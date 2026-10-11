Manchester City, sayısal üstünlüğünü acımasızca değerlendirdi ve Erling Haaland, oyuna sonradan giren Jeremy Doku ile Rayan Cherki'nin golleriyle yalnızca 13 dakikada üç kez ağları buldu. Ev sahibi ekibin umut veren performansı, takımın geçiş anlarındaki kırılganlığını ortaya çıkaran bir savunma kâbusuna dönüştü. İşte Liverpool oyuncularının performans notları:
Liverpool'un Manchester City karşısındaki oyuncu puanları: Wirtz sınıfta kaldı, Frimpong küçük düşürüldü, Gravenberch'in akılalmaz hareketi 3-0'lık yenilgiyi getirdi
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Kaleci ve savunma
Alisson Becker (5/10):
İkinci yarıda dağılan savunma hattı yüzünden tamamen korumasız kaldı. İlk 45 dakikada neredeyse hiç sınanmadı ve kaleyi bulan yalnızca dört şutta üç gol yedi. Ancak etkili bitiricilik karşısında yapabileceği pek bir şey yoktu.
Ronald Araujo (4,5/10):
8. dakikada itiraz nedeniyle gereksiz bir sarı kart gördü ve bu, savunmada agresif oynamasını kısıtladı. İlk yarıda iyi bir performans sergiledi, 75. dakikada ise yerini Frimpong'a bıraktı.
Jules Jacquet (5/10):
Stoperde ilk 11'de görev aldı ve ilk yarıda fiziksel mücadelelerde sağlam bir görüntü çizdi. Ancak takım 10 kişi kaldıktan sonra savunmanın diğer oyuncuları gibi o da zorlandı. 88. dakikada oyundan alınmadan önce merkez koridorlarda büyük boşluklar açıldı.
Virgil van Dijk (5,5/10):
Maçın başlarında savunma hattına çok iyi liderlik etti ve Manchester City'nin ritmini bozmak için agresif biçimde orta sahaya çıktı. Kırmızı kartın ardından savunmanın yükünü taşımak imkânsız hâle geldi. Uzatma dakikalarında (90+1) tamamen hayal kırıklığından kaynaklanan bir hareketle sarı kart gördü.
Milos Kerkez (6,5/10):
Savunmada çok iyi destek verdi. Özellikle 50. dakikada Antoine Semenyo'nun net gol fırsatını önleyen kritik müdahalesi öne çıktı. Hücuma geçişlerde Wirtz'in kötü kararlar vermesi ve kendisine pas atmaması karşısındaki haklı rahatsızlığını açıkça gösterdi.
- Getty Images Sport
Orta saha
Ryan Gravenberch (5/10):
Not vermesi son derece zor bir performans. Gravenberch, 60 dakikadan uzun süre boyunca tartışmasız Liverpool'un en iyi oyuncusu ve takımın itici gücüydü. Jamie Carragher da performansını Patrick Vieira'nın oyununa benzetti. Ancak 62. dakikada ikinci sarı kartını görmesindeki acemiliği, takımının bütün emeğini boşa çıkaran yıkıcı dönüm noktası oldu.
Alexis Mac Allister (6/10):
City'nin orta sahasına karşı hem fiziksel hem teknik açıdan mücadele etti. İlk golde büyük şanssızlık yaşadı: Doku'nun engellenen şutu kendisine çarpıp Haaland'ın önüne düştü. Sayısal eksikliğin etkisiyle fiziksel olarak tükendi.
Florian Wirtz (3,5/10):
Son derece hayal kırıklığı yaratan, özensiz bir performans sergiledi. Sürekli top kaybetti, duran topları kötü kullandı, çoğu zaman topu ilk rakip oyuncuya çarptırdı ve takım arkadaşlarını gözle görülür biçimde hayal kırıklığına uğrattı. City'nin 66. dakikadaki ilk golünün hemen ardından haklı olarak oyundan alındı.
Víctor Muñoz (4/10):
Hücumda umut vadeden bölgelere girdi ve kaleyi birkaç kez yokladı ancak ikinci yarıda savunma açısından büyük bir zaaf hâline geldi. City'nin müthiş ikinci golünde Doku, içeri kat ederek onu fazlasıyla kolay geçti.
- Getty Images Sport
Hücum
Bradley Barcola (5/10):
İlk yarıda savunmaya dönüşlerde iyi iş çıkardı ancak son vuruşlarda etkisiz kaldı ve kontra ataklarda takım arkadaşlarına pas vermedi. İkinci yarının başlarında biraz daha iyi oynayıp Koumas için iyi bir fırsat hazırladı, ardından oyundan düştü ve 88. dakikada kenara alındı.
Lewis Koumas (6/10):
Premier League'de ilk kez ilk 11'de başladığı maçta durmadan çalıştı ve bitmek bilmeyen presiyle Rúben Dias ile Marc Guéhi'yi zorladı. Sert şutuyla Donnarumma'nın ellerini yaktıktan sonra 75. dakikada yerini Ngumoha'ya bıraktı.
- AFP
Yedekler ve teknik direktör
Trey Nyoni (4,5/10):
66. dakikada Wirtz'in yerine imkânsız bir durumda oyuna girdi ve Manchester City'nin topa mutlak hâkimiyeti karşısında zorlandı.
Jeremie Frimpong (3/10):
75. dakikada oyuna girdi ancak sahada tamamen kaybolmuş gibiydi. Rayan Cherki, üçüncü golü atmadan önce harika ayak hareketleriyle onu yere düşürerek Frimpong'u adeta küçük düşürdü.
Rio Ngumoha (5/10):
75. dakikada Koumas'ın yerine oyuna girdi ancak çoktan kaybedilmiş maçta kayda değer bir etki yaratamadı.
Joe Gomez & Federico Chiesa (Puanlanmadı):
Maçın sonucu artık belli olmuşken 88. dakikada oyuna girdiler.
Andoni Iraola (5/10):
Oyun planı bir saat boyunca kusursuz işledi: Manchester City'yi etkisiz bıraktı ve geçiş fırsatları yarattı. Ancak kırmızı kartın ardından takımının yaşadığı şaşırtıcı zihinsel çöküşün bedelini ödedi. Oyuncuları, ilk golü yemeden önce üç dakika bile dayanamadı.
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