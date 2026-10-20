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FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-VILLAREALAFP
Moataz Elgammal
Çeviri:

Liverpool’un Villarreal karşısındaki oyuncu puanları: Mac Allister ve genç yıldız Rio Ngumoha parladı, Liverpool yedi gollü nefes kesen maçı kıl payı kazandı

Player ratings
Liverpool
A. Mac Allister
Liverpool - Villarreal
Villarreal
Şampiyonlar Ligi

Liverpool, Anfield'daki kaotik Avrupa gecesinde Villarreal'i nefes kesen bir maçta 4-3 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz karnesini korudu.

Liverpool erken bir şok yaşadı: Georges Mikautadze henüz dördüncü dakikada perdeyi açtı, Sergi Cardona ise yarım saat dolmadan konuk ekibin farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Pes etmeyen Andoni Iraola'nın öğrencileri taktiksel ısrarlarının karşılığını aldı. Alexis Mac Allister kafa vuruşuyla farkı bire indirdi, Ronald Araujo da ilk yarının uzatma dakikalarında skoru eşitledi.

Florian Wirtz'in oyuna girmesiyle ikinci yarıda maçın gidişatı tamamen değişti. Mac Allister 65. dakikada kendisinin ikinci golünü attı; Wirtz ise yalnızca üç dakika sonra dördüncü golü kaydetti. Tani Oluwaseyi'nin Ayoze Pérez'in tehlikeli ortasının ardından bulduğu geç gol, maçın sonunu ev sahibi ekip için gergin hâle getirse de Liverpool üstünlüğünü koruyarak üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve dokuz puanla ikinci sıraya yükseldi.

Villarreal ise üç puanda kalarak 19. sıraya geriledi. Hücum performansı göz kamaştırıcıydı ancak savunmaya geçişler inceleme konusu olmaya devam edecek. İşte unutulmaz karşılaşmada Liverpool oyuncularının performans notları.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Alisson Becker - 5,5/10

    Kalesine gelen yalnızca beş isabetli şutun üçünde gol yiyen Brezilyalı kaleci için zor bir akşamdı. Villarreal'in etkili bitiriciliği karşısında yapabileceği pek bir şey yoktu. Yine de konuk ekibin ilk yarıdaki hızlı kontra ataklarında alışılmadık biçimde tedirgin göründü. Santiago Mouriño'nun şutunda yaptığı kritik kurtarışla daha fazla gol yemelerini önledi.

    Ronald Araujo - 7,5/10

    Uruguaylı oyuncu, Merseyside'daki yaşama neden bu kadar çabuk uyum sağladığını gösterdi. Savunmadaki görevlerinin yanı sıra herkesten yükseğe çıkarak devre arasından hemen önce, 45+2. dakikada kritik beraberlik golünü attı ve maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Devre arasında belirleyici bir taktik değişiklikle yerini Florian Wirtz'e bıraktı.

    Konstantinos Tsimikas - 7/10

    Yunan bek için iki farklı yarı yaşandı. Başlangıçta Villarreal'in kanat oyuncularının konumlanması karşısında zorlandı; özellikle ikinci gole giden süreçte sıkıntı yaşadı. Ancak 36. dakikada iyi kullandığı kornerle Mac Allister'ın ilk golünün asistini yaptı ve maç ilerledikçe hücumlara çok daha fazla katkı verdi.

    Jeremy Jacquet - 6/10

    Genç savunmacı için zorlu bir geceydi. Topla oynama becerisini zaman zaman gösterdi ancak Mikautadze ve Santi Comesaña'nın hareketliliği karşısında ara sıra hazırlıksız yakalandı. Savunma hattını sağlamlaştırmak için 74. dakikada yerini Joe Gomez'e bıraktı.

    Virgil van Dijk - 5,5/10

    Kaptan, alışılmadık derecede hatalı bir ilk yarı geçirdi. Kötü bir kafa vuruşuyla topu Mikautadze'ye kaptırarak 4. dakikadaki açılış golüne neden oldu. Cardona'nın golüne yol açan büyük boşluğun oluşmasında da savunmadaki diğer oyuncularla birlikte sorumluluk taşıyordu. Ancak ikinci yarıda geriye dönerek yaptığı müdahaleler, Villarreal'in maçın son bölümünde geri dönüşü tamamlamasını önlemede belirleyici oldu.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Orta saha

    Alexis Mac Allister - 9,5/10

    Tartışmasız maçın oyuncusuydu. Mac Allister, ceza sahasına doğru zamanda yaptığı koşularla kalitesini gösterdi. 36. dakikada güzel bir kafa golü attı, 65. dakikada ise üst direğe çarpıp ağlara giden etkili bir vuruşla ikinci golünü kaydetti. Oyun bağlantısını kurma ve baskıyı sürdürme becerisi, Liverpool'un yüzde 53'lük topa sahip olma oranına ulaşmasına ve toplam 22 şut çekmesine yardımcı oldu.

