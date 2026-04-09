Liverpool'un PSG'ye karşı aldığı feci yenilginin ardından Jamie Carragher, "her maçta hata yapıyor" sözleriyle Ibrahima Konate'yi yerden yere vurdu

Beşli savunma düzenini deneme kararı felaketle sonuçlandı; Liverpool, sadece yüzde 26'lık top hakimiyetiyle tek bir isabetli şut bile atamadı. Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia'nın golleri, Carragher'ın birinci lig ile alt lig takımları arasındaki eşitsizliğe benzettiği sınıf farkını ortaya koydu; Carragher, Slot'un adam adama savunma sisteminin defans oyuncularını çok geniş bir alanı savunmaya zorladığını belirtti.

"Teknik direktör bir şey denedi ama taktiksel olarak, bunu nasıl uyguladığı konusunda büyük bir hata yaptı" diye açıkladı. "Olaydan sonra bunu söylemek benim için kolay, ama bizim işimiz bu; biz yorumcularız, maçtan sonra konuşuruz. Aslında dörtlü savunma ile oynasalar daha kapalı bir oyun sergilerlerdi, çünkü sahanın her yerinde adam adama markaj uyguladılar ve üç stoper sahanın genişliğini kapatmak zorunda kaldı."