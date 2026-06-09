Getty
Çeviri:
Liverpool'un kanat oyuncusu Cody Gakpo iki gol attı; 10 kişi kalan Hollanda, Özbekistan'ı mağlup ettiği Dünya Kupası hazırlık maçında ciddi bir sakatlık endişesi yaşadı
- Getty
Hollanda, kaotik bir son hazırlık maçı geçirdi
Koeman, turnuvanın açılış maçı öncesinde Randall's Island'da kapalı kapılar ardında oynanan bu karşılaşmayı taktiksel kombinasyonları denemek için değerlendirdi. Deneysel kadro maçın ilk dakikalarını kontrol altında tuttu ve West Ham'ın kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in düşürülmesiyle açılan penaltı fırsatını Gakpo gole çevirerek skoru açtı.
Ancak, oyuna sonradan giren Guus Til'in maçın sonlarında gördüğü kırmızı kart, savunmada zayıflık yaratarak FIFA dünya sıralamasında 50. sırada yer alan takımın oyuncusu Igor Sergeev'in uzatma dakikalarında beraberlik golünü atmasına neden oldu. Felaket, 98. dakikada Jan Paul van Hecke'nin ikinci bir penaltı kazanması ve Gakpo'nun bunu soğukkanlılıkla gole çevirmesiyle önlendi.
Turnuva öncesi savunma krizi derinleşiyor
Maç sonrası teknik analiz, dar bir galibiyetten ziyade sağlık departmanından gelen sağlık durumuyla ilgili haberlere yoğun bir şekilde odaklandı. Maçın başlamasından önce, Arsenal'in savunma oyuncusu Jurrien Timber'ın turnuva kadrosundan tamamen çıkarılacağının kesinleşmesi, Hollanda'nın planlarını altüst etti.
Savunmadaki bu darbeye ve taktik hazırlıklarına değinen Koeman, seçtiği ilk 11'in büyük ölçüde Pazar günü Japonya ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçında sahaya çıkacağını doğruladı. Timber'ın kasık sakatlığıyla ilgili kesin haber, çok yönlü savunma oyuncusunun bir turnuvayı daha kaçıracağı anlamına geliyor.
- Getty
Kaleci sorunu, kadro seçimi konusundaki zorlukları daha da artırıyor
Timber'ın kesin olarak kadroda yer almayacağının yanı sıra, Hollanda teknik ekibi ikinci yarıda ilk tercih edilen kaleci Bart Verbruggen'in sahadan çıkmak zorunda kalmasıyla aniden endişeye kapıldı. Brighton'ın kalecisi, yoğun bir hava topu mücadelesinin ardından yere garip bir şekilde düştü ve tıbbi önlem olarak Mark Flekken'in oyuna girmesine neden oldu.
Bu savunma dengesizliği, forvetteki isabetsiz bitirmelerle daha da karmaşık hale geldi; Donyell Malen, Gakpo'nun yarattığı birçok net fırsatı kaçırdı. Brian Brobbey gibi ikinci forvet seçeneklerinin ofsayt nedeniyle golleri iptal edilince, Gakpo'nun duran toplardaki isabetine taktiksel olarak güvenmek kaçınılmaz hale geldi.
- Getty
F Grubu mücadelesi taktiksel bir sınav niteliğinde
Avrupa ülkesi, resmi turnuva kampına doğrudan giderek, rekabetçi futbol sezonu başlamadan önce bu acil savunma ve sağlık sorunlarını çözmeye çalışacak. Koeman’ın kadrosu, Kuzey Amerika’da zorlu bir açılış aşamasına hazırlanırken, golcü kimliğini bir an önce yeniden kazanmalı.
Hollanda'nın bir sonraki sınavı Dünya Kupası'nda olacak. 14 Haziran Cumartesi günü F Grubu'nun açılış maçında Japonya ile karşılaşacak olan Hollanda, ardından İsveç ve Tunus ile grup maçlarına çıkacak.