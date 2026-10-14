Liverpool'un LASK karşısındaki oyuncu notları: Bradley Barcola, dokuz gollü kaotik maçta parladı

Alisson Becker - 5/10:

Skora rağmen Brezilyalı kaleci için alışılmadık derecede yoğun bir akşamdı. İkinci yarıda yediği çok sayıda gol karşısında yapabileceği pek bir şey olmasa da maçı gol yemeden tamamlama fırsatını kaçırmak onu hayal kırıklığına uğratacaktır. LASK, kaleyi bulan dört şutunda oldukça etkili olurken Alisson yalnızca bir kurtarış yaptı.

Jeremie Frimpong - 9/10:

Modern bek oyununun üst düzey bir örneğini sergiledi. Sağ kanatta sürekli bir hücum seçeneği olan Frimpong, Bradley Barcola'nın üçüncü golünde (66') ve Lewis Koumas'ın golünde (72') asist yaptı. 51. dakikada kendisi de gol attı ve yüksek tempolu bindirmeleriyle öne çıktığı performansını taçlandırdı.

Jeremy Jacquet - 6/10:

62. dakikada oyundan çıkan Jacquet, ilk yarıda savunmaya yeterince sağlam bir temel sağladı. Ancak LASK temposunu artırdıkça dağılmaya başlayan savunma hattının bir parçasıydı. Maç açıkça geçiş oyununa dönmeden önce pozisyon alışı genel olarak iyiydi.

Ronald Araujo - 7/10:

22. dakikada kornerden gelen topa kafayla vurarak gol perdesini açtı. Sahada kaldığı 62 dakika boyunca hava toplarında üstünlük kurdu. İkinci yarıda yerini Virgil van Dijk'e bıraktı.

Kostas Tsimikas - 7/10:

Takım kaptanı Tsimikas, ilk yarıda performansıyla öncülük etti ve 22. dakikada Ronald Araujo'nun açılış golünün asistini yaptı. Beşinci golde de önemli rol oynadı ancak son bölümde Flecker boş alanlar bulmaya başlayınca savunmada fazlasıyla zorlandı.