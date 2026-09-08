Liverpool'un kâbusu kariyerini yeniden canlandırıyor: Klopp zorlu bir çıkmazda

Karius'un dönüşü, Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesiyle aynı döneme denk geldi. Klopp, 2016 yılında kaleciyi Liverpool'a kattığı ve ona ilk on birde güvendiği günden beri onu çok iyi tanıyor; ayrıca 2018 finalinin ayrıntılarını ve sonrasında kariyerinin çöküşünü de onunla birlikte yaşadı.

Karius A Milli Takım'la herhangi bir resmi maça çıkmamış olsa da, Oliver Kahn ve Roman Weidenfeller onun milli takıma çağrılmasının artık gerçekçi bir ihtimal olduğunu düşünüyor; Schalke'nin sportif direktörü Jouri Mulder ise onun Bayern karşısında sergilediği performansı milli takım seviyesine yakışır olarak nitelendirdi.

Manuel Neuer'in emekliye ayrılmasının ardından yol kolay olmayacak. Zira Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel ve Oliver Baumann gibi isimlerin yanı sıra Jonas Urbig ve Noah Atubolu gibi yükselen yetenekler de var.

Yine de milli takımda net bir birinci kalecinin bulunmayışı, Tribuna sitesinde yayımlanan bir habere göre Karius'a gerçek bir fırsat sunuyor.

Geriye şu soru kalıyor: Klopp, tarihi gecelerden birinde Liverpool için adeta bir "kâbus" olan bu kaleciye, Şampiyonlar Ligi finalindeki felaketle başlayan hikâyeye farklı bir son yazması için yeni bir şans verecek mi?