"Liverpool'u yeniden inşa etmek için ideal teknik direktör" - Reds'e Arne Slot'un yerine eski Chelsea teknik direktörünü getirmeleri çağrısı yapıldı

İtalyan Dünya Kupası şampiyonu Marco Materazzi, Anfield'daki teknik direktörlük koltuğunda bir değişiklik zamanının geldiğine inanıyor ve kulübü ileriye taşıyacak ideal aday olarak vatandaşı ve eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca'nın adını gösteriyor. Chelsea'yi Conference League şampiyonluğuna ve Kulüpler Dünya Kupası zaferine taşıyan Maresca, Ocak ayında Stamford Bridge'den ayrıldığından beri işsiz durumda.

Hajper'e konuşan eski Inter savunmacısı, 46 yaşındaki ismin bu görev için neden doğru kişi olduğunu şöyle açıkladı: "Enzo Maresca, Real Madrid'i yeniden şampiyon yapabilir mi? Evet, neden olmasın! Sevilla'da olduğu için çok iyi İspanyolca konuşuyor, ama bence Maresca'nın gelecek sezon Premier Lig'de de bir iş bulma şansı var. Newcastle United mı? Bana göre değil. Manchester United, Maresca için iyi bir hamle olurdu ama Manchester City ile çok bağlantılı olduğu için bu gerçekleşemez. Bence Liverpool, Enzo Maresca için en uygun seçenek olur. O, Liverpool'da yeniden yapılanmayı yönetip takım için yeni bir vizyon yaratacak mükemmel bir teknik direktör."