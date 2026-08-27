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Liverpool 2026/27 home kit 2adidas
Renuka Odedra
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Liverpool’un 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

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Liverpool
Liverpool FC Women

Liverpool'ın 2026-27 sezonu için yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Liverpool, adidas ile yeniden iş birliği yapmasının ardından 2026-27 sezonu iç saha ve deplasman formalarını resmen tanıttı. Yeni iç saha forması, ikonik üç çizgiyi Anfield'a geri getirirken deplasman forması, kırmızı ve gri detaylarla tamamlanan sade beyaz tasarımıyla 1980'lerin ortalarındaki unutulmaz formalardan ilham alıyor.

GOAL Liverpool'un yeni 2026-27 sezonu formaları hakkında çıkış tarihleri, fiyatları, tasarımlarının ilham kaynakları ve taraftarların formaları nereden satın alabileceği dâhil bilinmesi gereken her şeye göz atıyor.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Liverpool 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Liverpool'un 2026-27 sezonu için yeni adidas iç saha forması 19 Mayıs 2026'da resmen piyasaya sürüldü.

    Yeni tasarım, Liverpool FC'nin dinamik geometrik deseniyle hemen tanınan ve Kenny Dalglish'in takımının 1989/90 lig şampiyonluğunu kazandığı başarılı dönemde giyilen klasik 1989-91 adidas iç saha formasından ilham alıyor. Kulüp tarihindeki belirleyici bir dönemi kutlayan tasarımda, koyu kırmızı zemin çağdaş, formanın tamamına yayılan bir grafikle öne çıkıyor. Bu grafik, 80'lerin sonundaki orijinal formanın görsel dilini doğrudan yansıtırken daha keskin ve modern bir yorum sunuyor.

    adidas logosunda, kulüp armasında ve kenar şeritlerinde kullanılan sade beyaz detaylar klasik görünümü pekiştirirken yeniden yorumlanan ve formanın tamamına yayılan desen, 80'lerin futbol kültürünün enerjisini ve ruhunu yansıtıyor.

  • Liverpool FC away kitLiverpool FC

    Liverpool 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Liverpool’un 2026-27 sezonu deplasman forması, kulübün 1980’lerin ortasındaki ikonik deplasman formalarından ilham alınarak adidas tarafından resmen tanıtıldı.

    Beyaz zemin üzerine tasarlanan forma, kırmızı ve gri detaylar taşıyor. Geri dönen adidas Trefoil logosuna klasik Liver kuşu arması eşlik ederek yeni adidas ortaklığıyla başlayan retro görünümü sürdürüyor.

    Kumaşa işlenen zarif desen, geçmişteki Anfield maç biletlerinden ilham alıyor ve Liverpool taraftarlarının kuşaklarına saygı duruşunda bulunuyor.

  • Liverpool 26-27 third kit adidas

    Liverpool'ın 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Liverpool'un 2026-27 sezonu üçüncü forması, kulübün köklü Avrupa geçmişinden ve Anfield tarihinin en unutulmaz gecelerinden ilham alan iddialı bir tasarıma sahip. Son derece şık siyah görünümü metalik detaylar ve performansa yönelik modern yeniliklerle birleştiren forma, Avrupa maçlarında ışıklar altında Liverpool taraftarlarının yarattığı eşsiz atmosferi kutlamak için tasarlandı.

    Şık bir siyah zemin üzerine tasarlanan forma, koyu siyah tonları zengin bordo detaylar ve formanın geneline yayılan mat gümüş vurgularla birleştiriyor. Koyu renk paleti, stadyumun projektörleri altında akşam saatlerinde başlayan maçların atmosferini yansıtırken sofistike ve çağdaş bir görünüm yaratıyor.

    Tasarımın öne çıkan özelliklerinden biri, formanın tamamında doku ve hareket hissi yaratan, özel olarak tasarlanmış zarif baskı. Liverpool taraftarlarının Avrupa maçlarındaki ortak enerjisinden ve görsel etkisinden ilham alan grafik desen, sesleri ve varlıklarıyla kulübün en büyük gecelerinden bazılarına damga vuran taraftarlara saygı duruşu niteliğinde.

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