Liverpool'un kült kahramanı Christian Pulisic'i Mohamed Salah'ın potansiyel yedeği olarak gösteriyor ve USMNT yıldızının Chelsea'deki performansının "sadece küçük bir aksilik" olduğunu kanıtlamasını destekliyor
Salah transferi: Mısırlı süperstar 2026'da Liverpool'dan ayrılacak mı?
Mısırlı süperstar Salah, 2027 yazına kadar Liverpool ile sözleşmesi var. Ancak, bu sezon zaman zaman hayal kırıklığına uğradığı görüldü - bir aşamada patlamaya hazır bir şekilde patladı - ve performansı düştü. 33 yaşındaki oyuncu, 1 Kasım'dan bu yana Premier Lig'de gol kaydetmedi.
Liverpool, Salah'ın satışı halinde yine de bir ücret elde edebileceğinden, Salah'ın Suudi Pro Ligi veya MLS'ye transferi gündeme geldi. Kırmızıların sağ kanat pozisyonunda potansiyel halefler hakkında söylentiler artıyor.
USMNT yıldızı Pulisic, Anfield'da Salah'ın yerini alabilir mi?
Amerika Birleşik Devletleri milli takım oyuncusu Pulisic'in San Siro'da yeni sözleşme imzalamayı ertelediği için bu transferin içinde olduğu söyleniyor ve Heskey, "Kaptan Amerika"nın Arne Slot'un kadrosuna akıllıca bir katkı olabileceğini düşünüyor.
Eski Liverpool forveti OLBG'ye şunları söyledi: "Aslında Christian Pulisic'i oldukça seviyorum. Çok direkt bir oyuncu. Chelsea'de benim istediğim kadar çok gol atamadı ama bence savunmalara sorunlar çıkardı.
"Elbette, iyi bir Dünya Kupası'nın ardından, evinde baskı altında olan Pulisic, şu anda Mohamed Salah veya hatta Cody Gakpo'dan farklı bir şey sunabilecek birisi.
Mo, Chelsea'den ayrılıp İtalya'ya gitti ve Liverpool için yaptıklarına bakın. Pulisic gibi birinin de aynı şekilde Premier League'e geri dönmesini görmek harika olurdu, çünkü Chelsea'deki zamanının sadece geçici bir düşüş olduğunu göstermek isteyeceğini tahmin ediyorum. Buraya geldiğinde henüz genç bir delikanlıydı."
Heskey, potansiyel hedefler listesine Kvaratskhelia ve Bowen'ı ekledi.
Liverpool'un hücum hattına takviye yapmak için birkaç isim daha gündeme geldi. Newcastle'ın forveti Anthony Gordon'a ilgi duyulduğu söyleniyor. Gordon, eski bir Everton yıldızı ve Reds taraftarı olarak büyümüş.
Heskey, değerlendirilebilecek birkaç başarılı oyuncunun ismini daha verdi. Bunlardan biri West Ham'da Premier League deneyimi olan bir oyuncu, diğeri ise Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir oyuncu.
Eski İngiltere yıldızı Heskey şunları ekledi: "Mohamed Salah'ın yerini alacak birini arıyoruz ve bence taraftarlar olarak farklı bir şey aramalısınız çünkü Mo Salah'ın yerini kimse dolduramaz.
"Bir sezon, Mo'nun kötü bir sezon geçirdiğini söyleyen biriyle konuşuyordum. 25 gol atmıştı. Keşke benim de o kadar kötü bir sezonum olsaydı! 10 yıl boyunca sezon başına 20'den fazla, neredeyse 30 gol atan birinden bahsediyoruz.
“Bence farklı bir şeye bakmalıyız ve Mo Salah gibi birini kadroda bulundurmak teknik direktörün işine gelmeyebilir. Formasyonu değiştirmek isteyebilir. 4-4-2 elmas orta saha düzeninden bahsettiğini ve yüksek ve geniş kanat oyuncuları istemediğini biliyorum, bu da farklı bir şey gerektirir.
“Mo Salah'ın yerini doldurabileceğini sanmıyorum ama PSG'den Khvicha Kvaratskhelia'yı seviyorum. Benim tercihim o olurdu.
“Jarrod Bowen, Mohamed Salah'tan daha mı kötü? Bence çoğu oyuncu Salah'tan daha kötü ama dürüst olmak gerekirse Bowen farklı bir oyuncu ve muhtemelen dizilişe yardımcı olur çünkü Mo'dan biraz daha fazla çalışır.
“Mo'nun çok çalışmadığını söylemiyorum ama Bowen'ın çalışma temposu ve iş ahlakı farklı çünkü West Ham'dan ve ondan önce de alt liglerden geliyor. Tamamen farklı. Andrew Robertson tartışmasız en iyi transferlerimizden biriydi ve Hull City'den geldi.”
Salah'ın rekoru: Liverpool'da attığı goller ve kazandığı kupalar
Salah, Liverpool formasıyla 429 maçta 252 gol attı. Üç kez PFA Yılın Futbolcusu seçildi ve dört kez Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Reds ile iki Premier League şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupa zaferleri elde etti. Onun yerini doldurmakla görevlendirilen kişi, oldukça zor bir işin üstesinden gelmek zorunda kalacak.
