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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Liverpool'un LASK karşısındaki oyuncu puanları: Bradley Barcola kaotik, dokuz gollü mücadelede parladı

Liverpool
LASK - Liverpool
LASK
Şampiyonlar Ligi
B. Barcola

Liverpool, Bradley Barcola'nın hat-trick'i sayesinde Avusturya'da LASK'a karşı oynadığı kaotik Şampiyonlar Ligi maçını 6-3 kazandı. İlk yarıda oyuna hükmetmesine rağmen ikinci yarıdaki savunma hataları, ev sahibinin kısa süreliğine maça yeniden ortak olmasına yol açtı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında LASK'ı 6-3 mağlup etti. Maça hücumdaki etkili bitiriciliği ve savunmadaki dikkat çekici zaafları damga vurdu.

İlk yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Liverpool, devre arasına 3-0 önde girdi. Andoni Iraola'nın hücum hattının akıcı oyunu, Avusturya temsilcisine zor anlar yaşattı. Konuk ekip hatlar arasındaki boşlukları kolaylıkla değerlendirerek toplam 25 şut çekti ve 3,37 gol beklentisi (xG) değerine ulaştı.

İkinci yarı, iki takımın da sık sık geçiş hücumlarına çıktığı bir basketbol maçını andırdı. Liverpool üç gol daha bulurken pes etmeyen LASK da üç kez ağları havalandırdı. Oyun açıldıkça, özellikle ikinci yarıdaki bir dizi oyuncu değişikliğinin ardından, Liverpool'un savunma yerleşimindeki sorunlar belirginleşti. Ancak Liverpool'un hücum oyuncularının bireysel kalitesi sonunda ev sahibine üstün geldi ve Premier League ekibi Avrupa mücadelesindeki kusursuz başlangıcını sürdürdü.

GOAL, Liverpool oyuncularını Raiffeisen Arena'daki performanslarına göre değerlendiriyor...

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    Kaleci ve savunma

    Alisson Becker - 5/10:

    Skora rağmen Brezilyalı kaleci için alışılmadık derecede hareketli bir akşamdı. İkinci yarıda yediği çok sayıdaki gol karşısında yapabileceği pek bir şey olmasa da maçı gol yemeden tamamlayamamak onu rahatsız edecektir. LASK kaleyi bulan dört şutunda oldukça etkili olurken Alisson yalnızca bir kurtarış yaptı.

    Jeremie Frimpong - 9/10:

    Modern bir bekten beklenenleri üst düzeyde sergiledi. Sağ kanatta sürekli bir hücum seçeneği olan Frimpong, Bradley Barcola'nın üçüncü golünün (66. dakika) ve Lewis Koumas'ın golünün (72. dakika) asistlerini yaptı. 51. dakikada kendisi de gol atarak yüksek tempolu bindirmeleriyle öne çıkan performansını taçlandırdı.

    Jeremy Jacquet - 6/10:

    62. dakikada oyundan çıkan Jacquet, ilk yarıda savunmaya yeterince sağlam bir temel sağladı. Ancak LASK'ın temposunu artırmasıyla çözülmeye başlayan savunma hattının bir parçasıydı. Maç belirgin biçimde geçiş hücumlarına dayalı bir hâl almadan önce pozisyon alışı genel olarak yerindeydi.

    Ronald Araujo - 7/10:

    22. dakikada kornerden gelen topa kafayla vurarak gol perdesini açtı. Araujo, sahada kaldığı 62 dakika boyunca hava toplarında üstünlük kurdu. İkinci yarıda yerini Virgil van Dijk'a bıraktı.

    Kostas Tsimikas - 7/10:

    Takım kaptanı olarak ilk yarıda örnek bir performans sergiledi ve Ronald Araujo'nun 22. dakikada attığı açılış golünün asistini yaptı. Beşinci golde de önemli rol oynadı. Ancak maçın sonlarına doğru Flecker'ın boş alanlar bulmaya başlamasıyla savunmada fazlasıyla zorlandı.

