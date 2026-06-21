Liverpool’un kanat oyuncusu İsveç karşısında ustalık dersi verdikten sonra, Cody Gakpo Hollanda milli takımında ‘farklı bir özgürlük’ içinde parlıyor

Liverpool taraftarları, Gakpo’nun sol kanattan içeriye doğru kesip girmesini çok iyi bilirler; ancak Anfield’da sergilediği performans, uluslararası sahnede gösterdiği o yıkıcı isabetlilikten çoğu zaman yoksun kalmıştır. İsveç karşısında acımasız bir performans sergileyen Gakpo, Ronald Koeman’ın sistemine duyduğu güveni gösteren delici bir vuruşla topu köşeye gönderdi. 52 milli maçta 23 gol atan Gakpo, şu anda milli takımda son dönemdeki kulüp performansını çok geride bırakan bir gol ortalaması tutturuyor.

2024-25 sezonunda Arne Slot’un Premier Lig şampiyonluğunu kazanan takımında hayati bir rol oynamış olsa da, Merseyside’da zaman zaman golcü kimliği onu yüzüstü bırakmıştır. Geçen sezon 52 maçta sadece dokuz gol atabildi; bu, Dünya Kupası’ndaki verimliliğiyle keskin bir tezat oluşturuyor. Eski PSV oyuncusu, Maçın Adamı performanslarını en büyük sahneye saklamaya devam ederken, “Dünya Kupası Gakpo” fenomeni gerçekten de var gibi görünüyor.