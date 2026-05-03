Robertson Szoboszlai Slot Liverpool GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Liverpool’un Manchester United maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Andy Robertson ve Alexis Mac Allister, Reds’in hayal kırıklığı yaratan isimleri olurken, Dominik Szoboszlai’nin bir kez daha sergilediği olağanüstü performans boşa gitti

Liverpool, Pazar günü Manchester United ile oynadığı çalkantılı maçta mağlup oldu ve ikinci yarıda geri dönüşe imza atmasına rağmen 3-2 yenildi. Kırmızılar ilk yarıyı 2-0 geride kapattı, ancak Dominik Szoboszlai ve Cody Gakpo'nun golleriyle maça yeniden ortak oldular; ancak Kobbie Mainoo'nun attığı gol, Michael Carrick'in takımına 3 puanı kazandırdı.

Arne Slot'un takımı maça berbat bir başlangıç yaptı ve 14 dakika içinde 2-0 geriye düştü. İlk olarak, Matheus Cunha'nın ceza sahası kenarından çektiği şut defans oyuncusuna çarparak alt köşeye girerken, ardından Freddie Woodman'ın Bruno Fernandes'in şutunu Slovenya'lı oyuncuya sektirmesinin ardından Benjamin Sesko topu çizgiye itti.

Liverpool, ilk yarının ortalarında Gakpo'nun az farkla dışarıya giden şutuyla nihayet canlandı, ancak Bryan Mbeumo'nun Fernandes'i bulduğu pozisyonda Fernandes'in yarım voleyi direğin yanlış tarafına göndermesi sayesinde daha fazla geriye düşmemekle şanslıydı.

İlk yarı tek taraflı bir maç gibi görünüyordu, ancak ikinci yarı başladıktan iki dakika sonra Szoboszlai, orta sahada Amad Diallo'nun hatalı pasını yakaladı ve sahayı boydan boya geçerek topu alt köşeye gönderdi.

Bu gol Reds'i canlandırmış gibi görünüyordu ve kısa süre sonra Senne Lammens kendi ceza sahası kenarında topu kaptırınca Szoboszlai, Gakpo'ya pas verdi ve Gakpo topu ağlara gönderdi. Liverpool birdenbire maçı domine etmeye başladı ve Virgil van Dijk'ın serbest vuruşundan gelen topu kaleye doğru yönlendirdiğinde Lammens iyi bir refleks gösterdi.

United sonunda oyuna ağırlığını koydu ve Casemiro, Liverpool'un ceza sahasında serbest kalmasına rağmen Woodman'a doğru kafayla vurarak büyük bir fırsatı kaçırdıktan sonra, Mainoo ceza sahası kenarında boşta kalan topa sahip oldu ve alt köşeye sert bir şut gönderdi. Rio Ngumoha beraberlik golüne en yakın isim oldu, ancak sonunda konuk takım başarısız oldu, bu da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için son üç maçtan dört puan almaları gerektiği anlamına geliyor.

GOAL, Old Trafford'daki Liverpool oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Freddie Woodman (5/10):

    Birkaç kötü top uzaklaştırma yaptı; United'ın ikinci golünde Sesko'dan topu uzaklaştırmak için daha fazlasını yapabileceğini düşünüyor olabilir.

    Curtis Jones (5/10):

    İlk yarıda birkaç önemli savunma müdahalesi yaptı, ancak bunun dışında zorlandı. Takım arkadaşlarının çoğu gibi, ikinci yarıda performansını artırdı.

    Ibrahima Konate (5/10):

    İlk yarıda Sesko karşısında zorlandı. United'ın forveti devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalınca daha rahat oynadı.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Birkaç tehlikeli an yaşadı ancak genel olarak Liverpool savunmasının en güvenilir oyuncusuydu.

    Andy Robertson (3/10):

    Sol kanatta açık verdi ve ilk yarıda Mbeumo ve Fernandes tarafından adeta oradan oraya koşturuldu. Top hakimiyetinde de zayıftı ve unutulacak bir öğleden sonra geçirdi; ikinci yarının başında oyundan alınarak maçı erken bitirdi.

    Orta saha

    Ryan Gravenberch (5/10):

    İlk yarıda topu ileriye taşımaya çalıştı, ancak çok sık top kaybı yaptı ve bu nedenle Fernandes'e çok fazla boşluk bıraktı. İkinci yarıda Mainoo'yu alt ederek çok daha iyi bir performans sergiledi.

    Alexis Mac Allister (4/10):

    İlk yarıda paslarında hiçbir canlılık yoktu ve fiziksel mücadelelerde sürekli yenildi. İkinci yarıda orta sahadan oyunu yönettiği için çok daha iyiydi ve Lammens'i atlatıp topu geri kazanarak Liverpool'un beraberlik golüne katkıda bulundu. Ancak, Mainoo'nun gol atmasına neden olan, onun kötü bir top uzaklaştırmasıydı.

    Dominik Szoboszlai (9/10):

    İlk yarıda Liverpool'un en iyi oyuncusuydu ve muhteşem bir sürüş ve soğukkanlılıkla skoru 1-1'e getirdi. Muhteşem bir dokunuşla Gakpo'ya asist yaptı ve duran toplardaki vuruşları rakibe büyük sorunlar çıkardı. Yine Reds'in en göze çarpan oyuncusuydu.

    Saldırı

    Jeremie Frimpong (4/10):

    İlk yarıda hiçbir varlık gösteremedi. İkinci yarıda birkaç kez Shaw'ı zorladı, ancak uzun vadede Salah'ın yerini alabilecek bir oyuncu değil.

    Florian Wirtz (5/10):

    Oynadığı sahte dokuz numara rolüne gerçekten uygun değildi. Baskı altında kaldığında zorlanmaya devam etse de, daha geriye çekildiğinde çok daha iyiydi.

    Cody Gakpo (7/10):

    İlk yarıda ceza sahası kenarından attığı şutla golü az farkla kaçırdı, ardından da Reds'in beraberlik golünü attı. Sakatlıkların yoğun olduğu bir ortamda sahada kalan en tecrübeli forvet olarak iyi bir performans sergiledi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Milos Kerkez (5/10):

    Arka tarafı iyi kapattı ve Mbeumo'nun kaleye doğru serbestçe ilerlemesini engelledi. Ancak genel savunma yetenekleri konusunda hala bazı soru işaretleri var.

    Rio Ngumoha (5/10):

    Heyecan verici driplingleriyle rakibe sorunlar çıkardı, ancak bu genç oyuncunun en belirgin katkısı, oyuna girdikten kısa bir süre sonra Mainoo'nun golünün hazırlık aşamasında Shaw'ı takip edememesi oldu.

    Federico Chiesa (N/A):

    Maçın son beş dakikasında oyuna girdi.

    Arne Slot (4/10):

    Takımı, ilk yarıda United'ın ortaya koyduğu oyuna hazır değildi; Wirtz'i sahte dokuz numara olarak sahaya sürme kararı da kötü bir karardı. Hafif taktiksel değişiklikler ikinci yarıda bir tepki yarattı, ancak sonuçta son şampiyonun bu sezon ligdeki 11. mağlubiyeti oldu.

