Mohamed Salah replacements
Liverpool'un Mohamed Salah'ın yerini alacak oyuncu: Mısırlı oyuncunun yaz transferi öncesinde Reds'in değerlendirmesi gereken sekiz transfer seçeneği

Mohamed Salah, Liverpool'daki kariyerine son verdi. Salı akşamı, Mısırlı Kral sosyal medyada duygusal bir video paylaşarak 2025-26 sezonunun sonunda Anfield'dan ayrılacağını doğruladı ve Merseyside'daki efsanevi dokuz yıllık serüvenine son verdi. Artık Premier Lig şampiyonu, geleceğe bakmak zorunda.

Salah, Liverpool’un 2024-25 sezonundaki şampiyonluğunun arkasındaki itici güç oldu; Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve çeşitli Yılın Oyuncusu ödüllerini topladı. Geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona ererken ve üzerine düşeni yerine getirmiş olması nedeniyle, Kırmızılar onu cazip bir iki yıllık sözleşmeyle kendilerine bağladılar; bu, kulüple sözleşmesini uzatmasının son kez olacağı izlenimini uyandırıyordu.

Bir yıldan az bir süre sonra, Salah geri adım atıyor ve sözleşmesinin yarısında bedelsiz transferle ayrılmaya hazırlanıyor; 2026-27 sezonuna kadar kalsaydı Liverpool'dan alacağı 20 milyon sterlinlik (26,8 milyon dolar) tutarı da feragat ediyor. Bu hamle, ileride tüm tarafların yararına olacak şekilde tasarlandı; Salah bir sonraki kulübünü özgürce seçebilecek, Liverpool ise yaz transfer dönemi çok öncesinde halef planlamasına başlama fırsatı bulacak.

Peki, Anfield'ın üst düzey yöneticileri, Salah'ın bıraktığı büyük boşluğu doldurmak için kimi hedef alabilir? Aşağıda, GOAL, Merseyside ekibinin seçeneklerini değerlendiriyor...

    Johan Bakayoko (RB Leipzig)

    Bu transfer yarışında muhtemelen bir dış aday olan Bakayoko, PSV Eindhoven'da kendini kanıtladığından beri uzun süredir Liverpool'un hedefinde olduğu söyleniyordu; hatta Ocak 2025'te, Liverpool'a karşı attığı Şampiyonlar Ligi golünün ardından "kesinlikle" Kırmızılar'a katılabileceğini bile dile getirmişti. Ancak bu söylentiler son zamanlarda sönümlendi ve Belçikalı oyuncu o zamandan beri kariyerinde bir sonraki adımı attı.

    Kanat oyuncusu, klasik bir basamak transferi gibi görünen bir hamle ile yaz aylarında RB Leipzig'e katıldı, ancak hızlı bir başlangıcın ardından performansında düşüş yaşadı ve şu anda Almanya'nın doğusunda yedek kulübesinde oturuyor. Kırmızılar'ın onu hala takip ediyor olması pek de sürpriz olmaz ve bu listede yer alan diğer seçeneklere kıyasla daha ucuz bir çözüm olabilir.

    • Reklam
    Bradley Barcola (PSG)

    Geçen sezon Paris Saint-Germain'de Barcola'nın "diğer kanat oyuncusu" olduğu hissi hakimdi; Fransız devi, uzun zamandır peşinde olduğu ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue tüm dikkatleri üzerlerine çekmişti. Fransız başkentinde üçüncü tercih edilen kanat oyuncusu olması, yaz aylarında Liverpool ile ciddi transfer söylentilerine yol açmış ve bu söylentiler, Salah'ın geleceğinin ciddi şekilde belirsiz hale gelmesinin ardından Aralık ayında yeniden gündeme gelmişti.

    Barcola, kimin forma giyebileceğine bağlı olarak PSG'nin ilk 11'inde yer alıp çıkmaya devam ediyor, ancak Avrupa'nın son şampiyonu, Fransa milli takım oyuncusu kadroda ilk sırada yer almasa bile onu satmaya pek istekli olmayacaktır. Barcola'yı PSG'den koparmaya çalışan olursa, bunun bedeli 100 milyon avronun üzerinde olabilir.

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Yukarıda bahsedilen Bakayoko'nun son zamanlarda forma şansı bulmakta zorlanmasının en büyük nedenlerinden biri olan Diomande, bu sezon Leipzig için adeta bir keşif oldu. Fildişili oyuncunun transferi, Red Bull Grubu'nun tipik bir akıllı hamlesi gibi görünüyor; 19 yaşındaki oyuncu yaz aylarında Leganes'ten geldiğinde sadece 20 milyon avroya (17,5 milyon sterlin/23,5 milyon dolar) mal olmuştu ve Bundesliga kulübü şimdiden yatırımından hatırı sayılır bir kâr elde etmeye hazır görünüyor.

    Teknik direktör Ole Werner'in Ekim ayında Diomande'yi sol kanattan sağ kanada kaydırma kararı, Leipzig'in Mart ayı milli maç arası öncesinde tüm turnuvalarda 11 gol ve 8 asistle sonuçlanarak dönüştürücü bir etki yarattı. Hızlı, göz kamaştırıcı bir driplingci ve golcü bir oyuncu olan genç Fildişili oyuncu, Salah'ın ideal uzun vadeli halefi olabilir, ancak Leipzig onu bırakmak için acele etmeyecektir.

    Dango Ouattara (Brentford)

    Premier Lig sezonunun göze çarpmayan yıldızlarından biri olan Ouattara, yaz aylarında Bournemouth'tan kulüp rekoru olan 42,5 milyon sterlin (57 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan sonra Brentford'a paralarının karşılığını fazlasıyla verdi. Çok yönlü Burkina Faso'lu forvet, Keith Andrews yönetiminde takımının beklenmedik yükselişinde önemli bir rol oynadı. Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle sezonun önemli bir bölümünü kaçırmasına rağmen, bu yazının yazıldığı tarihte toplam 12 gol ve asist kaydetti.

    Her ne kadar beklenmedik bir seçenek olsa da, Premier Lig'de kendini kanıtlamış ve henüz 24 yaşında olan Ouattara, bu listedeki diğer birçok isimden kesinlikle daha iyi bir yatırım olacaktır. Liverpool'un yaz transfer döneminde yaptığı harcamalar, Salah'ın yerine mutlaka başka bir süperstar transfer edilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmıştır. Onun yerine geçeceği büyük ismin izinden giderek, Anfield'da bir kahramana dönüşebilir.

    Christian Pulisic (AC Milan)

    Kime inandığınıza bağlı olarak, Pulisic yıllardır Liverpool'un radarında; bu ilgi, eski BVB teknik direktörü Jürgen Klopp'un Anfield'da görev yaptığı dönemde, Amerikalı yıldızın Borussia Dortmund'da parladığı zamana kadar uzanıyor. O zamandan beri Chelsea ve AC Milan formalarını giyen Pulisic'e, Reds'in söz konusu ilgisini hiçbir zaman resmi bir şekilde ortaya koymadığı, belki de arka planda doğru zamanı beklediği söylenebilir; ancak özellikle Salah'ın durumunun giderek karmaşıklaşması göz önüne alındığında, şimdi harekete geçmek için uygun bir an olabilir.

    Stamford Bridge'de sakatlıklarla boğuşan bir dönemden sonra, Pulisic fiziksel sorunlarını büyük ölçüde aştı ve İtalya'da iki buçuk sezon boyunca etkileyici bir performans sergiledi. Milan, Serie A'da kaçak lider Inter'i yakalamak için olağanüstü bir kovalamaca içinde. Elbette, bu yıl daha çok merkezde oynadı, ancak USMNT'nin talismanı, Liverpool'un uzun vadeli planları için tam da aradığı türden etkili bir forvet haline geldi.

    Nico Williams (Athletic Club)

    Williams, geçen yaz Athletic Club ile yakın geleceğini bağlamış olmasına rağmen, önümüzdeki aylarda nihayet transfer olabilir; bu durum Barcelona için büyük bir kayıp ve utanç kaynağı olacak. Salah'sız bir gelecek için planlar yapmaya başlayan Liverpool'un, Nico'yu mümkün olan en kısa sürede kadrosuna katmak için harekete geçmesi şaşırtıcı olmaz; İspanya milli takımında forma giyen bu oyuncu, Mısırlı oyuncunun uzun vadeli yedeği olabilecek, ulaşılabilir ve üst düzey bir kanat oyuncusu olsa da, ağırlıklı olarak sol kanat oyuncusu olduğu için pozisyonel esneklik gerektirecektir.

    Ancak 23 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak için en büyük engel, transfer yarışında rakiplerle rekabet etmek olabilir. Daha önce Barcelona'nın onun tercih ettiği kulüp olduğu bildirilmişti, ancak bu köprüler artık yıkılmış olabilir. Arsenal ve Bayern Münih, yeni serbest kalma bedeli 90 milyon avro (79 milyon sterlin/106 milyon dolar) olan bu kanat oyuncusuna ciddi ilgi duyduğu düşünülen diğer Avrupa devleri.

    Michael Olise (Bayern Münih)

    Bu, Liverpool için rüya gibi bir transfer olurdu. Michael Olise ile ilgili söylentiler, oyuncu Bayern Münih’e transfer olmadan çok önce başlamıştı; Reds, Olise’yi henüz Crystal Palace’ta oynarken potansiyel bir Salah halefi olarak gözüne kestirmiş görünüyordu.

    Bavyera'ya transfer olduktan sonra Olise, süperstarların bulunduğu farklı bir seviyeye ulaştı. Şu anda Avrupa'nın en tehlikeli ve en etkili kanat oyuncularından biri olan Olise, aynı zamanda Fransa milli takımının da düzenli oyuncularından biri. Tabii ki buradaki engel, Bayern'in onu satmak istememesi. Son haberlere göre Olise'nin ayrılmasına ancak 200 milyon avro (173 milyon sterlin/232 milyon dolar) teklif gelirse izin verilecek.

    ...yoksa sürpriz hamle mi?

    Peki Liverpool gerçekten bir kuruş bile harcamak zorunda mı? Bu, kulübün ciddi ciddi tartması gereken bir soru; zira kadrolarında uzun vadede kulübe gerçekten önemli miktarda para tasarrufu sağlayabilecek bir isim var, ancak ona şans vermek, kulüp yönetiminden ve bu sezonun ötesinde kim olursa olsun teknik direktörden muazzam bir güven gerektirecek. Salah'ın yerini doldurmak gibi hiç de kolay olmayan bir görevle karşı karşıya kalan Rio Ngumoha, Kırmızılar için bu boşluğu doldurabilir mi?

    17 yaşındaki oyuncu, neslinin en yetenekli oyuncularından biri ve Barcola örneğinde olduğu gibi, genç oyuncunun A takıma yükselmesini engellememek için önceki transfer girişimlerinin iptal edildiği bildirildi. Mısırlı oyuncunun ayrılmasıyla bu yol tamamen açılacak. Liverpool ayrıca, yeni sağ kanat oyuncusundan Salah'ın her yıl gösterdiği türden bir performans beklememelidir. Alexander Isak ve Florian Wirtz'e 240 milyon sterlin (322 milyon dolar) üzerinde bir harcama yapma niyetinde olan kulüp, bu yükün gelecekte paylaşılmasını sağlamak istiyor.

