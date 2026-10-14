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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Liverpool'un LASK karşısındaki oyuncu notları: Bradley Barcola, dokuz gollü kaotik maçta parladı

Player ratings
Liverpool
FEATURES
LASK - Liverpool
LASK
Şampiyonlar Ligi
B. Barcola

Liverpool, Avusturya'daki çalkantılı Şampiyonlar Ligi maçında Bradley Barcola'nın hat-trick'iyle LASK'ı 6-3 mağlup etti. İlk yarıya üstünlük kurmasına rağmen ikinci yarıdaki savunma hataları, ev sahibinin kısa süreliğine yeniden maça ortak olmasını sağladı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında LASK’ı 6-3 mağlup etti. Gollü maça Liverpool’un etkili hücumları ve savunmadaki şaşırtıcı açıkları damga vurdu.

İlk yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Liverpool, devre arasına 3-0 önde girdi. Andoni Iraola’nın hücum hattının akıcı oyunu Avusturya ekibine zor anlar yaşattı. Konuk takım, hatlar arasındaki boşluklardan kolaylıkla yararlanarak toplam 25 şut çekti ve 3,37 beklenen gol (xG) değerine ulaştı.

İkinci yarı, hızlı hücum geçişleriyle basketbol maçını andırdı. Liverpool üç gol daha bulurken pes etmeyen LASK da üç kez ağları havalandırdı. Oyun açıldıkça, özellikle ikinci yarıdaki bir dizi oyuncu değişikliğinin ardından Liverpool’un savunma yerleşimindeki sorunlar belirginleşti. Ancak konuk takımın hücum oyuncularının bireysel kalitesi sonunda ev sahibine ağır bastı ve Premier League ekibi Avrupa mücadelesindeki kayıpsız başlangıcını sürdürdü.

GOAL, Liverpool oyuncularının Raiffeisen Arena’daki performanslarını değerlendiriyor...

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    Kaleci ve savunma

    Alisson Becker - 5/10:

    Skora rağmen Brezilyalı kaleci için alışılmadık derecede yoğun bir akşamdı. İkinci yarıda yediği çok sayıda gol karşısında yapabileceği pek bir şey olmasa da maçı gol yemeden tamamlama fırsatını kaçırmak onu hayal kırıklığına uğratacaktır. LASK, kaleyi bulan dört şutunda oldukça etkili olurken Alisson yalnızca bir kurtarış yaptı.

    Jeremie Frimpong - 9/10:

    Modern bek oyununun üst düzey bir örneğini sergiledi. Sağ kanatta sürekli bir hücum seçeneği olan Frimpong, Bradley Barcola'nın üçüncü golünde (66') ve Lewis Koumas'ın golünde (72') asist yaptı. 51. dakikada kendisi de gol attı ve yüksek tempolu bindirmeleriyle öne çıktığı performansını taçlandırdı.

    Jeremy Jacquet - 6/10:

    62. dakikada oyundan çıkan Jacquet, ilk yarıda savunmaya yeterince sağlam bir temel sağladı. Ancak LASK temposunu artırdıkça dağılmaya başlayan savunma hattının bir parçasıydı. Maç açıkça geçiş oyununa dönmeden önce pozisyon alışı genel olarak iyiydi.

    Ronald Araujo - 7/10:

    22. dakikada kornerden gelen topa kafayla vurarak gol perdesini açtı. Sahada kaldığı 62 dakika boyunca hava toplarında üstünlük kurdu. İkinci yarıda yerini Virgil van Dijk'e bıraktı.

    Kostas Tsimikas - 7/10:

    Takım kaptanı Tsimikas, ilk yarıda performansıyla öncülük etti ve 22. dakikada Ronald Araujo'nun açılış golünün asistini yaptı. Beşinci golde de önemli rol oynadı ancak son bölümde Flecker boş alanlar bulmaya başlayınca savunmada fazlasıyla zorlandı.

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    Orta saha

    Trey Nyoni - 6/10:

    Genç oyuncu, topu takımında tutmaya ve savunmanın önünde güvence sağlamaya odaklandığı disiplinli bir performans sergiledi. 85 dakika sahada kalan Nyoni, pas tercihlerinde olgunluk gösterdi ancak LASK'ın ikinci yarıdaki yükselişi sırasında zaman zaman rakipleri tarafından kolayca geçildi.

    Ryan Gravenberch - 7/10:

    Gravenberch, fiziksel özelliklerini iyi kullanarak topu sahanın farklı bölgelerine taşıdı. Savunmadan hücuma geçişte önemli rol oynadı; Liverpool'un topa sahip olma oranını %62'de tutmasına ve LASK'ın beşli savunması üzerindeki baskıyı sürdürmesine yardımcı oldu.

    Florian Wirtz - 8/10:

    Liverpool orta sahasının başlıca yaratıcısıydı. Wirtz, 37. dakikada Barcola'nın ikinci golünün asistini yaptı ve takımın ileriye dönük her atağında kilit rol oynadı. Dar alanlarda dönme becerisi, Liverpool'un üstünlük kurduğu bölümlerde oyunun temposunu belirledi.

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    Hücum

    Bradley Barcola - 10/10:

    Forvetten kusursuz bir performans. Barcola durdurulamazdı; 24, 37 ve 66. dakikalarda attığı gollerle bitiriciliğini konuşturup hat-trick yaptı. Topsuz alandaki hareketliliği dünya çapındaydı ve bitiricilikte hata yapmayarak teknik direktörün yeteneğine duyduğu büyük güveni haklı çıkardı.

    Rio Ngumoha - 6/10:

    Kanatta teknik becerisini birçok kez gösterdi. Gol veya asist yapamasa da varlığı, maçın ilk bir saatinin büyük bölümünde LASK'ın kanat beklerini geride tuttu. Maçın son bölümünde oyundan alındı.

    Lewis Koumas - 8/10:

    Genç hücum oyuncusu için oldukça verimli bir maçtı. Barcola'nın 24. dakikadaki ilk golünün asistini yaptı. 72. dakikada ise Frimpong'un başlattığı atağı iyi sezgileriyle gole dönüştürdü.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Virgil van Dijk - 5/10:

    Tecrübesiyle takıma liderlik etmesi için 62. dakikada oyuna girdi ancak sahada olduğu bölümde Liverpool üç gol yedi.

    Joe Gomez - 5/10:

    62. dakikada oyuna girdi. Van Dijk gibi o da LASK'ın oyunundaki ani doğrudanlığa uyum sağlamakta zorlandı; ev sahibi takım son yarım saatte üç gol attı.

    Victor Munoz - 6/10:

    73. dakikada oyuna girdi. Takıma taze güç kattı ve maçın çılgınca geçen son bölümünde sonucun korunmasına yardımcı oldu.

    Alexis Mac Allister - N/A:

    85. dakikada oyuna girdi. Maçın taktiksel gidişatını etkilemek için çok az zamanı vardı.

    Luke Chambers - N/A:

    Sol tarafı sağlamlaştırmak için 85. dakikada oyuna girdi.

    Andoni Iraola - 7/10:

    Altı gol ve 25 şutun da gösterdiği gibi Iraola'nın hücuma dönük taktik planı kusursuzdu. Ancak ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri savunma düzenini bozmuş gibi göründü ve rahat geçen maçı gereksiz yere kaotik bir gol düellosuna çevirdi. Yine de Avrupa deplasmanından üç puan ve altı golle dönmek, iyi iş çıkarıldığı anlamına geliyor.

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