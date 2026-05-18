Liverpool'un transfer listesindeki Yan Diomande, ödüllü ilk sezonunun ardından RB Leipzig'de kalacağını doğruladı

Premier Lig'den gelen yoğun ilgiye rağmen Diomande, yakın geleceğinin Red Bull Arena'da olacağını açıkça belirtti. Avrupa futbolunun en çok rağbet gören genç yeteneklerinden biri haline gelen Fildişili kanat oyuncusu, kulübe bağlılığının temel nedeni olarak 2030 yılına kadar süren uzun vadeli sözleşmesini gösterdi.

Liverpool'un bu genç oyuncuyu uzun vadeli bir hücum gücü olarak gördüğü bildirildi, ancak Diomande, Alman takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam etme fırsatından motivasyon alıyor. Gelecek sezon da Leipzig'de olup olmayacağı sorulan 19 yaşındaki oyuncu, Kicker'e "Evet" cevabını verdi ve şunları ekledi: "Şu anda bunu düşünmüyorum. Leipzig ile sözleşmem var ve burada oynamaktan keyif alıyorum. Ancak bundan sonra ne olacağını kimse bilemez. Ben de dahil olmak üzere herkesin hedefleri vardır. Benim hayalim, mümkün olan en yüksek seviyede oynamaktır."



