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Liverpool'un transfer listesindeki Yan Diomande, Cristiano Ronaldo'nun yerini ilham kaynağı olarak hangi günümüz süperstarının aldığını açıkladı; 100 milyon avroluk Premier Lig transferi gündemde
Değişen idoller ve büyüklüğün peşinde
Diomande, futbol eğitiminden bahsederken Sky Sports'a şunları söyledi: "Eskiden idolüm Cristiano Ronaldo'ydu ve R9'u da seviyorum, ancak şu anda Vini ve [Kylian] Mbappé gibi birçok oyuncuyu takip ediyorum. Benimle aynı pozisyonda oynayan oyunculara bakarak, onların iyi yanlarını alıp sahada uygulamaya çalışıyorum."
Genç oyuncunun bu itirafı, önceki kahramanlarının oynadığı daha geleneksel orta saha rollerinden uzaklaşarak, kanatlarda hakimiyet kuran günümüzün elit oyuncularını örnek alma arzusunu vurguluyor.
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Diomande'nin yükselişi, sıkı çalışmaya dayanıyor
Hızlı yükselişine rağmen, 19 yaşındaki oyuncu henüz tam anlamıyla olgunlaşmış bir oyuncu olmadığını vurguluyor ve çıkış yaptığı bu sezondaki katkıları konusunda alçakgönüllü davranıyor. "Ben de bir insanım. Hatalar yapabilirim. İyi bir maç çıkaramadıysan, bunu kabul etmeli ve bir sonraki maç için sıkı çalışmalısın. Bu sezon pek çok kötü maç çıkardım," diye ekledi.
Sürekli gelişmeye odaklanması, her gün yüzde birlik bir gelişme kaydetmeye devam ederken, ligin en yüksek rakamı olan 118 başarılı dripling dahil olmak üzere inanılmaz istatistikler elde etmesini sağladı.
Diomande'nin alçakgönüllülüğü sevimli ve neredeyse her cümlesi motivasyon kaynağı gibi geliyor. "Bazen baskı altında olmak iyidir. Her gün, her dakika, her saniye elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Her gün bir şeyi, yüzde 1 bile olsa, geliştirmelisin."
100 milyon sterlinlik transfer için verilen mücadele
Liverpool, Fildişili oyuncuyu uzun süredir takımdan ayrılan Mohamed Salah'ın bıraktığı boşluğu dolduracak ideal aday olarak görse de, artık Fransa'nın başkentinden gelen sert bir rekabetle karşı karşıya. Diomande daha önce Kırmızılar'a olan derin sevgisini dile getirmiş ve TikTok'ta şöyle demişti: "Liverpool'da oynamak istiyorum. Ben büyük bir Liverpool hayranıyım. Babam bir gün beni Anfield'da oynarken görmeyi hayal ediyor. Bu benim de hayalim – ve bunu gerçeğe dönüştürmek istiyorum."
Ancak transferin mali gerçekliği ürkütücü. RB Leipzig güçlü bir konumda bulunuyor ve haberlere göre, satışı düşünmeden önce yaklaşık 100 milyon avro (86 milyon sterlin/116 milyon dolar) tutarında bir teklif talep ediyor. Diomande'nin mevcut sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor ve Leipzig genel müdürü Oliver Mintzlaff, medyada bahsedilen astronomik rakamlara bakılmaksızın, kanat oyuncusunun "gelecek sezon kesinlikle bizimle olacağını" daha önce belirtmişti.
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Fillerle Dünya Kupası hayalleri
Herhangi bir transfer dedikodusu ortaya çıkmadan önce, Diomande'nin öncelikli odağı Fildişi Sahili ile katılacağı yaklaşan Dünya Kupası. "Ülkemin mümkün olduğunca ileriye gitmesine yardımcı olmak istiyorum," diyen Diomande, Fildişi Sahili milli takımı olarak grup aşamasında Almanya ile zorlu bir sınava girecek; bu maçta Diomande, ligdeki rakiplerinden ve takım arkadaşlarından birçoğuyla karşı karşıya gelecek.
Toronto'daki karşılaşmada Diomande, Leipzig'in kaptanı David Raum ile karşı karşıya gelecek. "O benim kaptanım. Bazen birbirimize 'Seni öldüreceğim' ya da 'Şunu yapacağım...' gibi şeyler söylüyoruz. Ama yine de arkadaşız," dedi Diomande yaklaşan karşılaşma hakkında. "Birbirimize karşı oynamak ve formaları değiştirmek güzel olacak. Hoş bir deneyim olacak."