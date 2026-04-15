Liverpool'un PSG'ye yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından, "hayretler içindeki" Jamie Carragher, Mohamed Salah'ı yedek bırakma kararı nedeniyle Arne Slot'u eleştirdi
Slot’un taktiksel riski geri tepti
İlk maçtaki kötü performansın ardından büyük bir geri dönüşe ihtiyaç duyulmasına rağmen, Slot dört ay sonra ilk kez Alexander Isak'ı ilk 11'de sahaya sürerken, kulübün en golcü oyuncusunu yedek kulübesinde bıraktı. Bu risk karşılığını vermedi ve Kırmızılar o gece 2-0 mağlup olarak, toplamda 4-0'lık skorla turnuvadan elendi.
CBS Sports Golazo'ya konuşan Carragher, Mısırlı kral yerine Isak'ı ilk 11'de oynatmanın mantığını sorguladı. Carragher, "Teknik direktörün kendi nedenleri vardır, ancak Isak formda olmaktan çok uzak" dedi. "Mohamed Salah ilk maçta oynamadı, bu yüzden geçen hafta oynayıp hafta sonu Premier Lig'de de forma giyen bazı oyuncular gibi değil. Premier Lig'de oynadı ve bir gol attı. Hâlâ Liverpool'un en iyi golcülerinden biri. Bu sisteme alışık. Isak ise [Hugo] Ekitike ile daha önce hiç oynamadı bile."
Kızgınlık yok ama kafa karışıklığı bol
Eski defans oyuncusu, Slot’un Salah’ı daha önceki bir kamuoyu önünde yaptığı çıkış nedeniyle cezalandırdığı yönündeki iddiaları reddetti, ancak bu muamelenin başka bir gerekçesi bulmakta zorlandı. Carragher, “Arne Slot’un ‘Birkaç ay önce bana ne yaptığını hatırlıyorum, beni kamuoyu önünde eleştirmiştin’ diye düşünen türden bir teknik direktör olduğunu sanmıyorum,” diye ekledi. “Geçmişte bazı teknik direktörler, belki Alex Ferguson gibi, böyle düşünebilirdi. Arne Slot'un böyle düşüneceğini sanmıyorum.
"Bunun nedeni, ayrılacağını zaten açıklamış olması mı? 'Gelecek yıl burada olacak oyuncularla devam edeceğim' gibi bir şey olabilir. Aklıma gelen tek şey bu. Ama bu da mantıklı gelmiyor. Önemli olan şu an ve burası. Hayretler içindeyim."
İlk plana rağmen, Slot, İsveçli oyuncunun durgun geçen ilk 45 dakikada sadece beş kez topa dokunabilmesi üzerine, devre arasında Isak'ı oyundan alıp yerine Salah'ı oyuna soktu.
Wirtz ve 116 milyon sterlinlik mücadele
Carragher, sezon başındaki formunu sürdürmekte zorlanan yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi Florian Wirtz'e de değindi. Alman milli oyuncu, PSG'nin orta sahası karşısında neredeyse hiç varlık gösteremedi; bu durum, eski Liverpool savunmacısını, oyuncunun yüksek transfer bedeli göz önüne alındığında performansını "beklentilerin altında" olarak nitelendirmeye itti.
Carragher, "Şu ana kadar beklentileri karşılayamadı" dedi. "Onu tanımlamanın en iyi yolu, düzgün ve titiz olduğunu söylemek olur. Sonunda gerçek bir etki yaratamıyor. İki ceza sahası arasında iyi görünüyor, o transfer bedeli için bekleneceği gibi sevimli bir futbolcu. Ancak Vitinha ve [Joao] Neves gibi rakiplerini düşündüğünüzde, ilk maçta onlara karşı hiçbir şey yapamadı. Liverpool'un harcadığı parayı düşündüğünüzde, aslında hiçbir şey elde edemediler."
Sakatlık sorunları, Avrupa'dan elenmeyi daha da ağırlaştırdı
Durumu daha da kötüleştiren ise, gecenin Ekitike'nin yaşadığı feci sakatlıkla sona ermesiydi. Fransız forvet, herhangi bir temas olmadan yere yığıldı ve sedyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kaldı; haberlere göre, onu dokuz ay sahalardan uzak tutabilecek bir Aşil tendonu kopması yaşadığı belirtiliyor. Ekitike'nin kaybı, dikkatlerini yeniden Premier Lig'de ilk dört yarışına çeviren Liverpool'un hücumunda büyük bir boşluk yaratıyor. Kırmızılar, yaz transfer döneminin en önemli isimlerinden birini kaybetmiş olarak, Everton ile oynayacakları yüksek riskli Merseyside derbisine hazırlanmak zorunda.