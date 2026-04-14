Liverpool'un forveti Hugo Ekitike, PSG ile oynanan maçın ilk yarısında ciddi bir sakatlık geçirerek sedyeyle sahadan çıkarıldı
Anfield'da felaket yaşandı
Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçına 2-0'lık bir mağlubiyeti telafi etmek zorunda olarak çıktılar, ancak Ekitike'nin 30. dakikada sakatlanmasıyla görevleri önemli ölçüde zorlaştı. Eski takımıyla karşı karşıya gelen 23 yaşındaki oyuncu, çimlere kramponlarıyla takılmış gibi göründü; bu durum hem takım arkadaşlarının hem de sağlık ekibinin anında endişelenmesine neden oldu.
Saha içinde birkaç dakika tedavi gördükten sonra, eski PSG yıldızı maça devam edemedi. Forvetin sedyeyle sahadan çıkarılması, stadyuma hüzünlü bir hava getirdi, çünkü Liverpool maçın kritik bir döneminde en önemli hücum silahını kaybetmişti.
Endişe verici bir tıbbi gelişme
Kulübün sağlık ekibi tarafından sakatlığın tam boyutu henüz teyit edilmemiş olsa da, ilk belirtiler ciddi bir ayak bileği sorunu olduğunu gösteriyor. Yakınında başka hiçbir oyuncunun bulunmadığı bu kazanın niteliği, genellikle forvetin uzun bir süre sahalardan uzak kalmasına neden olabilecek bir bağ sorununa işaret ediyor ve sezonun geri kalanında forma giyip giyemeyeceği konusunda şüphe uyandırıyor.
Bu sakatlık, Merseyside'a transferinden bu yana iyi bir formda olan Fransa milli takım oyuncusu için büyük bir darbe. Ekitike'nin kulüp hedeflerine ulaşmasının ötesinde, yaklaşan Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının önemli bir parçası olması bekleniyor ve uzun süreli bir sakatlık, turnuvaya katılma şansını ciddi şekilde tehlikeye atacaktır.
Slot’ta giderek artan sakatlık krizi
Menajer Slot, en uygunsuz bir zamanda hücum seçeneklerinin giderek azalmasıyla birlikte kadro seçimi konusunda zor bir karar vermek zorunda kaldı. Kırmızılar, son haftalarda Premier Lig ve FA Kupası’ndaki umutlarının suya düştüğünü gördü; Ekitike’nin uzun süre sahalardan uzak kalması, ligde iyi bir sıralamaya ulaşarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma umutlarını daha da zedeleyebilir.
Salah beklenmedik bir şekilde sahneye çıktı
Sakatlanan Fransız oyuncunun yerine sahaya çıkan isim Mohamed Salah oldu. Mısırlı yıldızın son dönemde sahada kalma süresi sınırlıydı, ancak Ekitike’nin oyundan çıkmasıyla oluşan boşluğu doldurdu. Salah’ın bu sezonun sonunda Anfield’dan ayrılacağına dair yaygın beklentiler olduğu için bu maça çıkışı ayrı bir önem taşıyor.
Kırmızılar, Ligue 1 şampiyonu karşısında hala maçı kovalarken, Salah'ın oyuna girmesi taktiksel açıdan farklı bir boyut kazandırdı. Ancak, Ekitike'nin sakatlığının gölgesi Liverpool'un sezonu üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Takım, yıldız oyuncusunun Avrupa ve ulusal kupaları kazanma mücadelesinde daha fazla rol alıp almayacağına dair yeni haberleri bekliyor.