Getty Images Sport
Çeviri:
Liverpool’un genç yeteneği Rio Ngumoha, Anfield’daki hızlı gelişiminin sırrını açıkladı
Brentford'da yedekten gelerek fark yaratmak
Liverpool altyapısından çıkan son yıldız Ngumoha, Liverpool'un Brentford deplasmanında zorlukla aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından güçlü bir zihinsel yaklaşımın önemini vurguladı. 10 kişilik Brentford karşısında 1-0 geride olan Liverpool'a hareketlilik katması için 18 yaşındaki oyuncu 52. dakikada oyuna girdi. Ngumoha'nın oyuna girmesi maçın seyrini değiştirmeye yardımcı olurken Victor Munoz ve Alexander Isak'ın golleri, Gtech Community Stadium'da konuk takıma üç puanı getirdi.
Ngumoha, “İzleyen herkes için inişli çıkışlı bir maçtı. Ama insan gerçekten böyle maçlar için yaşıyor. Üç puanı almak, takımın mental olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Kesinlikle zor ama maça doğru bir zihniyetle, ‘Oyuna etki edebilirim’ diye düşünerek girerseniz muhtemelen her şeyi yapabilirsiniz” diye konuştu. Ngumoha, açıklamasını kulübün resmî internet sitesine yaptı.
Genç oyuncu, sahaya adım attığı andan itibaren Brentford savunmasının üzerine gitmeye çalışarak oyunda kaldığı süre boyunca özgüvenini gösterdi. Ngumoha, “Bugün maçın zor geçeceğini biliyordum. Brentford deplasmanı hiçbir zaman kolay değildir. Ben de mücadeleye girip takımın galibiyet almasına yardımcı olmak istedim ve neyse ki bunu başardık” diye ekledi.
- Getty Images Sport
Sağ kanat rolünde ustalaşmak
Batı Londra'daki maç, Ngumoha'nın bu sezonki sekizinci karşılaşmasıydı. Genç oyuncu, bu kez sağ kanatta görev yaptı. Doğal bir sol kanat hücumcusu olarak tanınsa da daha çok yönlü bir forvet olmak için becerilerini hızla geliştiriyor. Bu sezon basamakları tırmanırken sağ kanattaki rolüne uyum sağlaması, gelişiminde öne çıkan noktalardan biri oldu.
Forvet, "Newcastle maçından bu yana sağ kanatta çok daha iyi hâle geldiğimi düşünüyorum. Bu rolü daha iyi anladığımı da düşünüyorum. İngiltere'yle millî takım görevine gitmek de bana kesinlikle çok yardımcı oldu. Artık iki kanatta da oynamayı seviyorum. Bu da bana yeni bir seçenek sunuyor, dolayısıyla iyi bir şey," dedi.
Anfield'ın yeni nesil yetenekleri
Ngumoha, A takımın kapısını zorlayan tek genç oyuncu değil. Kulüp, altyapısından yetişen oyuncuları A takımın maç kadrolarına dahil etmeyi sürdürüyor. Hafta içi LASK'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan Ngumoha, Trey Nyoni ve Lewis Koumas üçlüsü, Brentford karşısında oyuna sonradan girdi. Üst düzey maçlarda düzenli olarak süre almalarının, uzun vadede A takıma geçişleri için hayati önem taşıdığı düşünülüyor.
„Bence maç takviminde çok fazla karşılaşma var. İlk 11'de başlamak da sonradan oyuna girmek de olsa, önümüze çıkan her fırsatı değerlendirmeliyiz. Hepimiz, ben, Trey ve Koumas, bunu yapıyoruz. Devam etmeli ve doğru yolda kalmalıyız,“ dedi.
- Getty Images Sport
Brentford'ın galibiyeti sakatlık kabusunu beraberinde getirdi
Ngumoha'nın Brentford karşısındaki parlak performansına rağmen galibiyete, Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'un maç sırasında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olmaları gölge düşürdü. Bu uzun süreli eksiklikler, yoğun bir maç takviminden geçen Liverpool için hiç de uygun olmayan bir döneme denk geldi. Toparlanmak için fazla zamanı olmayan Liverpool, salı akşamı Villarreal ile karşılaşmadan önce hızla kendini toparlayıp duruma uyum sağlamak zorunda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun