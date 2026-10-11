Alisson Becker (5/10):

İkinci yarıda dağılan savunma hattı yüzünden tamamen korumasız kaldı. İlk 45 dakikada neredeyse hiç sınanmadı ve kaleyi bulan yalnızca dört şutta üç gol yedi. Ancak etkili bitiricilik karşısında yapabileceği pek bir şey yoktu.

Ronald Araujo (4,5/10):

8. dakikada itiraz nedeniyle gereksiz bir sarı kart gördü ve bu, savunmada agresif oynamasını kısıtladı. İlk yarıda iyi bir performans sergiledi, 75. dakikada ise yerini Frimpong'a bıraktı.

Jules Jacquet (5/10):

Stoperde ilk 11'de görev aldı ve ilk yarıda fiziksel mücadelelerde sağlam bir görüntü çizdi. Ancak takım 10 kişi kaldıktan sonra savunmanın diğer oyuncuları gibi o da zorlandı. 88. dakikada oyundan alınmadan önce merkez koridorlarda büyük boşluklar açıldı.

Virgil van Dijk (5,5/10):

Maçın başlarında savunma hattına çok iyi liderlik etti ve Manchester City'nin ritmini bozmak için agresif biçimde orta sahaya çıktı. Kırmızı kartın ardından savunmanın yükünü taşımak imkânsız hâle geldi. Uzatma dakikalarında (90+1) tamamen hayal kırıklığından kaynaklanan bir hareketle sarı kart gördü.

Milos Kerkez (6,5/10):

Savunmada çok iyi destek verdi. Özellikle 50. dakikada Antoine Semenyo'nun net gol fırsatını önleyen kritik müdahalesi öne çıktı. Hücuma geçişlerde Wirtz'in kötü kararlar vermesi ve kendisine pas atmaması karşısındaki haklı rahatsızlığını açıkça gösterdi.