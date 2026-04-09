"Liverpool'u yeniden inşa etmek için ideal teknik direktör" - Reds'e Arne Slot'un yerine eski Chelsea teknik direktörünü getirmeleri çağrısı yapıldı
Paris yenilgisinin ardından Slot eleştirilerin hedefinde
Liverpool’un kupa kazanamadan bitecek bir sezon ve Şampiyonlar Ligi’nden elenme ihtimaliyle karşı karşıya kalmasıyla, Hollandalı teknik adamın Anfield’daki balayı dönemi ani bir şekilde sona erdi. Paris Saint-Germain’e karşı çeyrek final ilk maçında alınan 2-0’lık yenilgi, Premier Lig lideri Arsenal’in 21 puan gerisinde kaldıkları bir iç saha sezonunun ardından, Kırmızılar’ın önünde aşılması zor bir engel bıraktı.
Slot'un taktiksel kararları, özellikle Parc des Princes'teki kötü performansın ardından yoğun bir şekilde eleştirildi. Maçın ardından Liverpool teknik direktörü, takımının "sadece 2-0 kaybetmekle şanslı olduğunu" kabul ederek, Ligue 1 devlerinin o gece çok daha üstün olduğunu ve galibiyet farkını kolayca artırabileceklerini belirtti.
Materazzi, 'mükemmel' halefi belirledi
İtalyan Dünya Kupası şampiyonu Marco Materazzi, Anfield'daki teknik direktörlük koltuğunda bir değişiklik zamanının geldiğine inanıyor ve kulübü ileriye taşıyacak ideal aday olarak vatandaşı ve eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca'nın adını gösteriyor. Chelsea'yi Conference League şampiyonluğuna ve Kulüpler Dünya Kupası zaferine taşıyan Maresca, Ocak ayında Stamford Bridge'den ayrıldığından beri işsiz durumda.
Hajper'e konuşan eski Inter savunmacısı, 46 yaşındaki ismin bu görev için neden doğru kişi olduğunu şöyle açıkladı: "Enzo Maresca, Real Madrid'i yeniden şampiyon yapabilir mi? Evet, neden olmasın! Sevilla'da olduğu için çok iyi İspanyolca konuşuyor, ama bence Maresca'nın gelecek sezon Premier Lig'de de bir iş bulma şansı var. Newcastle United mı? Bana göre değil. Manchester United, Maresca için iyi bir hamle olurdu ama Manchester City ile çok bağlantılı olduğu için bu gerçekleşemez. Bence Liverpool, Enzo Maresca için en uygun seçenek olur. O, Liverpool'da yeniden yapılanmayı yönetip takım için yeni bir vizyon yaratacak mükemmel bir teknik direktör."
Chelsea'nin mirası ve kadroya bağlılık
Maresca, Batı Londra'dan ayrılmasına rağmen hâlâ büyük saygı görüyor; mevcut Chelsea yıldızları, onun takım üzerinde bıraktığı etki hakkında hâlâ övgü dolu sözler sarf ediyor. Görev süresi boyunca, kaotik bir ortama istikrar getirdiği kabul ediliyordu; bu görüş, onun altında her gün çalışanlar tarafından da paylaşılıyor.
Blues'un savunma oyuncusu Marc Cucurella, kısa süre önce teknik direktörün ayrılışına ilişkin üzüntüsünü dile getirerek şunları söyledi: "Bir teknik direktör size bu kadar güven verip şampiyonluklar için mücadele edebileceğiniz bir platform sunarsa, onun için canınızı bile verirsiniz. Maresca'nın ayrıldığı an, bu durum üzerimizde büyük bir etki yarattı. Bunlar kulüp tarafından alınan kararlar. Bana sorsaydınız, ben bu kararı almazdım."
Slot'un hayatta kalması için zorlu bir mücadele
Slot’un taktiksel kararları, özellikle de mağlubiyet sırasında Mohamed Salah’ı yedek kulübesinde oyuna sokmadan bırakma tercihi nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi oldu. Teknik direktör, maçın son dakikalarında gol peşinde koşmaktan ziyade “hayatta kalma” mücadelesine dönüştüğünü belirterek kararını savundu; ancak bu, teknik direktörün eski parlaklığını yitirdiğine inanan eleştirmenleri pek de yatıştırmadı. Reds artık azalan ilk dört umutlarıyla tarihi bir Avrupa geri dönüşü yapma ihtiyacını dengelemek zorunda. Eğer Slot, PSG'yi geçmenin bir yolunu bulamazsa, Maresca'nın gölgesi Anfield'daki yedek kulübesi üzerinde giderek büyüyecek.