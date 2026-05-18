Liverpool'un transfer listesindeki Yan Diomande, ödüllü ilk sezonunun ardından RB Leipzig'de kalacağını doğruladı
Leipzig'in ligde kalması için Şampiyonlar Ligi kilit öneme sahip
Premier Lig'den gelen yoğun ilgiye rağmen Diomande, yakın geleceğinin Red Bull Arena'da olacağını açıkça belirtti. Avrupa futbolunun en çok rağbet gören genç yeteneklerinden biri haline gelen Fildişili kanat oyuncusu, kulübe bağlılığının temel nedeni olarak 2030 yılına kadar süren uzun vadeli sözleşmesini gösterdi.
Liverpool'un bu genç oyuncuyu uzun vadeli bir hücum gücü olarak gördüğü bildirildi, ancak Diomande, Alman takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam etme fırsatından motivasyon alıyor. Gelecek sezon da Leipzig'de olup olmayacağı sorulan 19 yaşındaki oyuncu, Kicker'e "Evet" cevabını verdi ve şunları ekledi: "Şu anda bunu düşünmüyorum. Leipzig ile sözleşmem var ve burada oynamaktan keyif alıyorum. Ancak bundan sonra ne olacağını kimse bilemez. Ben de dahil olmak üzere herkesin hedefleri vardır. Benim hayalim, mümkün olan en yüksek seviyede oynamaktır."
Rekor kıran çaylak sezonu ödüllendirildi
Kulüpte kalacağının kesinleşmesi, önemli bir bireysel ödülün hemen ardından geldi. Diomande, 2025/26 sezonunun “Sezonun Çaylak Oyuncusu” ödülünü kazandı; bu ödül, onun Almanya’nın en üst liginde yarattığı inanılmaz etkiyi gözler önüne seriyor. Hamburg’un savunma oyuncusu Luka Vuskovic ve Bayer Leverkusen’den İbrahim Maza gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak bu prestijli ödülü kazandı.
Bundesliga istatistikleri, profesyonel futbola olağanüstü bir kolaylıkla uyum sağlayan bir oyuncunun hikayesini anlatıyor. Christoph Baumgartner dışında Leipzig'in diğer tüm oyuncularından daha fazla gol (12) ve asist (8) kaydeden Diomande, takımının hücumunun kalbi haline geldi. İkili mücadelelerin yüzde 55'ini kazanma yeteneği, teknik becerisine uygun fiziksel özelliklere sahip olduğunu da gösteriyor.
Teknik direktör Ole Werner'den büyük övgü
Leipzig teknik direktörü Ole Werner, yıl boyunca yıldız oyuncusunu övmekten hiç çekinmedi. Teknik direktör, genç oyuncunun çalışma ahlakını ve çok yönlülüğünü, onun ilk on birde sorunsuz bir şekilde yerini almasının temel nedenleri olarak sık sık vurguladı. Werner’in Diomande’nin yeteneğini en üst düzeye çıkarma becerisi, Leipzig’in sezonunun ana temalarından biri oldu ve teknik direktör, oyuncunun kulüpte kalma isteğinde hâlâ önemli bir etken olmaya devam ediyor.
Leipzig teknik direktörü Ole Werner, sezonun başlarında, "Rakibi sürekli tetikte tutması, geri koşması ve rakip oyunculara doğru koşması... Oldukça eksiksiz bir paket" demişti. "Harika bir karakteri var, iyi bir çocuk ve olağanüstü bir yetenek."
Diomande’nin çarpıcı yükselişi
Diomande geçen yaz RB Leipzig'e katıldığında, kendisini 2030 yılına kadar bu Bundesliga kulübüne bağlayan beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Hızlı gelişimi, onu sadece Leipzig'in en parlak yeteneklerinden biri haline getirmekle kalmadı, aynı zamanda dünya sahnesinde tanınan bir isim haline getirdi; zira geçen yazdan bu yana dünya çapında hiçbir oyuncunun piyasa değeri onunki kadar artmadı.