Liverpool'un kült kahramanı, Kıbrıs kulübü için yapılan 15 milyon sterlinlik 'dolandırıcılık' anlaşmasıyla ilgili soruşturmada sorgulanacak
Kıbrıs'taki hukuki mücadele ayrıntıları
The Daily Mail'e göre, bir zamanlar kulübün potansiyel kurtarıcısı olarak görülen Gabriel'in, büyük yatırım vaatlerini yerine getiremediği iddia edildikten sonra durum daha da kötüleşti. Yüksek Mahkeme belgelerine göre Gabriel, kulüp yetkililerini ikna etmek için yaklaşık 500 milyon sterlinlik kişisel net servet sahibi olduğunu iddia etti. Ancak, vaat edilen taksitler hiç ödenmeyince anlaşma bozuldu. Apollon Limassol, iş adamına karşı sözleşme ihlali ve hileli beyan nedeniyle 8 milyon sterlinlik yasal işlem başlattı.
Heskey için sorular
Kıbrıs kulübünün yasal temsilcileri, eski Three Lions yıldızıyla görüşerek devralma konusunda kendisine tam olarak ne söylendiğini öğrenmek istiyorlar. The Mail, Heskey'in Gabriel'e adaya yaptığı birçok önemli seyahatte eşlik ettiğini, hatta kulübün 10.000 kişilik stadyumunda taraftarları selamlamak için sahaya çıktığını belirtiyor. Eski forvetin, satın alma işlemi tamamlandığında kulübün futbol direktörlüğünü devralmak üzere hazırlandığına inanılıyor.
Apollon başkanı Nikos Kirzis, Leicester City akademisi mezunu oyuncudan cevap beklediklerini doğruladı. Kirzis, "Gabriel, Heskey ile birlikte Apollon'u birkaç kez ziyaret etti ve Gabriel'in kulüp için planladığı iddia edilen planlar hakkında ne bildiğini ve Gabriel'in Heskey'e kulübe yatırım yapma konusundaki servetini ve yeteneğini yanlış beyan edip etmediğini öğrenmek için Heskey ile görüşmek istiyoruz" dedi.
Finansal uyarı işaretleri ve varlıklar
Soruşturma, Gabriel'in bildirdiği servet ile gerçek mali durumu arasında şaşırtıcı tutarsızlıklar olduğunu ortaya çıkardı. 250 milyon sterlin değerinde zümrütler de dahil olmak üzere varlıklarıyla övündüğü söylenirken, daha sonra yapılan yasal açıklamalar çok daha mütevazı bir tablo ortaya çıkardı. İddiaya göre, iş adamı sonunda yasal belgelerde 540.000 sterlinden fazla varlığı olmadığını itiraf etti ve bu da hem Kıbrıs'ta hem de İngiltere'de dondurma emirlerinin başarılı bir şekilde uygulanmasına yol açtı.
Heskey de son yıllarda zorlu bir mali dönemden geçti, bu da bu karmaşık davaya karışmasına ilişkin şüpheleri daha da artırdı. 62 kez İngiltere milli takımında forma giyen Heskey, 2010 yılında iflas etti ve kısa süre önce ödenmemiş vergi borcu nedeniyle bir hukuki anlaşmazlığa karıştı. Bu aksiliklere rağmen, Heskey futbol dünyasında saygın bir figür olmaya devam ediyor ve sık sık medya yorumcusu ve koç olarak boy gösteriyor.
Gabriel kampından gelen savunma
Artan yasal baskıya yanıt olarak Gabriel, iddialara karşı çıkarak anlaşmanın bozulmasının kendi tarafındaki fon eksikliğinden ziyade kulübün kendi iç finansal sorunlarından kaynaklandığını iddia etti. Apollon'un ciddi finansal sıkıntılar içinde olduğunu ve yönetimin doğru verileri sağlamadığını savundu. Gabriel, "Gabriel'in parası yoktu" gibi saçma iddiaları unutun. Bu bir sis perdesi. Para veya destek olmadan kulüp satın almaya kalkışmazsınız ya da Emile Heskey gibi iyi bir arkadaşınızı bu işe dahil etmezsiniz."
İş adamının sözcüsü, yasal zaferden emin olduklarını belirterek, konumlarını daha da netleştirdi. Temsilci, "Bay Gabriel, mahkeme sürecinde haklı çıkacağından emin" diye ekledi. Mahkeme mücadelesi devam ederken, Premier Lig efsanesinin, yeni bir döneme taşımayı umduğu kulüp ile birlikte yanıltılıp yanıltılmadığı konusu gündemde kalmaya devam ediyor.
