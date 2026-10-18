Liverpool’un genç yeteneği Rio Ngumoha, Anfield’daki hızlı gelişiminin sırrını açıkladı

Liverpool altyapısından çıkan son yıldız Ngumoha, Liverpool'un Brentford deplasmanında zorlukla aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından güçlü bir zihinsel yaklaşımın önemini vurguladı. 10 kişilik Brentford karşısında 1-0 geride olan Liverpool'a hareketlilik katması için 18 yaşındaki oyuncu 52. dakikada oyuna girdi. Ngumoha'nın oyuna girmesi maçın seyrini değiştirmeye yardımcı olurken Victor Munoz ve Alexander Isak'ın golleri, Gtech Community Stadium'da konuk takıma üç puanı getirdi.

Ngumoha, “İzleyen herkes için inişli çıkışlı bir maçtı. Ama insan gerçekten böyle maçlar için yaşıyor. Üç puanı almak, takımın mental olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Kesinlikle zor ama maça doğru bir zihniyetle, ‘Oyuna etki edebilirim’ diye düşünerek girerseniz muhtemelen her şeyi yapabilirsiniz” diye konuştu. Ngumoha, açıklamasını kulübün resmî internet sitesine yaptı.

Genç oyuncu, sahaya adım attığı andan itibaren Brentford savunmasının üzerine gitmeye çalışarak oyunda kaldığı süre boyunca özgüvenini gösterdi. Ngumoha, “Bugün maçın zor geçeceğini biliyordum. Brentford deplasmanı hiçbir zaman kolay değildir. Ben de mücadeleye girip takımın galibiyet almasına yardımcı olmak istedim ve neyse ki bunu başardık” diye ekledi.