Timber'ın kesin olarak kadroda yer almayacağının yanı sıra, Hollanda teknik ekibi ikinci yarıda ilk tercih edilen kaleci Bart Verbruggen'in sahadan çıkmak zorunda kalmasıyla aniden endişeye kapıldı. Brighton'ın kalecisi, yoğun bir hava topu mücadelesinin ardından yere garip bir şekilde düştü ve tıbbi önlem olarak Mark Flekken'in oyuna girmesine neden oldu.

Bu savunma dengesizliği, forvetteki isabetsiz bitirmelerle daha da karmaşık hale geldi; Donyell Malen, Gakpo'nun yarattığı birçok net fırsatı kaçırdı. Brian Brobbey gibi ikinci forvet seçeneklerinin ofsayt nedeniyle golleri iptal edilince, Gakpo'nun duran toplardaki isabetine taktiksel olarak güvenmek kaçınılmaz hale geldi.