Liverpool'un PSG'ye karşı aldığı feci yenilginin ardından Jamie Carragher, "her maçta hata yapıyor" sözleriyle Ibrahima Konate'yi yerden yere vurdu
Reds efsanesi savunmadaki zayıf halkayı tespit etti
Carragher, Parc des Princes'te yaşanan utanç verici 2-0'lık yenilginin ardından Liverpool'un savunmasındaki istikrarsızlığın başlıca nedeni olarak Konate'yi gösterdi. Eski Reds kaptanı, Van Dijk'ın genellikle dış eleştirilerin hedefinde olduğunu, ancak Fransız milli oyuncunun sezon boyunca sergilediği dengesiz performansın savunma hattını sürekli tehlikeye attığını savundu.
"Bütün sezon berbat geçti"
Carragher, Konate’nin temel savunma standartlarını sağlayamamasının artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini ve bu durumun takım arkadaşlarının uyumlu bir yapı sergilemesini neredeyse imkansız hale getirdiğini belirtti.
"Defans oyuncuları orta sahaya atlıyordu, markaj yapacak kimse yoktu ve 34 yaşındaki Virgil van Dijk oraya koşup bir o yana bir bu yana koşmak zorunda kalıyordu," dedi Carragher, CBS Sports'ta. "Bunu yapamadı. İnsanlar bu sezon Van Dijk'in performansını eleştirdi, ama bence bu çok sert bir eleştiri oldu. Her maça çıkıyor ve yanındaki adam tüm sezon boyunca berbat oynadı - bu gece de yine kötüydü. Konate her maçta hata yapıyor, bu yüzden onunla birlikte oynamak kolay değil."
Arne Slot'un taktiksel riski geri tepti
Beşli savunma düzenini deneme kararı felaketle sonuçlandı; Liverpool, sadece yüzde 26'lık top hakimiyetiyle tek bir isabetli şut bile atamadı. Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia'nın golleri, Carragher'ın birinci lig ile alt lig takımları arasındaki eşitsizliğe benzettiği sınıf farkını ortaya koydu; Carragher, Slot'un adam adama savunma sisteminin defans oyuncularını çok geniş bir alanı savunmaya zorladığını belirtti.
"Teknik direktör bir şey denedi ama taktiksel olarak, bunu nasıl uyguladığı konusunda büyük bir hata yaptı" diye açıkladı. "Olaydan sonra bunu söylemek benim için kolay, ama bizim işimiz bu; biz yorumcularız, maçtan sonra konuşuruz. Aslında dörtlü savunma ile oynasalar daha kapalı bir oyun sergilerlerdi, çünkü sahanın her yerinde adam adama markaj uyguladılar ve üç stoper sahanın genişliğini kapatmak zorunda kaldı."
Şimdi ne olacak?
Liverpool, ikinci maçta durumu tersine çevirmek için performansını artırmak zorunda. Takım, bu sezon ligi ilk üçte bitirme hedefiyle Premier Lig'de Fulham ile karşılaşacak. Kırmızılar, sıralamada beşinci sırada yer alıyor; üçüncü ve dördüncü sıralarda bulunan Manchester United ve Aston Villa'nın sırasıyla altı ve beş puan gerisinde. Ardından, gelecek hafta Anfield'da PSG'yi ağırlamak için hazırlıklara başlayacaklar.