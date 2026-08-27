Liverpool, adidas ile yeniden iş birliği yapmasının ardından 2026-27 sezonu iç saha ve deplasman formalarını resmen tanıttı. Yeni iç saha forması, ikonik üç çizgiyi Anfield'a geri getirirken deplasman forması, kırmızı ve gri detaylarla tamamlanan sade beyaz tasarımıyla 1980'lerin ortalarındaki unutulmaz formalardan ilham alıyor.
GOAL Liverpool'un yeni 2026-27 sezonu formaları hakkında çıkış tarihleri, fiyatları, tasarımlarının ilham kaynakları ve taraftarların formaları nereden satın alabileceği dâhil bilinmesi gereken her şeye göz atıyor.