    Ryan Gravenberch - 7/10

    Ülke içi müsabakalardaki cezasının ardından dönüşünde orta sahada derli toplu bir performans sergiledi. Daha ileride oynayan orta saha oyuncularına hareket alanı açan takım dengesini sağladı. Liverpool'un topu etkili biçimde dolaştırmasına yardımcı oldu, ardından ikinci yarıda rahatlıkla sağ tarafta daha geride bir role geçti.

    Trey Nyoni - 7,5/10

    Genç oyuncu, büyük önem taşıyan bu maçta yaşının ötesinde bir soğukkanlılık gösterdi. Maç boyunca hareketliydi ve orta saha ile hücum arasında başarılı bir bağlantı kurdu. Direğin hemen yanından geçen sert şutuyla gole çok yaklaştıktan sonra 81. dakikada yerini James McConnell'a bıraktı.

  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Hücum

    Cody Gakpo - 8/10

    Gakpo, Villarreal savunmasına maç boyunca sorun çıkardı ve sol kanatta rakibin dengesini bozdu. 68. dakikada Wirtz'in golü için topu tam zamanında ve doğru şiddette aktararak asist yaptı. Liverpool'un ilk golünün hazırlığında da önemli rol oynadı.

    Rio Ngumoha - 9/10

    Avrupa sahnesinde büyüleyici bir performans sergiledi. 18 yaşındaki oyuncu, başarılı çalımlarıyla Sergi Cardona'ya zor anlar yaşattı. Araujo'nun beraberlik golünü ve Mac Allister'ın ikinci golünü hazırlayarak iki harika asiste imza attı. 74. dakikada ayakta alkışlanarak oyundan çıktı.

    Lewis Koumas - 6/10

    Villarreal savunma hattını açmak için çok çalıştı ve ikinci yarıda tehlikeli bir ortada topa dokunmaya çok yaklaştı. Ancak net gol fırsatı bulmakta zorlandı. Iraola, hücumda daha fazla fiziksel güç arayışıyla 66. dakikada onun yerine Alexander Isak'ı oyuna aldı.

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  • Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Florian Wirtz - 8,5/10

    Devre arasında Araujo'nun yerine oyuna giren Wirtz, hücumun seyrini tamamen değiştirdi. 68. dakikada Renato Veiga'nın bacaklarının arasından yaptığı düzgün bir vuruşla Liverpool'un dördüncü golünü kaydetti ve hatlar arasında oyunun gidişatını değiştirebilen üst düzey bir oyuncu olduğunu gösterdi.

    Alexander Isak - 6/10

    66. dakikada Koumas'ın yerine oyuna girdi. Hücumda farklı bir odak noktası oluşturdu ve Liverpool maçı koparmaya çalışırken yaklaşık 18 metreden çektiği yükselen şutu üstten auta gitti.

    Joe Gomez - 6/10

    Van Dijk'ın yanında savunmaya istikrar kazandırmak için 74. dakikada Jacquet'nin yerine oyuna girdi.

    Bradley Barcola - 6/10

    74. dakikada Ngumoha'nın yerine oyuna girdi. Hızını kullanarak kontra ataklarda Villarreal'i meşgul etti, ancak sahadayken Liverpool son dakikalarda bir gol yedi.

    James McConnell - Değerlendirilmedi

    Uzatma dakikaları öncesindeki son dokuz dakika için oyuna girdi. Tam bir puan vermek için yeterince süre almadı.

    Andoni Iraola - 8/10

    Florian Wirtz'i devre arasında oyuna alması ve Gravenberch'in pozisyonunu değiştirmesi, kaotik geçen ilk yarının ardından ikinci yarıda üstün bir performans getiren ustaca bir taktik hamleydi. İlk 30 dakikadaki savunma düzeni endişe verici olsa da maç içindeki kararlı değişiklikleri kritik bir galibiyet getirdi ve takımın Avrupa'daki kusursuz galibiyet serisini sürdürmesini sağladı.

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