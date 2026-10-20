Liverpool erken bir şok yaşadı: Georges Mikautadze henüz dördüncü dakikada perdeyi açtı, Sergi Cardona ise yarım saat dolmadan konuk ekibin farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Pes etmeyen Andoni Iraola'nın öğrencileri taktiksel ısrarlarının karşılığını aldı. Alexis Mac Allister kafa vuruşuyla farkı bire indirdi, Ronald Araujo da ilk yarının uzatma dakikalarında skoru eşitledi.
Florian Wirtz'in oyuna girmesiyle ikinci yarıda maçın gidişatı tamamen değişti. Mac Allister 65. dakikada kendisinin ikinci golünü attı; Wirtz ise yalnızca üç dakika sonra dördüncü golü kaydetti. Tani Oluwaseyi'nin Ayoze Pérez'in tehlikeli ortasının ardından bulduğu geç gol, maçın sonunu ev sahibi ekip için gergin hâle getirse de Liverpool üstünlüğünü koruyarak üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve dokuz puanla ikinci sıraya yükseldi.
Villarreal ise üç puanda kalarak 19. sıraya geriledi. Hücum performansı göz kamaştırıcıydı ancak savunmaya geçişler inceleme konusu olmaya devam edecek. İşte unutulmaz karşılaşmada Liverpool oyuncularının performans notları.