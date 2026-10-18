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Donny Afroni
Çeviri:

Liverpool’un genç yeteneği Rio Ngumoha, Anfield’daki hızlı gelişiminin sırrını açıkladı

R. Ngumoha
Liverpool
Premier Lig

Liverpool’un genç yeteneği Rio Ngumoha, Premier League’de bir kez daha etkili bir performans sergilemesinin ardından Anfield’daki yaşama nasıl hızla uyum sağladığını anlattı. Brentford karşısında geriye düşmesine rağmen kazanan Liverpool’da ikinci yarıda oyuna giren Ngumoha, galibiyette kilit rol oynadı ve kulüpteki ilk aylarına damga vuran giderek artan olgunluğunu bir kez daha gösterdi.

  • Brentford'da yedekten gelerek fark yaratmak

    Liverpool altyapısından çıkan son yıldız Ngumoha, Liverpool'un Brentford deplasmanında zorlukla aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından güçlü bir zihinsel yaklaşımın önemini vurguladı. 10 kişilik Brentford karşısında 1-0 geride olan Liverpool'a hareketlilik katması için 18 yaşındaki oyuncu 52. dakikada oyuna girdi. Ngumoha'nın oyuna girmesi maçın seyrini değiştirmeye yardımcı olurken Victor Munoz ve Alexander Isak'ın golleri, Gtech Community Stadium'da konuk takıma üç puanı getirdi.

    Ngumoha, “İzleyen herkes için inişli çıkışlı bir maçtı. Ama insan gerçekten böyle maçlar için yaşıyor. Üç puanı almak, takımın mental olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Kesinlikle zor ama maça doğru bir zihniyetle, ‘Oyuna etki edebilirim’ diye düşünerek girerseniz muhtemelen her şeyi yapabilirsiniz” diye konuştu. Ngumoha, açıklamasını kulübün resmî internet sitesine yaptı.

    Genç oyuncu, sahaya adım attığı andan itibaren Brentford savunmasının üzerine gitmeye çalışarak oyunda kaldığı süre boyunca özgüvenini gösterdi. Ngumoha, “Bugün maçın zor geçeceğini biliyordum. Brentford deplasmanı hiçbir zaman kolay değildir. Ben de mücadeleye girip takımın galibiyet almasına yardımcı olmak istedim ve neyse ki bunu başardık” diye ekledi.

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    Sağ kanat rolünde ustalaşmak

    Batı Londra'daki maç, Ngumoha'nın bu sezonki sekizinci karşılaşmasıydı. Genç oyuncu, bu kez sağ kanatta görev yaptı. Doğal bir sol kanat hücumcusu olarak tanınsa da daha çok yönlü bir forvet olmak için becerilerini hızla geliştiriyor. Bu sezon basamakları tırmanırken sağ kanattaki rolüne uyum sağlaması, gelişiminde öne çıkan noktalardan biri oldu.

    Forvet, "Newcastle maçından bu yana sağ kanatta çok daha iyi hâle geldiğimi düşünüyorum. Bu rolü daha iyi anladığımı da düşünüyorum. İngiltere'yle millî takım görevine gitmek de bana kesinlikle çok yardımcı oldu. Artık iki kanatta da oynamayı seviyorum. Bu da bana yeni bir seçenek sunuyor, dolayısıyla iyi bir şey," dedi.

  • Anfield'ın yeni nesil yetenekleri

    Ngumoha, A takımın kapısını zorlayan tek genç oyuncu değil. Kulüp, altyapısından yetişen oyuncuları A takımın maç kadrolarına dahil etmeyi sürdürüyor. Hafta içi LASK'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan Ngumoha, Trey Nyoni ve Lewis Koumas üçlüsü, Brentford karşısında oyuna sonradan girdi. Üst düzey maçlarda düzenli olarak süre almalarının, uzun vadede A takıma geçişleri için hayati önem taşıdığı düşünülüyor.

    „Bence maç takviminde çok fazla karşılaşma var. İlk 11'de başlamak da sonradan oyuna girmek de olsa, önümüze çıkan her fırsatı değerlendirmeliyiz. Hepimiz, ben, Trey ve Koumas, bunu yapıyoruz. Devam etmeli ve doğru yolda kalmalıyız,“ dedi.

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    Brentford'ın galibiyeti sakatlık kabusunu beraberinde getirdi

    Ngumoha'nın Brentford karşısındaki parlak performansına rağmen galibiyete, Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'un maç sırasında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olmaları gölge düşürdü. Bu uzun süreli eksiklikler, yoğun bir maç takviminden geçen Liverpool için hiç de uygun olmayan bir döneme denk geldi. Toparlanmak için fazla zamanı olmayan Liverpool, salı akşamı Villarreal ile karşılaşmadan önce hızla kendini toparlayıp duruma uyum sağlamak zorunda.

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