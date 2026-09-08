Liverpool'un kâbusu kariyerini yeniden canlandırıyor: Klopp zorlu bir çıkmazda

Loris Karius, uzun yıllar süren düşüşün ardından kariyerinde farklı bir başlangıç yaşıyor; Schalke kalecisi eski formunu geri kazandıktan sonra, Jürgen Klopp'un ilk kez milli takımın başına geçtiği bir dönemde adı yeniden Almanya Milli Takımı'na katılmak için gündeme geldi.
Karius'un dönüşü, kariyerinin en acı verici gecesinden ayrı düşünülemez; 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında iki etkili hata yaparak Liverpool'un 3-1 kaybetmesine katkıda bulunmuştu.
Kaleci maçın ardından ağlamış ve taraftarlardan özür dilemişti; günler sonra tabi tutulduğu tıbbi muayeneler beyin sarsıntısı geçirdiğini ortaya koymuş, Klopp da daha sonra bu sakatlığın performansını etkilemiş olabileceğini doğrulamıştı.