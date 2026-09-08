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FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP

Çeviri:

Liverpool'un kâbusu kariyerini yeniden canlandırıyor: Klopp zorlu bir çıkmazda

FEATURES
Hollanda - Almanya
Hollanda
Almanya
UEFA Nations League A
J. Klopp
L. Karius
Real Madrid - Liverpool
Real Madrid
Liverpool
Şampiyonlar Ligi
Hollanda
Almanya
İspanya
İngiltere
Ukrayna

Loris Karius, uzun yıllar süren düşüşün ardından kariyerinde farklı bir başlangıç yaşıyor; Schalke kalecisi eski formunu geri kazandıktan sonra, Jürgen Klopp'un ilk kez milli takımın başına geçtiği bir dönemde adı yeniden Almanya Milli Takımı'na katılmak için gündeme geldi.

Karius'un dönüşü, kariyerinin en acı verici gecesinden ayrı düşünülemez; 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında iki etkili hata yaparak Liverpool'un 3-1 kaybetmesine katkıda bulunmuştu.

Kaleci maçın ardından ağlamış ve taraftarlardan özür dilemişti; günler sonra tabi tutulduğu tıbbi muayeneler beyin sarsıntısı geçirdiğini ortaya koymuş, Klopp da daha sonra bu sakatlığın performansını etkilemiş olabileceğini doğrulamıştı.

  • Yıkılıştan Schalke'ye

    Finalin ardından Karius'un kariyeri büyük bir düşüş yaşadı; özellikle Alisson'ın Liverpool'a gelmesinin ardından Alman kaleci, kendisine ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlamayan bir dizi kiralık dönem ve deneme sürecine girdi.

    Ancak 33 yaşındaki oyuncu, Schalke ile yeni bir fırsat buldu ve Alman Ligi'ne geri dönen takımın en öne çıkan isimlerinden biri oldu. Geçen sezon 30 maçın 13'ünde kalesini gole kapatırken, Schalke yalnızca 31 gol yedi ve İkinci Lig'in en iyi savunmasına sahip oldu.

    Karius bu sezona da dikkat çekici bir şekilde başladı; ilk iki haftada 14 şutu kurtardı, ardından Bayern Münih karşısında 0-0'lık beraberlikte kalesini gole kapatarak Harry Kane'e karşı birçok kritik kurtarış yaptı ve geniş çaplı övgü topladı.

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  • Klopp zor bir kararla karşı karşıya

    Karius'un dönüşü, Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesiyle aynı döneme denk geldi. Klopp, 2016 yılında kaleciyi Liverpool'a kattığı ve ona ilk on birde güvendiği günden beri onu çok iyi tanıyor; ayrıca 2018 finalinin ayrıntılarını ve sonrasında kariyerinin çöküşünü de onunla birlikte yaşadı.

    Karius A Milli Takım'la herhangi bir resmi maça çıkmamış olsa da, Oliver Kahn ve Roman Weidenfeller onun milli takıma çağrılmasının artık gerçekçi bir ihtimal olduğunu düşünüyor; Schalke'nin sportif direktörü Jouri Mulder ise onun Bayern karşısında sergilediği performansı milli takım seviyesine yakışır olarak nitelendirdi.

    Manuel Neuer'in emekliye ayrılmasının ardından yol kolay olmayacak. Zira Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel ve Oliver Baumann gibi isimlerin yanı sıra Jonas Urbig ve Noah Atubolu gibi yükselen yetenekler de var.

    Yine de milli takımda net bir birinci kalecinin bulunmayışı, Tribuna sitesinde yayımlanan bir habere göre Karius'a gerçek bir fırsat sunuyor.

    Geriye şu soru kalıyor: Klopp, tarihi gecelerden birinde Liverpool için adeta bir "kâbus" olan bu kaleciye, Şampiyonlar Ligi finalindeki felaketle başlayan hikâyeye farklı bir son yazması için yeni bir şans verecek mi?

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