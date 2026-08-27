Liverpool'un 2026-27 sezonu için yeni adidas iç saha forması 19 Mayıs 2026'da resmen piyasaya sürüldü.

Yeni tasarım, Liverpool FC'nin dinamik geometrik deseniyle hemen tanınan ve Kenny Dalglish'in takımının 1989/90 lig şampiyonluğunu kazandığı başarılı dönemde giyilen klasik 1989-91 adidas iç saha formasından ilham alıyor. Kulüp tarihindeki belirleyici bir dönemi kutlayan tasarımda, koyu kırmızı zemin çağdaş, formanın tamamına yayılan bir grafikle öne çıkıyor. Bu grafik, 80'lerin sonundaki orijinal formanın görsel dilini doğrudan yansıtırken daha keskin ve modern bir yorum sunuyor.

adidas logosunda, kulüp armasında ve kenar şeritlerinde kullanılan sade beyaz detaylar klasik görünümü pekiştirirken yeniden yorumlanan ve formanın tamamına yayılan desen, 80'lerin futbol kültürünün enerjisini ve ruhunu yansıtıyor.