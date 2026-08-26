Transfer tamamlanırsa Barcola, Liverpool tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak. 115 milyon £’luk bonservis bedeli, geçen yaz Alexander Isak için Newcastle United’a ödenen 125 milyon £’un hemen altında kalıyor.

Florian Wirtz için toplam paketin değeri 116 milyon £ olsa da Liverpool, Wirtz’in takıma Premier League ve Şampiyonlar Ligi’ni kazandırmasına yardımcı olması halinde bunun yalnızca 16 milyon £’unu Bayer Leverkusen’e ödeyecek. Kulüp yetkililerinin şimdi Barcola’nın böylesine büyük bir yatırımı hak edip etmediğine karar vermesi gerekiyor.

Ancak kişisel şartların sorun yaratması beklenmiyor; zira uzun vadeli sözleşmenin geçici ayrıntıları zaten belirlenmiş durumda ve Barcola’nın Liverpool’a transferi önceliklendirdiği bildiriliyor.