerine teşekkür ederek şöyle dedi: "Kolay bir dönem değildi. Julian Nagelsmann bana, işlerin her zaman iyi gitmemesinin de iyi bir şey olduğunu söyledi. Ara sıra bir darbe almanın ve bu sayede daha güçlü olmanın da iyi olduğunu söyledi. Şimdi ben de öyle görüyorum, bu beni biraz daha güçlü yaptı."
Fiziksel gelişim ve artan özgüven
Bu oyun kurucu için en büyük engellerden biri, İngiltere'nin en üst ligindeki yoğun tempoydu. Agresif rakiplere karşı fiziksel teması nasıl kaldıracağını ve topu nasıl elinde tutacağını öğrenmesi gerekiyordu. "Dirençle karşılaşmak ve buna uyum sağlamak zorundaydım. Daha güçlü olmayı ve topu elimde tutmayı öğrenmem gerekiyordu. Fiziksel olarak iyi bir seviyede olduğumu fark ediyorum," dedi.
Bu artan dayanıklılık, ülkesinin İsviçre ile oynadığı heyecan verici bir hazırlık maçında 4-3'lük galibiyet elde ettiğinde tam anlamıyla ortaya çıktı.
Maçı iki gol atıp iki asist yaparak domine etti; bunlardan biri skoru 3-2'ye getiren muhteşem bir vuruştu. Bu golü gururla bugüne kadarki "en güzel golüm" olarak nitelendiren oyuncu, tamamen yenilenmiş bir görünüm sergiledi.
"Almanya formasıyla böyle bir maça damga vurabilmiştim. Almanya formasıyla oynadığım en iyi maçtı."
Wirtz'in bundan sonraki adımları ne olacak?
Uluslararası sahnedeki muhteşem performansının ardından Wirtz, 30 Mart'ta Gana ile oynanacak hazırlık maçına hazırlanıyor ve ardından kulüp görevlerine geri dönecek. Sezonun başlarında yaşadığı zorluklara rağmen, bu sezon tüm turnuvalarda toplam 40 maça çıktı ve altı gol, dokuz asistle takıma katkı sağladı.
Wirtz'in dönüşüyle birlikte Liverpool zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalacak. 4 Nisan'da Manchester City deplasmanında oynanacak önemli FA Cup çeyrek final maçı, 8 Nisan'da Paris Saint-Germain ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ile devam edecek. Kırmızılar daha sonra 11 Nisan'da Fulham ile evinde oynayacağı maçla lig mücadelesine geri dönecek.