Liverpool, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında LASK'ı 6-3 mağlup etti. Maça hücumdaki etkili bitiriciliği ve savunmadaki dikkat çekici zaafları damga vurdu.
İlk yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Liverpool, devre arasına 3-0 önde girdi. Andoni Iraola'nın hücum hattının akıcı oyunu, Avusturya temsilcisine zor anlar yaşattı. Konuk ekip hatlar arasındaki boşlukları kolaylıkla değerlendirerek toplam 25 şut çekti ve 3,37 gol beklentisi (xG) değerine ulaştı.
İkinci yarı, iki takımın da sık sık geçiş hücumlarına çıktığı bir basketbol maçını andırdı. Liverpool üç gol daha bulurken pes etmeyen LASK da üç kez ağları havalandırdı. Oyun açıldıkça, özellikle ikinci yarıdaki bir dizi oyuncu değişikliğinin ardından, Liverpool'un savunma yerleşimindeki sorunlar belirginleşti. Ancak Liverpool'un hücum oyuncularının bireysel kalitesi sonunda ev sahibine üstün geldi ve Premier League ekibi Avrupa mücadelesindeki kusursuz başlangıcını sürdürdü.
GOAL, Liverpool oyuncularını Raiffeisen Arena'daki performanslarına göre değerlendiriyor...