Liverpool'un LASK karşısındaki oyuncu notları: Bradley Barcola, dokuz gollü kaotik maçta parladı

Liverpool, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında LASK’ı 6-3 mağlup etti. Gollü maça Liverpool’un etkili hücumları ve savunmadaki şaşırtıcı açıkları damga vurdu.
İlk yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Liverpool, devre arasına 3-0 önde girdi. Andoni Iraola’nın hücum hattının akıcı oyunu Avusturya ekibine zor anlar yaşattı. Konuk takım, hatlar arasındaki boşluklardan kolaylıkla yararlanarak toplam 25 şut çekti ve 3,37 beklenen gol (xG) değerine ulaştı.
İkinci yarı, hızlı hücum geçişleriyle basketbol maçını andırdı. Liverpool üç gol daha bulurken pes etmeyen LASK da üç kez ağları havalandırdı. Oyun açıldıkça, özellikle ikinci yarıdaki bir dizi oyuncu değişikliğinin ardından Liverpool’un savunma yerleşimindeki sorunlar belirginleşti. Ancak konuk takımın hücum oyuncularının bireysel kalitesi sonunda ev sahibine ağır bastı ve Premier League ekibi Avrupa mücadelesindeki kayıpsız başlangıcını sürdürdü.
GOAL, Liverpool oyuncularının Raiffeisen Arena’daki performanslarını değerlendiriyor...