Getty Images Sport
Çeviri:
Liverpool'un efsane oyuncusu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu, henüz 31 yaşındayken emekliliğini açıkladı
Origi futbol kariyerine erken bir son verdi
Origi, 31 yaşında profesyonel futboldan emekli olduğunu açıkladı. Eski Liverpool forveti, sosyal medyada bu kararını doğrulayarak, futboldaki yolculuğunun sona erdiğine inandığını belirtti. Belçikalı oyuncunun açıklaması, son A takım maçına çıkmasından sadece iki yıl sonra geldi.
Modern futbol standartlarına göre nispeten genç olmasına rağmen, Origi en üst düzeyde başarılar elde ettiği bir kariyerin ardından spordan uzaklaşmayı tercih etti. Futbol dünyasından ayrılırken en çok Liverpool'da geçirdiği zamanlarla hatırlanacak olan Origi, Jürgen Klopp yönetimindeki kulübün en önemli anlarında güvenilir bir maç kazanan olarak kendini kanıtlamıştı.
Origi, tatmin edici bir futbol serüvenini değerlendiriyor
Origi, emeklilik açıklamasının ardından taraftarlarıyla paylaştığı bir mesajda kararının gerekçesini açıkladı. Eski Belçika milli futbolcu, kariyeri boyunca kendisine destek olanlara da teşekkür etti.
Instagram hesabında "Bir futbolcu olarak bu oyundaki amacımı gerçekleştirdim" diye yazdı. "En büyük sahnelerde oynamak ve en büyük kupaları kazanmak gibi çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim. Tüm bunlar için Tanrı'ya şükrediyorum. Parlamama yardımcı olan dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıma: her ikonik an, her gol, birlikte yazdığımız her tarih parçası sonsuza kadar bizim olacak.
"Yanımda duran her kulübe, tüm antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni sahanın çok ötesinde şekillendirdiniz. Köklerim olan Kenya'yı taşırken, ülkem Belçika'yı temsil etmek bir zevkti. Ve aileme ve bana en yakın olanlara... sizler olmasaydınız, bugün olduğum kişi olamazdım. Size sonsuza kadar minnettarım. Görev tamamlandı. Şimdi bir sonraki görevime adım atıyorum. Yolculuğun daha çok kısmı var."
Anfield'daki anılar, Origi'nin mirasını şekillendiriyor
Liverpool'da hiçbir zaman düzenli bir ilk 11 oyuncusu olamasa da Origi, attığı bir dizi belirleyici gol sayesinde kült kahraman statüsüne yükseldi. Everton'a karşı attığı dramatik son dakika galibiyet golü ve Liverpool'un Barcelona'ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştirdiği ünlü 4-0'lık geri dönüşe yaptığı katkı, Klopp döneminin en unutulmaz anları arasında yer alıyor.
En ikonik katkısı, 2019 Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'a karşı Madrid'de Liverpool'un ikinci golünü atarak altıncı Avrupa Kupası'nı kazanmasına yardımcı olmasıydı. Bu anlar, kulüp tarihine kalıcı bir yer edindi.
Origi'nin Liverpool'dan sonraki kariyeri hiçbir zaman aynı zirvelere ulaşamadı. AC Milan'a transfer olduktan sonra 36 maçta sadece iki gol attı, Nottingham Forest'a kiralandığı dönemde ise 22 maçta bir gol attıktan sonra Milan'ın ilk takımından düştü.
- AFP
Emeklilik sonrası yaşam
Origi, futbol sonrası için "bir sonraki görevi" olarak nitelendirdiği sürece başlamaya hazır olduğunu belirtti. Her ne kadar somut planlarını açıklamamış olsa da, emekliliği büyük başarılar ve unutulmaz anlarla dolu bir kariyerin sonunu getiriyor.
O, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bir Premier Lig şampiyonluğu, FA Kupası, Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası ile futbol sahnesinden ayrılıyor. Liverpool taraftarları için, en önemli anlarda işini yapan bir oyuncu olarak kazandığı ününün solması pek olası görünmüyor.