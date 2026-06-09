Origi, emeklilik açıklamasının ardından taraftarlarıyla paylaştığı bir mesajda kararının gerekçesini açıkladı. Eski Belçika milli futbolcu, kariyeri boyunca kendisine destek olanlara da teşekkür etti.

Instagram hesabında "Bir futbolcu olarak bu oyundaki amacımı gerçekleştirdim" diye yazdı. "En büyük sahnelerde oynamak ve en büyük kupaları kazanmak gibi çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim. Tüm bunlar için Tanrı'ya şükrediyorum. Parlamama yardımcı olan dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıma: her ikonik an, her gol, birlikte yazdığımız her tarih parçası sonsuza kadar bizim olacak.

"Yanımda duran her kulübe, tüm antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni sahanın çok ötesinde şekillendirdiniz. Köklerim olan Kenya'yı taşırken, ülkem Belçika'yı temsil etmek bir zevkti. Ve aileme ve bana en yakın olanlara... sizler olmasaydınız, bugün olduğum kişi olamazdım. Size sonsuza kadar minnettarım. Görev tamamlandı. Şimdi bir sonraki görevime adım atıyorum. Yolculuğun daha çok kısmı var."







