Ngumoha, Liverpool'da tarih yazmaya devam ediyor; Fulham'a attığı son golle, Anfield'da kulübün Premier Lig tarihindeki en genç golcüsü oldu. Henüz 17 yaş 225 günken Raheem Sterling'in elinde bulunan rekoru kıran genç oyuncu, Avrupa futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Genç oyuncunun kusursuz vuruşu, teknik direktör Arne Slot'a çok ihtiyaç duyduğu rahatlamayı sağlayan 2-0'lık galibiyetin ilk golünü getirdi. FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Manchester City ve Paris Saint-Germain'e yenilen Ngumoha'nın Premier Lig'deki son muhteşem performansı, Liverpool'un sezonun bugüne kadarki en önemli maçına girerken bir umut ışığı oldu.







