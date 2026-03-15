Liverpool'un Tottenham'la oynadığı sıkıcı beraberliğin ardından taraftarlar tarafından yuhalanmasının ardından Arne Slot konuştu

Bu beraberlik, Liverpool'un bu sezon 90. dakikadan sonra gol yediği sekizinci maç oldu; bu istatistik, takımın sezon boyunca başını ağrıtan savunma dengesizliğini gözler önüne seriyor. Sezona Premier Lig şampiyonu olarak başlayan bir takım için, maçları sonuna kadar iyi idare edememe sorunu, Slot ve teknik ekibi için tekrarlayan bir kabusa dönüştü.

Slot, taraftarların sabrının bu sürekli geç dakikalardaki çöküşlerle sınandığını hemen kabul etti. Hollandalı teknik adam, "Bunu çok fazla kez yaşadılar, alışık olduklarından daha fazla kez ve hayal kırıklıklarını göstermeleri tamamen normal" dedi. "Bu hayal kırıklığını ben, oyuncular ve tabii ki taraftarlarımız da hissediyoruz."