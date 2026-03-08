Kıbrıs kulübünün yasal temsilcileri, eski Three Lions yıldızıyla görüşerek devralma konusunda kendisine tam olarak ne söylendiğini öğrenmek istiyorlar. The Mail, Heskey'in Gabriel'e adaya yaptığı birçok önemli seyahatte eşlik ettiğini, hatta kulübün 10.000 kişilik stadyumunda taraftarları selamlamak için sahaya çıktığını belirtiyor. Eski forvetin, satın alma işlemi tamamlandığında kulübün futbol direktörlüğünü devralmak üzere hazırlandığına inanılıyor.

Apollon başkanı Nikos Kirzis, Leicester City akademisi mezunu oyuncudan cevap beklediklerini doğruladı. Kirzis, "Gabriel, Heskey ile birlikte Apollon'u birkaç kez ziyaret etti ve Gabriel'in kulüp için planladığı iddia edilen planlar hakkında ne bildiğini ve Gabriel'in Heskey'e kulübe yatırım yapma konusundaki servetini ve yeteneğini yanlış beyan edip etmediğini öğrenmek için Heskey ile görüşmek istiyoruz" dedi.