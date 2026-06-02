Liverpool'un transfer listesindeki Yan Diomande, Cristiano Ronaldo'nun yerini ilham kaynağı olarak hangi günümüz süperstarının aldığını açıkladı; 100 milyon avroluk Premier Lig transferi gündemde

Hızlı yükselişine rağmen, 19 yaşındaki oyuncu henüz tam anlamıyla olgunlaşmış bir oyuncu olmadığını vurguluyor ve çıkış yaptığı bu sezondaki katkıları konusunda alçakgönüllü davranıyor. "Ben de bir insanım. Hatalar yapabilirim. İyi bir maç çıkaramadıysan, bunu kabul etmeli ve bir sonraki maç için sıkı çalışmalısın. Bu sezon pek çok kötü maç çıkardım," diye ekledi.

Sürekli gelişmeye odaklanması, her gün yüzde birlik bir gelişme kaydetmeye devam ederken, ligin en yüksek rakamı olan 118 başarılı dripling dahil olmak üzere inanılmaz istatistikler elde etmesini sağladı.

Diomande'nin alçakgönüllülüğü sevimli ve neredeyse her cümlesi motivasyon kaynağı gibi geliyor. "Bazen baskı altında olmak iyidir. Her gün, her dakika, her saniye elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Her gün bir şeyi, yüzde 1 bile olsa, geliştirmelisin."



