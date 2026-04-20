Liverpool'un efsanesi derbi gününde stadyumdan uğurlanırken Everton taraftarları Jamie Carragher'a yoğun hakaret yağmuruna tuttu

Daily Mail'inhaberine göre, 48 yaşındaki eski stoper, saha kenarından kendisine ayrılan yayıncı koltuğuna doğru ilerlerken ev sahibi takımın tribünlerinden gelen şiddetli hakaret yağmuruyla karşılaştı. Görüntülerde, Everton taraftarlarının bir kısmının bir dizi sözlü saldırıda bulunduğu an yakalandı. Liverpool'un efsane ismi yanlarından geçerken, bir taraftar "Siktir git Carra, seni yumuşak sikli" diye bağırırken, bir diğeri ise "Siktir git seni sik kafalı" diye bağırdı.

Reds'in savunma direği haline gelmeden önce Toffees taraftarı olarak büyüyen Carragher, bu zorlu anlarda sessiz kalmadı. Güvenlik ve personel onu uzaklaştırmaya çalışırken, kalabalığın bir kısmıyla kısa ve hararetli bir tartışmaya girdiği ve kendisine saldıranları işaret ettiği görüldü. Bu olay, Sky Sports'taki meslektaşı Gary Neville'in de karıştığı benzer bir tartışmanın ardından yaşandı. Neville, kısa süre önce Carabao Kupası finalinde tribünde bir Manchester City taraftarını sustururken görülmüştü.