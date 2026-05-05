Liverpool'un tutumunun ortaya çıkmasının ardından Ajax, yeni teknik direktör arayışında Arne Slot için cesur bir hamle yaptı

47 yaşındaki teknik adamı Hollanda'ya geri çekme girişimi, ne teknik direktör ne de şu anki kulübü tarafından pek sıcak karşılanmadı. "Kick-off" podcast'inde konuşan gazeteci Mike Verweij, Liverpool teknik direktörüyle ilgili yapılan görüşmelerin sonucunu ayrıntılı olarak anlattı. Verweij şunları söyledi: "Arne Slot hakkında da bilgi aldıkları bir kez daha bana aktarıldı. Slot hâlâ görevinde son derece sağlam duruyor; Liverpool'da yoluna devam ediyor. Ayrıca, Arne Slot'un kariyerinin bu aşamasında Ajax'a gitmeye pek istekli olmadığını da anladım."