Liverpool’un Manchester United maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Andy Robertson ve Alexis Mac Allister, Reds’in hayal kırıklığı yaratan isimleri olurken, Dominik Szoboszlai’nin bir kez daha sergilediği olağanüstü performans boşa gitti

Arne Slot'un takımı maça berbat bir başlangıç yaptı ve 14 dakika içinde 2-0 geriye düştü. İlk olarak, Matheus Cunha'nın ceza sahası kenarından çektiği şut defans oyuncusuna çarparak alt köşeye girerken, ardından Freddie Woodman'ın Bruno Fernandes'in şutunu Slovenya'lı oyuncuya sektirmesinin ardından Benjamin Sesko topu çizgiye itti.

Liverpool, ilk yarının ortalarında Gakpo'nun az farkla dışarıya giden şutuyla nihayet canlandı, ancak Bryan Mbeumo'nun Fernandes'i bulduğu pozisyonda Fernandes'in yarım voleyi direğin yanlış tarafına göndermesi sayesinde daha fazla geriye düşmemekle şanslıydı.

İlk yarı tek taraflı bir maç gibi görünüyordu, ancak ikinci yarı başladıktan iki dakika sonra Szoboszlai, orta sahada Amad Diallo'nun hatalı pasını yakaladı ve sahayı boydan boya geçerek topu alt köşeye gönderdi.

Bu gol Reds'i canlandırmış gibi görünüyordu ve kısa süre sonra Senne Lammens kendi ceza sahası kenarında topu kaptırınca Szoboszlai, Gakpo'ya pas verdi ve Gakpo topu ağlara gönderdi. Liverpool birdenbire maçı domine etmeye başladı ve Virgil van Dijk'ın serbest vuruşundan gelen topu kaleye doğru yönlendirdiğinde Lammens iyi bir refleks gösterdi.

United sonunda oyuna ağırlığını koydu ve Casemiro, Liverpool'un ceza sahasında serbest kalmasına rağmen Woodman'a doğru kafayla vurarak büyük bir fırsatı kaçırdıktan sonra, Mainoo ceza sahası kenarında boşta kalan topa sahip oldu ve alt köşeye sert bir şut gönderdi. Rio Ngumoha beraberlik golüne en yakın isim oldu, ancak sonunda konuk takım başarısız oldu, bu da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için son üç maçtan dört puan almaları gerektiği anlamına geliyor.

