Alisson Becker - 7/10

Rakip kaleye yalnızca iki isabetli şut çekince Becker nispeten sakin bir öğleden sonra geçirdi ve sadece bir kurtarış yaptı. Brezilyalı kaleci ilk golde fazla bir şey yapamazdı ancak geriden oyun kurarken isabetli paslarıyla öne çıktı.

Virgil van Dijk - 8/10

Kaptan, savunmada sakinliğin simgesiydi. Van Dijk savunma hattını ustalıkla yönetti ve geride hava topu mücadelelerine üstünlük kurdu. Takımının bu mücadelelerin toplam 17'sini kazanmasına katkıda bulunarak on kişi kalan ev sahibinin kontra ataklardan yararlanmasını engelledi.

Ronald Araujo - 6/10

Rakip forvetlerin hareketliliği karşısında biraz zorlanan Araujo için ilk yarı güç geçti. Savunmacı, hücum gücünü artırmaya yönelik taktik değişiklik kapsamında devre arasında oyundan alındı.

Jeremy Jacquet - 7,5/10

Jacquet büyük potansiyel gösterirken Brentford'un baş düşmanı hâline geldi. Fiziksel oyunu, Yarmoliuk'u devre arasından önce kırmızı kartla sonuçlanan kritik bir kafa atmaya yöneltti. Daha sonra Janelt'in itiraz nedeniyle sarı kart görmesine de neden oldu. Kendisi de sarı kart görmesine rağmen rakibi bozması ve çabuk geri dönerek savunmaya yetişmesi hayati önem taşıdı.

Milos Kerkez - 7/10

Kerkez sol kanatta ihtiyaç duyulan genişliği sağladı ve ileri çıkarak kanat beklerini geriye itti. Bek oyuncusunun enerjisi, önde baskıyı sürdürmek için kritik önemdeydi.