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Liverpool'un gelecekteki yıldızı mı? Liverpool efsanesi, artan transfer söylentileri arasında Crystal Palace orta sahası Adam Wharton'ın öne çıkan özelliklerine vurgu yaparken ona «büyük hayranlık» duyuyor
Manchester City'nin Dünya Kupası kazananı Rodri'nin yerine bir oyuncuya ihtiyacı var
Manchester City'nin, son transfer döneminde Elliot Anderson için 116 milyon sterlin (158 milyon dolar) harcamış olmasına rağmen, yetenekli 22 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine aldığı söyleniyor. Ballon d’Or ve Dünya Kupası kazananı Rodri'nin Etihad Stadyumu'ndan Barcelona'ya ayrılmasının ardından bir başka yüksek bonservisli anlaşma da gündeme gelebilir.
Wharton, Selhurst Park'ta geçirdiği iki buçuk sezonda FA Cup, Community Shield ve Conference League zaferleri yaşarken değerini ciddi şekilde artırdıktan sonra, Kuzey Batı'da İngiltere Milli Takımı'ndan bir takım arkadaşına katılmaya hazırlanıyor olabilir.
City devrede olsa da Liverpool iddiaları da hiç eksik olmuyor. Liverpool, Wharton'ın gelişimini takip ediyor ve eğer bir teklif savaşı başlarsa, büyük ilgi gören imza için yarışa muhtemelen katılacaktır.
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Wharton, Liverpool için akıllıca bir takviye olur mu?
Bir dönem Anfield ve Selhurst Park’ın orta sahasında görev yapan Houghton, her yere basan bu orta sahanın neden Merseyside’da kollar açık şekilde karşılanacağını anlayabiliyor. Gelecekteki olası bir transfer hakkında konuşan ve Kırmızılar ile iki First Division şampiyonluğu yaşayan isim, 2026-27’de her şeyi kapsayan GOAL’e Football Betting aracılığıyla özel olarak şunları söyledi: “Birlikte oynadığım ve orta sahalar konusunda iyi gözü olan insanları dinlerim. Jan Molby’yi tanıyorum, Adam’ın büyük bir hayranı. Onun hakkında birçok kez övgüyle konuştu ve ben de Jan’ın yargısına güvenirim. Oyunu biliyor, pozisyonu biliyor. Onun içinde gerçekten başarılı olabilecek gerçek bir oyuncu olduğunu düşünüyor.
“Aslında Adam’la, geçen sezon onların [Palace] Liverpool’u yendiği maçta konuştum. Maçtaydım ve karşılaşmanın ardından Mark Bright ile konuşuyordum, sonra Adam çıktı geldi. Gerçekten çok ayakları yere basan bir çocuk, gerçekten çok çok hoş bir çocuk. Onunla konuşmak ve sadece onu dinlemek büyük bir keyifti, o da sadece olabileceğinin en iyisi olmak istiyor.
“Harika bir karaktere sahip. Bana biri Adam Wharton hakkında ne düşündüğümü sorsa, harika bir karakter derim. Başarılı olmak istiyor. Üst düzey bir oyuncu olmak için gerekli bütün özelliklere sahip.
“Şu anda Palace ile ilgili tek endişe, sürekli oyuncu satamayacak olmaları. [Marc] Guehi gitti ve şimdi de [Maxence] Lacroix gitti, oyuncuları bir yerden bir yere kaydırıyorlar. Bir nebze olsun başarı elde etmek için bunu sürekli yapamazsınız. Kazandıklarına bakıyorsunuz, içinde yer aldıkları üç kupa var. Yapmak istemeyeceğiniz tek şey, oyuncuları sürekli değiştirmek.
“Liverpool gibi bir kulüp kapınızı çalarsa, cezbolursunuz, değil mi? Adam Wharton’sanız durum bu kadar basit. Mesele sadece teknik direktör için doğru profile uyup uymadığı ve her şey buna bağlı olacak. Şu anda hâlâ Liverpool’un gerçekten ivme kazanabilmesi için birkaç takviyeye daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.”
Transfer dedikoduları: Palace'ın yıldızı Wharton'un bonservisi ne kadar olacak?
Palace, Wharton'ı Blackburn'den yalnızca 18 milyon sterline (25 milyon dolar) kadrosuna kattı, ve bir satışa onay verilmesi için bunun en az dört katı bir bonservis bedeli bekleniyor. Değerli bir oyuncu için talep edilen toplam transfer paketinin 100 milyonluk rakamlara yaklaşması ve bu eşiği aşması da mümkün.
Eski Palace forveti Clinton Morrison, daha önce GOAL'e, Wharton'ı güney Londra'dan koparmak için ne gerekeceğini şöyle anlatmıştı: “Evet, 60 milyon sterlin, 70 milyon sterlin. Biri 80 milyon sterlin ödemek isterse, bence bunu hemen kabul ederler. Ama evet, kesinlikle en az 60-70 milyon sterlin.
“Ne kadar genç olduğuna, sahip olduğu yeteneğe ve onun için hangi kulüplerin kapıyı çalacağına bakarsanız, Palace'ın 60-70 milyon sterlin demekte haklı olduğunu görürsünüz. Kendi geliştirdikleri bir başka oyuncu için bu iyi para. O üst düzey bir oyuncu.
“Ama evet, onda bütün özellikler var ve öyle bir zaman gelecek ki ilk dört ya da beş takımdan birine gitmesi, ya da belki Avrupa'da oynaması gerekecek, çünkü bir oyuncu olarak kendini geliştirmeye devam etmen gerekir.”
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Her şeyin içinde olan Wharton, İngiltere'de düzenli forma giymek istiyor
Wharton, 70'i Premier League'de olmak üzere Palace formasıyla 96 maça çıktı ve 2025-26 sezonunun sonlarına doğru Brentford ile 2-2 berabere kalınan maçta kulüp adına ilk golünü attı. Ancak bu performans ona İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer kazandırmaya yetmedi.
Thomas Tuchel gelişimini yakından takip ederken, yüksek profilli bir transfer onu bu sıralamada yukarı taşımasına yardımcı olabilir; Manchester ve Liverpool'dan cazip tekliflerin yakında masaya gelmesi mümkün görünüyor.
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