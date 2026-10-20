Alisson Becker - 5,5/10

Kalesine gelen yalnızca beş isabetli şutun üçünde gol yiyen Brezilyalı kaleci için zor bir akşamdı. Villarreal'in etkili bitiriciliği karşısında yapabileceği pek bir şey yoktu. Yine de konuk ekibin ilk yarıdaki hızlı kontra ataklarında alışılmadık biçimde tedirgin göründü. Santiago Mouriño'nun şutunda yaptığı kritik kurtarışla daha fazla gol yemelerini önledi.

Ronald Araujo - 7,5/10

Uruguaylı oyuncu, Merseyside'daki yaşama neden bu kadar çabuk uyum sağladığını gösterdi. Savunmadaki görevlerinin yanı sıra herkesten yükseğe çıkarak devre arasından hemen önce, 45+2. dakikada kritik beraberlik golünü attı ve maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Devre arasında belirleyici bir taktik değişiklikle yerini Florian Wirtz'e bıraktı.

Konstantinos Tsimikas - 7/10

Yunan bek için iki farklı yarı yaşandı. Başlangıçta Villarreal'in kanat oyuncularının konumlanması karşısında zorlandı; özellikle ikinci gole giden süreçte sıkıntı yaşadı. Ancak 36. dakikada iyi kullandığı kornerle Mac Allister'ın ilk golünün asistini yaptı ve maç ilerledikçe hücumlara çok daha fazla katkı verdi.

Jeremy Jacquet - 6/10

Genç savunmacı için zorlu bir geceydi. Topla oynama becerisini zaman zaman gösterdi ancak Mikautadze ve Santi Comesaña'nın hareketliliği karşısında ara sıra hazırlıksız yakalandı. Savunma hattını sağlamlaştırmak için 74. dakikada yerini Joe Gomez'e bıraktı.

Virgil van Dijk - 5,5/10

Kaptan, alışılmadık derecede hatalı bir ilk yarı geçirdi. Kötü bir kafa vuruşuyla topu Mikautadze'ye kaptırarak 4. dakikadaki açılış golüne neden oldu. Cardona'nın golüne yol açan büyük boşluğun oluşmasında da savunmadaki diğer oyuncularla birlikte sorumluluk taşıyordu. Ancak ikinci yarıda geriye dönerek yaptığı müdahaleler, Villarreal'in maçın son bölümünde geri dönüşü tamamlamasını önlemede belirleyici oldu.