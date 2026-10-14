Alisson Becker - 5/10:

Skora rağmen Brezilyalı kaleci için alışılmadık derecede hareketli bir akşamdı. İkinci yarıda yediği çok sayıdaki gol karşısında yapabileceği pek bir şey olmasa da maçı gol yemeden tamamlayamamak onu rahatsız edecektir. LASK kaleyi bulan dört şutunda oldukça etkili olurken Alisson yalnızca bir kurtarış yaptı.

Jeremie Frimpong - 9/10:

Modern bir bekten beklenenleri üst düzeyde sergiledi. Sağ kanatta sürekli bir hücum seçeneği olan Frimpong, Bradley Barcola'nın üçüncü golünün (66. dakika) ve Lewis Koumas'ın golünün (72. dakika) asistlerini yaptı. 51. dakikada kendisi de gol atarak yüksek tempolu bindirmeleriyle öne çıkan performansını taçlandırdı.

Jeremy Jacquet - 6/10:

62. dakikada oyundan çıkan Jacquet, ilk yarıda savunmaya yeterince sağlam bir temel sağladı. Ancak LASK'ın temposunu artırmasıyla çözülmeye başlayan savunma hattının bir parçasıydı. Maç belirgin biçimde geçiş hücumlarına dayalı bir hâl almadan önce pozisyon alışı genel olarak yerindeydi.

Ronald Araujo - 7/10:

22. dakikada kornerden gelen topa kafayla vurarak gol perdesini açtı. Araujo, sahada kaldığı 62 dakika boyunca hava toplarında üstünlük kurdu. İkinci yarıda yerini Virgil van Dijk'a bıraktı.

Kostas Tsimikas - 7/10:

Takım kaptanı olarak ilk yarıda örnek bir performans sergiledi ve Ronald Araujo'nun 22. dakikada attığı açılış golünün asistini yaptı. Beşinci golde de önemli rol oynadı. Ancak maçın sonlarına doğru Flecker'ın boş alanlar bulmaya başlamasıyla savunmada fazlasıyla zorlandı.