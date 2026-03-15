Liverpool'un Tottenham'la oynadığı sıkıcı beraberliğin ardından taraftarlar tarafından yuhalanmasının ardından Arne Slot konuştu
Slot, Anfield'daki hayal kırıklığını anlıyor
Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Slot, tribünlerden gelen tepkinin takımın son dönemdeki performansının doğal bir sonucu olduğunu vurguladı. "Bence bu tamamen normal," dedi Slot. "Taraftarı olduğunuz takım, maçların son saniyelerinde pek çok kez, hiç beklemediğiniz rakiplere karşı bu kadar çok puan kaybederse, bence hepimiz büyük bir hayal kırıklığı yaşarız."
Savunmadaki zayıflıklar Reds'in baş belası oluyor
Bu beraberlik, Liverpool'un bu sezon 90. dakikadan sonra gol yediği sekizinci maç oldu; bu istatistik, takımın sezon boyunca başını ağrıtan savunma dengesizliğini gözler önüne seriyor. Sezona Premier Lig şampiyonu olarak başlayan bir takım için, maçları sonuna kadar iyi idare edememe sorunu, Slot ve teknik ekibi için tekrarlayan bir kabusa dönüştü.
Slot, taraftarların sabrının bu sürekli geç dakikalardaki çöküşlerle sınandığını hemen kabul etti. Hollandalı teknik adam, "Bunu çok fazla kez yaşadılar, alışık olduklarından daha fazla kez ve hayal kırıklıklarını göstermeleri tamamen normal" dedi. "Bu hayal kırıklığını ben, oyuncular ve tabii ki taraftarlarımız da hissediyoruz."
Szoboszlai bir uyarı sinyali verdi
Maçın ilk golünü atan orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai, takımın içinde bulunduğu zor durum hakkında da aynı derecede
açık sözlüydü."Yuhalamaları duymadım ama anlayabiliyorum çünkü geçen sezon şampiyon olduk ve bu sezon olması gerektiği gibi performans gösteremiyoruz," diye itiraf etti Szoboszlai. Ancak, bu zorlu geçiş döneminde taraftarlara sadık kalmaları için çağrıda bulundu. "Bizi desteklemeliler çünkü geçen sezon, bitime dört maç kala şampiyon olduğumuzda herkes mutluydu. Şimdi zor zamanlarımızda da bize destek olsunlar."
Liverpool'un bundan sonraki planları neler?
Kayıp puanlarını telafi etmek isteyen Liverpool, dikkatini hızla Avrupa'ya çeviriyor. Takım, Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi turunun rövanş maçında Galatasaray'ı ağırlayacak ve 1-0'lık mağlubiyeti tersine çevirmeyi hedefliyor. Yurtiçinde ise, form düşüklüğü yaşayan şampiyonu önümüzdeki Cumartesi günü Brighton deplasmanıyla başlayacak kritik bir maç serisi bekliyor. İlk dört sırayı belirleyecek yarış, Manchester United, Chelsea ve ilk dörtteki rakibi Aston Villa ile oynanacak yüksek riskli maçların yer aldığı zorlu Mayıs programı sırasında nihai olarak karara bağlanacak.
Reklam