Topa %60 oranında sahip olmasına rağmen, Andoni Iraola'nın ekibi Keane Lewis-Potter'ın kafa golüyle devre arasına geride girdi. Ancak ilk yarının duraklama dakikalarında Yehor Yarmoliuk'un şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart görmesi ve Brentford'un 10 kişi kalmasıyla maçın gidişatı değişti. İkinci yarıda Victor Munoz ve Alexander Isak'ın golleriyle konuk ekip sayısal üstünlüğünü değerlendirdi. Ev sahibi ekip ise maçın duraklama dakikalarında Vitaly Janelt'in ikinci sarı kartı görmesiyle dokuz kişi kaldı. İşte oyuncu puanları:
Liverpool’un Brentford karşısındaki oyuncu puanları: Gtech’teki kaotik geri dönüşte Wirtz oyunu yönetti, Isak gol attı
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Kaleci ve savunma
Alisson Becker - 7/10
Rakip kaleye yalnızca iki isabetli şut çekince Becker nispeten sakin bir öğleden sonra geçirdi ve sadece bir kurtarış yaptı. Brezilyalı kaleci ilk golde fazla bir şey yapamazdı ancak geriden oyun kurarken isabetli paslarıyla öne çıktı.
Virgil van Dijk - 8/10
Kaptan, savunmada sakinliğin simgesiydi. Van Dijk savunma hattını ustalıkla yönetti ve geride hava topu mücadelelerine üstünlük kurdu. Takımının bu mücadelelerin toplam 17'sini kazanmasına katkıda bulunarak on kişi kalan ev sahibinin kontra ataklardan yararlanmasını engelledi.
Ronald Araujo - 6/10
Rakip forvetlerin hareketliliği karşısında biraz zorlanan Araujo için ilk yarı güç geçti. Savunmacı, hücum gücünü artırmaya yönelik taktik değişiklik kapsamında devre arasında oyundan alındı.
Jeremy Jacquet - 7,5/10
Jacquet büyük potansiyel gösterirken Brentford'un baş düşmanı hâline geldi. Fiziksel oyunu, Yarmoliuk'u devre arasından önce kırmızı kartla sonuçlanan kritik bir kafa atmaya yöneltti. Daha sonra Janelt'in itiraz nedeniyle sarı kart görmesine de neden oldu. Kendisi de sarı kart görmesine rağmen rakibi bozması ve çabuk geri dönerek savunmaya yetişmesi hayati önem taşıdı.
Milos Kerkez - 7/10
Kerkez sol kanatta ihtiyaç duyulan genişliği sağladı ve ileri çıkarak kanat beklerini geriye itti. Bek oyuncusunun enerjisi, önde baskıyı sürdürmek için kritik önemdeydi.
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Orta saha
Dominik Szoboszlai - 6,5/10
Szoboszlai orta sahada görevini yerine getirdi ancak mevcut sakatlığı nüksetti. Macar oyuncu 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Alexis Mac Allister - 8,5/10
Mac Allister, geride kurulan savunmaya karşı oyunun temposunu ustalıkla belirleyerek orta sahayı yöneten başlıca isim oldu. Arjantinli oyuncu 53. dakikada sarı kart görmesine rağmen oyunu kontrol etmeyi sürdürdü.
Florian Wirtz - 8,5/10
Wirtz, sürekli boş alanlar bularak takımının hücumdaki yaratıcılığının merkezinde yer aldı. Alman oyuncu, oyun zekâsının karşılığını beraberlik golüne yaptığı isabetli asistle aldı.
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Hücum
Bradley Barcola - 8/10
Barcola, hızıyla eksiklerle zayıflayan savunmayı zorlayarak maç boyunca tehlike yarattı. 31. dakikada sarı kart görmesine rağmen galibiyet golünün asistini akıllıca bir kafa vuruşuyla yaptı.
Victor Munoz - 8/10
Munoz, en kritik anda sahneye çıktı ve 62. dakikada sol ayağıyla yaptığı harika vuruşla beraberliği getiren golü attı. İspanyol oyuncunun akıllı koşuları maçın gidişatını tamamen değiştirdi.
Alexander Isak - 8/10
Isak, hücum hattında son derece akıllı bir oyun sergiledi. Forvetin 70. dakikada attığı galibiyet golü, pozisyon alma becerisinin mükemmel bir örneğiydi ve bu rakibe karşı dikkat çekici golcülüğünü bir kez daha gösterdi.
- AFP
Yedekler ve teknik direktör
Trey Nyoni - 6,5/10
32. dakikada sakatlanan Szoboszlai'nin yerine oyuna giren Nyoni, topa sahipken yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi.
Jeremie Frimpong - Not verilmedi
Hücumda oyunu genişletmek için devre arasında sahaya giren Frimpong, ne yazık ki yalnızca altı dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Rio Ngumoha - 7,5/10
52. dakikada Frimpong'un yerine giren Ngumoha, hemen sorun yaratmaya başladı. Duraklama dakikalarının sonlarında kontratakta yaptığı doğrudan ve patlayıcı koşu, Vitaly Janelt'i kasıtlı bir müdahaleye zorladı. Brentford kaptanı bu pozisyonda ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.
Joseph Gomez - Not verilmedi
Gomez, savunma hattını sağlamlaştırmaya yardımcı olması için 79. dakikada oyuna alındı.
Lewis Koumas - Not verilmedi
Koumas, prese taze bir enerji katması için 79. dakikada Gomez ile birlikte oyuna alındı.
Andoni Iraola - 8,5/10
Iraola, maç içindeki yönetimiyle büyük övgüyü hak ediyor. Teknik direktör, kırmızı kartın ardından takımın düzenini etkili biçimde değiştirdi. Beklenmedik sakatlıklara rağmen yaptığı cesur taktik değişiklikler, geri dönüşü doğrudan sağladı.
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