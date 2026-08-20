Bir dönem Anfield ve Selhurst Park’ın orta sahasında görev yapan Houghton, her yere basan bu orta sahanın neden Merseyside’da kollar açık şekilde karşılanacağını anlayabiliyor. Gelecekteki olası bir transfer hakkında konuşan ve Kırmızılar ile iki First Division şampiyonluğu yaşayan isim, 2026-27’de her şeyi kapsayan GOAL’e Football Betting aracılığıyla özel olarak şunları söyledi: “Birlikte oynadığım ve orta sahalar konusunda iyi gözü olan insanları dinlerim. Jan Molby’yi tanıyorum, Adam’ın büyük bir hayranı. Onun hakkında birçok kez övgüyle konuştu ve ben de Jan’ın yargısına güvenirim. Oyunu biliyor, pozisyonu biliyor. Onun içinde gerçekten başarılı olabilecek gerçek bir oyuncu olduğunu düşünüyor.

“Aslında Adam’la, geçen sezon onların [Palace] Liverpool’u yendiği maçta konuştum. Maçtaydım ve karşılaşmanın ardından Mark Bright ile konuşuyordum, sonra Adam çıktı geldi. Gerçekten çok ayakları yere basan bir çocuk, gerçekten çok çok hoş bir çocuk. Onunla konuşmak ve sadece onu dinlemek büyük bir keyifti, o da sadece olabileceğinin en iyisi olmak istiyor.

“Harika bir karaktere sahip. Bana biri Adam Wharton hakkında ne düşündüğümü sorsa, harika bir karakter derim. Başarılı olmak istiyor. Üst düzey bir oyuncu olmak için gerekli bütün özelliklere sahip.

“Şu anda Palace ile ilgili tek endişe, sürekli oyuncu satamayacak olmaları. [Marc] Guehi gitti ve şimdi de [Maxence] Lacroix gitti, oyuncuları bir yerden bir yere kaydırıyorlar. Bir nebze olsun başarı elde etmek için bunu sürekli yapamazsınız. Kazandıklarına bakıyorsunuz, içinde yer aldıkları üç kupa var. Yapmak istemeyeceğiniz tek şey, oyuncuları sürekli değiştirmek.

“Liverpool gibi bir kulüp kapınızı çalarsa, cezbolursunuz, değil mi? Adam Wharton’sanız durum bu kadar basit. Mesele sadece teknik direktör için doğru profile uyup uymadığı ve her şey buna bağlı olacak. Şu anda hâlâ Liverpool’un gerçekten ivme kazanabilmesi için birkaç takviyeye daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.”