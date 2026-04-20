Liverpool'un efsanesi derbi gününde stadyumdan uğurlanırken Everton taraftarları Jamie Carragher'a yoğun hakaret yağmuruna tuttu
Carragher, Toffees taraftarları tarafından sözlü saldırıya uğradı
Daily Mail'inhaberine göre, 48 yaşındaki eski stoper, saha kenarından kendisine ayrılan yayıncı koltuğuna doğru ilerlerken ev sahibi takımın tribünlerinden gelen şiddetli hakaret yağmuruyla karşılaştı. Görüntülerde, Everton taraftarlarının bir kısmının bir dizi sözlü saldırıda bulunduğu an yakalandı. Liverpool'un efsane ismi yanlarından geçerken, bir taraftar "Siktir git Carra, seni yumuşak sikli" diye bağırırken, bir diğeri ise "Siktir git seni sik kafalı" diye bağırdı.
Reds'in savunma direği haline gelmeden önce Toffees taraftarı olarak büyüyen Carragher, bu zorlu anlarda sessiz kalmadı. Güvenlik ve personel onu uzaklaştırmaya çalışırken, kalabalığın bir kısmıyla kısa ve hararetli bir tartışmaya girdiği ve kendisine saldıranları işaret ettiği görüldü. Bu olay, Sky Sports'taki meslektaşı Gary Neville'in de karıştığı benzer bir tartışmanın ardından yaşandı. Neville, kısa süre önce Carabao Kupası finalinde tribünde bir Manchester City taraftarını sustururken görülmüştü.
Van Dijk, Everton taraftarlarının kalbini kırdı
Saha içinde de heyecan en az sahada olduğu kadar yoğundu; Liverpool, Everton’un yeni stadyumunda oynanan ilk derbide Premier Lig’de 2-1’lik bir galibiyet elde etti. Maçın 100. dakikasına kadar iki takımın puanları paylaşacağı görünüyordu, ancak kaptan Virgil van Dijk’ın attığı dramatik kafa golüyle ev sahibi taraftarları sessizliğe boğdu. Bu galibiyet, Reds'in beşinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve yerel rakiplerinden sekiz puan fark attı. Bu sonuç, zorlu bir sezonun ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek için çabalayan Arne Slot'un takımına büyük bir moral verdi.
Jones, Toffees'in zihniyetiyle alay ediyor
Ateşli karşılaşmanın ardından, Reds'in orta saha oyuncusu Curtis Jones, iki kulüp arasındaki algılanan uçurum konusunda rakibin yarasına tuz basma fırsatını kaçırmadı. Maç öncesinde Everton'ın Liverpool ile arasındaki puan farkını iki puana indirmesini kutlayacağına dair yorumlara tepki gösteren Jones, rakip kulübün zihniyetine sert bir eleştiri yöneltti.
Jones, Viaplay'e verdiği demeçte, "Bu, bizim nasıl bir takım olduğumuzu ve onların nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Bizim en kötü yıllarımızdan birinde, bize iki puan geride olmalarını kutluyorlar. Eğer bunu bir basamak ya da doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyorlarsa, o zaman pffttt, bilemiyorum. Bizi yakalayan takımları düşünmüyoruz. Biz sadece ileriye bakıyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamamız gerektiğini biliyoruz."
Slot'ta kaleci konusunda endişeler
Son dakikada gelen galibiyet golünün coşkusuna rağmen, Giorgi Mamardashvili'nin ikinci yarıda yaşanan endişe verici bir olayın ardından sahadan çıkmak zorunda kalmasıyla Liverpool, kaleci pozisyonunda potansiyel bir krizle karşı karşıya. Sakatlanan Alisson'un yerine geçen Gürcistan milli takım oyuncusu, Everton'ın beraberlik golünün hazırlık aşamasında şiddetli bir çarpışmaya maruz kaldı ve sonunda sedyeyle sahadan çıkarıldı.
Slot, maçın bitiminden sonra kalecinin daha ayrıntılı muayene için hastaneye kaldırıldığını doğruladı. "Hastaneye gitti. Bana öyle göründü ve bana da öyle söylediler, açık bir yara var. Uzun süreli bir sakatlık olmayacak, gelecek hafta oynayabilecek mi göreceğiz," diye açıkladı Reds'in teknik direktörü.
Maçın son dakikalarında üçüncü kaleci Freddie Woodman oyuna girdi ve Marmardashvili'nin Liverpool'un Crystal Palace ile oynayacağı bir sonraki maçta sahaya çıkıp çıkamayacağı henüz bilinmiyor.