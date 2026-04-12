Liverpool'un genç yıldızının PSG maçında ilk 11'de yer alması yönündeki çağrılar sürerken, Virgil van Dijk "mütevazı" Rio Ngumoha konusunda "endişeli değil"
Anfield'da yeni bir rekor kıran oyuncunun yükselişi
Ngumoha, Liverpool'da tarih yazmaya devam ediyor; Fulham'a attığı son golle, Anfield'da kulübün Premier Lig tarihindeki en genç golcüsü oldu. Henüz 17 yaş 225 günken Raheem Sterling'in elinde bulunan rekoru kıran genç oyuncu, Avrupa futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Genç oyuncunun kusursuz vuruşu, teknik direktör Arne Slot'a çok ihtiyaç duyduğu rahatlamayı sağlayan 2-0'lık galibiyetin ilk golünü getirdi. FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Manchester City ve Paris Saint-Germain'e yenilen Ngumoha'nın Premier Lig'deki son muhteşem performansı, Liverpool'un sezonun bugüne kadarki en önemli maçına girerken bir umut ışığı oldu.
Van Dijk, genç yeteneği destekliyor
Liverpool, PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına toplamda 2-0 geride girerken, taraftarlar Ngumoha’nın ilk 11’de yer almasını istiyor. Kaptan Virgil van Dijk, bu baskının genç oyuncuyu etkilemeyeceğinden emin ve onun çıkış yaptığı bu sezondaki zihniyetini ve çalışma ahlakını övüyor.
Salı günü Anfield'da Ngumoha'nın ilk 11'de yer alması ihtimalinden bahseden Van Dijk, "Bunu hiç sorun etmez. O, çalışkan ve söz dinleyen mütevazı bir çocuk. Sürekli gelişmek istiyor. Büyük hayalleri var. Böyle kalmasını sağlamak, kendisine ve çevresindeki insanlara bağlı. Bu konuda herhangi bir değişiklik olacağından endişelenmiyorum" dedi.
Sterling referans değerini aşmak
Ngumoha, erken yaşta ses getirmek konusunda yabancı değil; zira Ağustos ayında Newcastle’a karşı 16 yaşındayken gol atarak Liverpool’un en genç golcüsü unvanını çoktan kazanmıştı. Fulham karşısında kaydettiği bu son başarı, forvet hattını sürükleme potansiyeli etrafındaki heyecanı daha da artırdı.
Van Dijk, bu övgülerinin forvet için bir motivasyon kaynağı olması gerektiğini düşünüyor ve şöyle diyor: “Raheem'den rekoru aldı, bu onun için çok güzel bir şey ve onu daha da motive edip zorlamalı. Bu tür şeyleri hafife almamalıyız ve o da almayacaktır. Devam etmesi gerekiyor. Salı günkü maçın kadrosunu ve oyun planını belirlemek menajerin görevi. İster ilk 11'de başlasın ister başlamasın, herkes özel bir şeyin parçası olduğunu hissetmeli. PSG'yi yenmek için yapmamız gereken şey bu.”
Giden efsanelerin bıraktığı boşluğu doldurmak
Mohamed Salah ve Andy Robertson'ın yakında takımdan ayrılacak olması göz önüne alındığında, Ngumoha'nın yükselişinin zamanlaması özellikle önem arz ediyor. Her iki tecrübeli oyuncu da, sezon sonunda Anfield'dan ayrılacaklarını duyurmalarının ardından Fulham maçında duygusal bir karşılama gördü; bu ayrılıklar, kadroda önemli bir liderlik ve yetenek boşluğu yaratacak.