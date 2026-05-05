Liverpool'un tutumunun ortaya çıkmasının ardından Ajax, yeni teknik direktör arayışında Arne Slot için cesur bir hamle yaptı
Cruijff, üst düzey bir oyuncuyu hedefliyor
Ajax kadrosu bu sezonun kurtarılmasına odaklanırken, teknik direktör Jordi Cruijff, geçici teknik direktör Oscar Garcia’nın yerine geçecek ismi belirlemek için perde arkasında çalışıyor. Girona’dan Michel en güçlü aday olmaya devam ediyor, ancak De Telegraaf gazetesi, kulübün Slot’u da gündemine aldığını belirtiyor. Cruijff, Slot’u, kısa süre önce PSV Eindhoven ile sözleşmesini uzatan Peter Bosz’un yanı sıra, kulübü yönetebilecek tek iki Hollandalı teknik direktörden biri olarak görüyor.
Bu yaklaşımın sonuçsuz kaldığı düşünülüyor
47 yaşındaki teknik adamı Hollanda'ya geri çekme girişimi, ne teknik direktör ne de şu anki kulübü tarafından pek sıcak karşılanmadı. "Kick-off" podcast'inde konuşan gazeteci Mike Verweij, Liverpool teknik direktörüyle ilgili yapılan görüşmelerin sonucunu ayrıntılı olarak anlattı. Verweij şunları söyledi: "Arne Slot hakkında da bilgi aldıkları bir kez daha bana aktarıldı. Slot hâlâ görevinde son derece sağlam duruyor; Liverpool'da yoluna devam ediyor. Ayrıca, Arne Slot'un kariyerinin bu aşamasında Ajax'a gitmeye pek istekli olmadığını da anladım."
Eredivisie'de kanıtlanmış başarı geçmişi
47 yaşındaki teknik adama duyulan ilgi, Hollanda birinci ligindeki son derece başarılı geçmişinden kaynaklanıyor; özellikle de Rotterdam’da geçirdiği, kulübü kökten değiştiren üç yıllık dönem öne çıkıyor. Feyenoord'da görev yaptığı süre boyunca, 2022-23 sezonunda Eredivisie şampiyonluğunu, ertesi yıl ise KNVB Kupası'nı kazandı ve kulübü ilk Conference League finaline taşıdı. Bu sezon Merseyside'da sonuçlarda bir düşüş yaşansa da, Slot'un Anfield ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor ve Premier League'deki uzun vadeli projesinden vazgeçme niyeti göstermiyor.
Liderlik arayışı
Ajax, Cruijff'un önderliğinde önemli yapısal değişikliklerin yaşanacağı bir yaza hazırlanırken artık diğer transfer hedeflerine yönelmek zorunda. Kulüp yönetimi, takımın geleneksel üstünlüğünü ve Avrupa sahnesindeki varlığını yeniden tesis edebilecek bir teknik direktör atama konusunda baskı altında. Öte yandan Slot, Liverpool'da kritik bir dönemden geçiyor; kulüp, Premier Lig şampiyonluğunu savunmada yaşadığı fiyaskonun ardından, zorlu bir fikstürün üstesinden gelerek Reds'in sezonu güçlü bir şekilde tamamlamasını ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemesini sağlamalı.