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    Orta saha

    Trey Nyoni - 6/10:

    Genç oyuncu, topa sahip olmayı sürdürmeye ve savunmanın önünde güvence sağlamaya odaklandığı disiplinli bir performans sergiledi. 85 dakika sahada kalan Nyoni, paslarında olgunluk gösterdi ancak LASK'ın ikinci yarıdaki toparlanışı sırasında rakip oyuncular zaman zaman onu kolayca geçti.

    Ryan Gravenberch - 7/10:

    Gravenberch, fiziksel özelliklerini iyi kullanarak topu sahanın üç bölgesi arasında taşıdı. Savunmadan hücuma geçişte kilit rol oynadı; Liverpool'un %62'lik topa sahip olma oranına ulaşmasına ve LASK'ın beşli savunması üzerindeki baskıyı sürdürmesine yardımcı oldu.

    Florian Wirtz - 8/10:

    Liverpool orta sahasının başlıca yaratıcı gücüydü. Wirtz, 37. dakikada Barcola'nın ikinci golünün asistini yaptı ve takımının ileriye dönük her atağının merkezinde yer aldı. Dar alanlarda yön değiştirme becerisi, Liverpool'un oyuna hâkim olduğu bölümlerde tempoyu belirledi.

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    Hücum

    Bradley Barcola - 10/10:

    Forvetten kusursuz bir performans. Barcola durdurulamadı; 24, 37 ve 66. dakikalarda attığı gollerle bitiriciliğini konuşturduğu bir hat-trick yaptı. Topsuz alandaki hareketliliği dünya standartlarındaydı, son vuruşlarında ise hiç hata yapmadı. Böylece teknik direktörün yeteneğine duyduğu büyük güveni haklı çıkardı.

    Rio Ngumoha - 6/10:

    Kanatta teknik becerisini birçok kez gösterdi. Gol veya asist kaydedemese de maçın sonlarına doğru oyundan alınmadan önce, ilk bir saatin büyük bölümünde varlığıyla LASK'ın kanat beklerini geride kalmaya zorladı.

    Lewis Koumas - 8/10:

    Genç hücum oyuncusu için son derece verimli bir maçtı. Barcola'nın 24. dakikadaki ilk golünün asistini yaptı. 72. dakikada ise Frimpong'un başlattığı atağı tamamlayıp golü bulurken gol sezgisini gösterdi.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Virgil van Dijk - 5/10:

    62. dakikada tecrübesiyle takıma liderlik etmesi için oyuna girdi ancak sahada olduğu bölümde Liverpool üç gol yedi.

    Joe Gomez - 5/10:

    62. dakikada oyuna girdi. Van Dijk gibi o da LASK'ın bir anda doğrudan oynamaya başlamasına ayak uydurmakta zorlandı. Ev sahibi takım son yarım saatte üç gol attı.

    Victor Munoz - 6/10:

    73. dakikada oyuna girdi. Takıma taze güç kattı ve maçın çılgınca geçen son bölümünde skorun korunmasına yardımcı oldu.

    Alexis Mac Allister - N/A:

    85. dakikada oyuna girdi. Maçın taktiksel gidişatını etkilemek için yeterli zamanı olmadı.

    Luke Chambers - N/A:

    Sol tarafı sağlamlaştırmak için 85. dakikada oyuna girdi.

    Andoni Iraola - 7/10:

    Iraola'nın hücum odaklı taktik düzeni kusursuzdu; altı gol ve 25 şut da bunu gösteriyor. Ancak ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleri savunma düzenini bozmuş gibi göründü ve rahat geçecek bir maçı gereksiz yere kaotik bir gol düellosuna çevirdi. Yine de Avrupa deplasmanında alınan üç puan ve atılan altı gol, işin iyi yapıldığını gösteriyor.

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