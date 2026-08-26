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Liverpool'un Paris Saint-Germain forveti Bradley Barcola takibinde büyük destek: İstenen bonservis bedeli düştü
Liverpool, Barcola transferi için bastırıyor
Zorlu geçen ilk görüşmelerin ardından Liverpool, Barcola'yı transfer etme girişiminde artık önemli ilerleme kaydediyor. The Times'a göre Paris Saint-Germain, bu hafta kurulan yeni temasların ardından 170 milyon €'luk ilk değerlemesini yaklaşık 115 milyon £'a düşürdü.
PSG daha önce tavrını korumuştu, ancak taleplerinden yaklaşık 30 milyon £ indirime gitmesi büyük bir dönüm noktasını temsil ediyor. Liverpool, Yan Diomande için anlaşma sağlayamayınca tüm dikkatini Barcola'ya çevirdi. Yaz transfer dönemindeki işlerini tamamlamak için bir haftadan az süre kalmışken, Liverpool yetkilileri salı günkü son tarihten önce anlaşmayı sonuçlandırmak için yoğun şekilde çalışıyor.
Liverpool için potansiyel rekor anlaşma
Transfer tamamlanırsa Barcola, Liverpool tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak. 115 milyon £’luk bonservis bedeli, geçen yaz Alexander Isak için Newcastle United’a ödenen 125 milyon £’un hemen altında kalıyor.
Florian Wirtz için toplam paketin değeri 116 milyon £ olsa da Liverpool, Wirtz’in takıma Premier League ve Şampiyonlar Ligi’ni kazandırmasına yardımcı olması halinde bunun yalnızca 16 milyon £’unu Bayer Leverkusen’e ödeyecek. Kulüp yetkililerinin şimdi Barcola’nın böylesine büyük bir yatırımı hak edip etmediğine karar vermesi gerekiyor.
Ancak kişisel şartların sorun yaratması beklenmiyor; zira uzun vadeli sözleşmenin geçici ayrıntıları zaten belirlenmiş durumda ve Barcola’nın Liverpool’a transferi önceliklendirdiği bildiriliyor.
Sağ kanat arayışı sürüyor
Barcola için yürütülen görüşmelerin yanı sıra Liverpool, 1 Eylül saat 23.00 son tarihinden önce bir sağ kanat oyuncusu transfer etmek için piyasayı aktif şekilde araştırıyor. Sportif direktör Richard Hughes, Diomande transferinin çökmesinin ardından birden fazla hedefi değerlendiriyor.
Liverpool, Ibrahim Mbaye'yi gündemine aldı ve Yankuba Minteh için iki teklif sundu, ancak Brighton £80m talep ederken iki teklifi de reddetti. Hughes ayrıca Endrick ve Ismaila Sarr için de girişimlerde bulundu, ancak Real Madrid ile Crystal Palace bir satışa onay vermedi.
Buna ek olarak Said El Mala ve Matias Fernandez-Pardo da ilgi gördü, ancak Liverpool'un haziranda Victor Munoz'u kadrosuna katmasının ardından bu oyuncular için girişimde bulunup bulunmadığı belirsizliğini koruyor.
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Liverpool için sırada ne var?
Beklenti, Liverpool ile Paris Saint-Germain'in önümüzdeki günlerde Barcola için tam anlaşmaya varması yönünde. Transfer döneminin kapanmasından önce evrak işlemleri ve sağlık kontrollerini tamamlamak için Hughes'un kararlı şekilde hareket etmesi gerekiyor. Liverpool, Barcola'yı kadrosuna katabilir ve buna ek olarak bir sağ kanat oyuncusunu daha transfer edebilirse, bu kulüp için dönüştürücü bir yaz olacak.
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