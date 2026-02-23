Liverpool'un kült kahramanı Christian Pulisic'i Mohamed Salah'ın potansiyel yedeği olarak gösteriyor ve USMNT yıldızının Chelsea'deki performansının "sadece küçük bir aksilik" olduğunu kanıtlamasını destekliyor

Liverpool'un hücum hattına takviye yapmak için birkaç isim daha gündeme geldi. Newcastle'ın forveti Anthony Gordon'a ilgi duyulduğu söyleniyor. Gordon, eski bir Everton yıldızı ve Reds taraftarı olarak büyümüş.

Heskey, değerlendirilebilecek birkaç başarılı oyuncunun ismini daha verdi. Bunlardan biri West Ham'da Premier League deneyimi olan bir oyuncu, diğeri ise Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir oyuncu.

Eski İngiltere yıldızı Heskey şunları ekledi: "Mohamed Salah'ın yerini alacak birini arıyoruz ve bence taraftarlar olarak farklı bir şey aramalısınız çünkü Mo Salah'ın yerini kimse dolduramaz.

"Bir sezon, Mo'nun kötü bir sezon geçirdiğini söyleyen biriyle konuşuyordum. 25 gol atmıştı. Keşke benim de o kadar kötü bir sezonum olsaydı! 10 yıl boyunca sezon başına 20'den fazla, neredeyse 30 gol atan birinden bahsediyoruz.

“Bence farklı bir şeye bakmalıyız ve Mo Salah gibi birini kadroda bulundurmak teknik direktörün işine gelmeyebilir. Formasyonu değiştirmek isteyebilir. 4-4-2 elmas orta saha düzeninden bahsettiğini ve yüksek ve geniş kanat oyuncuları istemediğini biliyorum, bu da farklı bir şey gerektirir.

“Mo Salah'ın yerini doldurabileceğini sanmıyorum ama PSG'den Khvicha Kvaratskhelia'yı seviyorum. Benim tercihim o olurdu.

“Jarrod Bowen, Mohamed Salah'tan daha mı kötü? Bence çoğu oyuncu Salah'tan daha kötü ama dürüst olmak gerekirse Bowen farklı bir oyuncu ve muhtemelen dizilişe yardımcı olur çünkü Mo'dan biraz daha fazla çalışır.

“Mo'nun çok çalışmadığını söylemiyorum ama Bowen'ın çalışma temposu ve iş ahlakı farklı çünkü West Ham'dan ve ondan önce de alt liglerden geliyor. Tamamen farklı. Andrew Robertson tartışmasız en iyi transferlerimizden biriydi ve Hull City'den geldi.”