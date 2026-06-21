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Liverpool’un kanat oyuncusu İsveç karşısında ustalık dersi verdikten sonra, Cody Gakpo Hollanda milli takımında ‘farklı bir özgürlük’ içinde parlıyor
Klinik Gakpo, turnuvada ritmini buluyor
Liverpool taraftarları, Gakpo’nun sol kanattan içeriye doğru kesip girmesini çok iyi bilirler; ancak Anfield’da sergilediği performans, uluslararası sahnede gösterdiği o yıkıcı isabetlilikten çoğu zaman yoksun kalmıştır. İsveç karşısında acımasız bir performans sergileyen Gakpo, Ronald Koeman’ın sistemine duyduğu güveni gösteren delici bir vuruşla topu köşeye gönderdi. 52 milli maçta 23 gol atan Gakpo, şu anda milli takımda son dönemdeki kulüp performansını çok geride bırakan bir gol ortalaması tutturuyor.
2024-25 sezonunda Arne Slot’un Premier Lig şampiyonluğunu kazanan takımında hayati bir rol oynamış olsa da, Merseyside’da zaman zaman golcü kimliği onu yüzüstü bırakmıştır. Geçen sezon 52 maçta sadece dokuz gol atabildi; bu, Dünya Kupası’ndaki verimliliğiyle keskin bir tezat oluşturuyor. Eski PSV oyuncusu, Maçın Adamı performanslarını en büyük sahneye saklamaya devam ederken, “Dünya Kupası Gakpo” fenomeni gerçekten de var gibi görünüyor.
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Hollanda'nın yeniden yükselişinin ardındaki taktiksel 'özgürlük'
Milli takımda neden bir üst seviyeye çıktığı sorulduğunda Gakpo, kulüp düzeyinde yaşadığı taktiksel sıkıntılara işaret etti. "Biraz farklı," diye itiraf etti, uluslararası sahnedeki muhteşem performansları sorulduğunda. "Burada nasıl oynadığım, teknik direktörün benden beklediği pozisyon, kulüpte sahip olduğum özgürlük," dedi, ardından sanki AXA Antrenman Merkezi'nde bir tartışma başlatmaktan çekinircesine cümlesini yarıda kesti. "Temelde durum bu."
Hollandalı forvet, Japonya karşısında zorlanarak berabere kalan kadroya kıyasla çok daha dengeli görünen, akıcı bir hücum hattında parladı. Sunderland’dan Brian Brobbey ile birlikte oynayan Gakpo, savunmacıları meşgul eden ve onun ceza sahasına yaptığı karakteristik hücumlar için alan yaratan bir odak noktasından faydalandı. Bu “farklı özgürlük”, onun sadece iki gol atmasını değil, aynı zamanda bir asist yapmasını da sağladı ve bu sayede turnuvanın toplam gol sayısı 1958’den bu yana en hızlı şekilde 100’e ulaştı.
Brobbey, büyük beğeni topladı
Gakpo manşetlere taşınırken, Koeman Brobbey’in etkisini hemen vurguladı. Güçlü forvet ilk 11’de sahaya çıktı ve ilk yarıda attığı iki golle teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmadı. Koeman, "O ilk golde aradığınız her şey vardı, Brian'ın bu konuda iyi olduğunu biliyoruz," dedi. "Her şey, onu iyi pozisyona sokan Bart Verbruggen ile başladı. Ardından büyük bir hız kazandık ve Brian yine kale önündeydi. Kaleciden başlayarak daha mükemmel bir gol olamaz."
Gakpo da teknik direktörünün övgülerine katılarak, Brobbey’in fiziksel gücünün Hollanda’nın hücumunu nasıl dönüştürdüğünü vurguladı. Brobbey, 17 dakika içinde iki gol atarak takımın ezici galibiyetini hazırlamıştı. “Onun niteliklerini başından beri biliyorduk, o çok güçlü – çok, çok güçlü,” dedi Gakpo gülerek. "Topu tutma becerisi ve doğru zamanda ceza sahasına girmesi muhteşem. Onun bu özelliğinden çok iyi yararlandık ve iki gol attığı için onun adına çok mutluyum."
Koeman, beş yıldızlı performansa rağmen daha fazlasını istiyor
Kesin bir skor elde edilmesine rağmen, Hollanda’nın gerçek bir kupa adayı olarak kendini kanıtlamaya çalıştığı bu dönemde Koeman’ı memnun etmek hâlâ zor. Teknik direktör, İsveç’in taktiksel değişikliklerinin takımına sorunlar yarattığı dönemler olduğunu belirtti. Koeman, “Harika bir sonuç, ancak ‘bu daha iyi olabilirdi’ diyeceğimiz yeterince an vardı,” diye uyardı. "5-1'lik galibiyete rağmen, rakip farklı bir oyun sergilemeye başlarsa, bunu fark etmemizin çok zaman aldığını görebiliyorsunuz."
Bu galibiyet, açılış günündeki beraberliğin ardından eleştirilere maruz kalan Oranje için çok ihtiyaç duyulan bir moral kaynağı oldu. Koeman, atmosferdeki değişimi kabul ederek şöyle konuştu: "Elbette her maçı kazanmak istersiniz. Turnuvaya bir galibiyetle başlamak da istersiniz, bu huzur verir. Belki de oyuncu değişiklikleri önceki maça göre bu sefer daha iyiydi. Bu maçı kazanmak için daha fazla baskı vardı, bunun kazanılması gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Ama ben gerginlik hissetmedim."